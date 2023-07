Giblor's: stile ed efficienza per l'abbigliamento professionale dell'Horeca

Giblor’s, eccellenza italiana per l’abbigliamento professionale, propone da sempre un vasto e innovativo assortimento di capi dedicati ai professionisti di numerosi settori, tra i quali spicca l’Horeca, ambito dinamico e dalle esigenze in continua evoluzione, per il quale estetica e comfort devono andare a braccetto. Per chi lavora con ritmi elevati infatti, è fondamentale la comodità dei capi, che devono assecondare i movimenti, garantendone la libertà, e permettere una buona traspirazione. Per tutte queste ragioni i tessuti utilizzati da Giblor’s, frutto di cura artigianale e ricerca tecnologica, si rivelano vincenti: si tratta di materiali e sistemi innovativi che permettono di realizzare abiti da lavoro resistenti, confortevoli e performanti, con proprietà antibatteriche, idrorepellenti e antimacchia, perfetti per garantire igiene e sicurezza ma anche facili da lavare e stirare.

La coppia di gilet Cora e Miguel e lo scamiciato Allegra di Giblor's

Giblor's: l'estetica incontra la funzionalità nel mondo Horeca

Giblor’s concentra la propria attenzione anche sull’estetica dei capi, che riveste un ruolo importante soprattutto nelle attività in cui il contatto con i clienti è costante e diretto. Grazie a esperti di stile e a uno sguardo molto attento al mondo della moda e del design, Giblor’s cattura le ispirazioni più interessanti del momento declinandole in base alle singole esigenze. Ecco una selezione di tre capi di punta destinati ai professionisti del settore Horeca, realizzati in disegno principe di Galles dalla tonalità neutra che spazia tra bianco, nero e grigio, un grande classico rivisitato e sempre attuale. Il tessuto presenta una mano morbidissima e resiste alle medie temperature.

La coppia di gilet Cora e Miguel, dalla vestibilità Slim Fit, vanta uno stile raffinato ed eclettico, arricchito da accessori nel nero in pasta. Entrambi i capi hanno un retro a contrasto in tessuto nero con grammatura leggera e due tasche cucite sul davanti. I pantaloni Dylan e Rebecca, per lui e lei, si caratterizzano per il taglio elegante con vestibilità slim, abbottonatura centrale e due tasche nei fianchi con apertura alla francese. La loro versatilità e la linea neutra li rendono adatti ad ambienti anche molto diversi tra loro, caratteristica sempre molto apprezzata da chi li indossa. Un elastico importante nel retro del fascione fa aderire il pantalone alla schiena senza alcuna piega.

Lo scamiciato Allegra è un capo ideale e trasversale, smanicato, con chiusura ad incrocio con asola nel fianco, regolabile con lacci. Presenta il collo a rever classico, una tasca sul lato destro ed impunture in tinta a riva. Molto femminile e dalla linea sinuosa, valorizza la figura e si fa subito notare, pur assicurando una grande praticità.

