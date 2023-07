 CEI Systems rivoluziona il modo di gestire il “punto cassa” nei bar e ristoranti

Il claim “Innovare è la nostra tradizione” esprime a pieno il modus operandi di CEI Systems. L’azienda, attiva da oltre trentacinque anni, è una realtà specializzata nella progettazione e realizzazione di Sistemi per la gestione del punto cassa e prodotti complementari. L’obiettivo che CEI mette in pratica quotidianamente, è quello di offrire soluzioni di cash management di alta professionalità grazie al servizio di pre e post-assistenza, al fine di creare un percorso che sostenga la trasformazione digitale per i propri clienti.

A oggi, in linea con le esigenze del settore, CEI offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni trasversali per rispondere alle esigenze di un mercato in continuo movimento: dal registratore telematico portatile al punto cassa touch fino al Kiosk Totem per ordinazioni self-service.

CEI Systems da più di 35 anni produce registratori di cassa e sistemi completi per la gestione del punto cassa

Esperienza e affidabilità: CEI Food, l'app di CEI Systems che rivoluziona la gestione del ristorante

Il prodotto principale della CEI è il Punto Cassa touch screen T15, progettato per essere utilizzato ad alti ritmi di lavoro mantenendo la sua efficienza. Il potente microprocessore infatti lo rende lo strumento perfetto per chi vuole velocizzare al massimo le operazioni in cassa e comunicare rapidamente con gli altri dispositivi del Sistema. Per rendere sempre più efficiente la gestione quotidiana del ristorante, CEI Systems ha sviluppato l’app CEI Food. Integrabile con il punto cassa consente di avere uno strumento di lavoro unico, ottimizzando la raccolta delle ordinazioni sia in loco che da asporto.

CEI Systems: tecnologia all'avanguardia per migliorare l'efficienza dei ristoranti

Tra i capisaldi di CEI Systems vi sono:

Il palmare ATZ4 per la raccolta delle comande, realizzato con una batteria a lunga durata e un ampio display con luminosità che si autoregola per permettere al cameriere una visione ottimale e antiriflesso.

per la raccolta delle comande, realizzato con una batteria a lunga durata e un ampio display con luminosità che si autoregola per permettere al cameriere una visione ottimale e antiriflesso. Il software di analisi SmartManager progettato per verificare l'andamento del locale da Pc, tablet e smartphone.

progettato per verificare l'andamento del locale da Pc, tablet e smartphone. Il Kiosk Totem CEI per ordinazioni self-service, integrabile con diverse tipologie di pagamenti, dal Pos al servizio di Satispay. Facilmente adattabile con l'ambiente che lo circonda permettendo ai clienti maggiore interazione con il locale.

Robot di servizio di CEI Systems per il ristorante del futuro

Negli ultimi anni sono state numerose le innovazioni introdotte, fra queste la nuova linea dei robot di servizio: Kettybot, Pudubot 2, Bellabot e Holabot. I robot, dall’aspetto futuristico ed allo stesso tempo simpatico, possono muoversi in modo fluido e autosufficiente evitando gli ostacoli grazie alla tecnologia “Slam” (Simultaneous localization and mapping) e ai radar laser ad alta precisione. Utilizzabili in svariati scenari grazie a un concetto di design modulare, nella ristorazione ridefiniscono il concetto di servizio. Il fine è introdurre servizi evoluti in grado di semplificare la gestione del proprio locale e incrementare la capacità d’impresa conquistando nuovi consumatori.

La nuova linea dei robot di servizio comprende Kettybot, Pudubot 2, Bellabot e Holabot

Per il settore della ristorazione i robot di servizio presentano quattro importanti funzionalità per poter rendere unica l’esperienza nel locale:

Accoglienza : i robot accolgono e intrattengono i clienti, mostrando ad esempio le novità del menu e dando un simpatico benvenuto ai clienti che entrano nel ristorante.

: i robot accolgono e intrattengono i clienti, mostrando ad esempio le novità del menu e dando un simpatico benvenuto ai clienti che entrano nel ristorante. Attrattiva : un prodotto moderno che incuriosisce grandi e bambini. Interagisce con i clienti e si muove nelle sale tra un tavolo e l’altro eseguendo le consegne.

: un prodotto moderno che incuriosisce grandi e bambini. Interagisce con i clienti e si muove nelle sale tra un tavolo e l’altro eseguendo le consegne. Accompagnamento: si muovono autonomamente per il locale, evitando gli ostacoli e riconoscendo la posizione di sale e tavoli. Grazie a loro i clienti raggiungono il loro tavolo senza l’aiuto dello staff.

si muovono autonomamente per il locale, evitando gli ostacoli e riconoscendo la posizione di sale e tavoli. Grazie a loro i clienti raggiungono il loro tavolo senza l’aiuto dello staff. Food delivery e clear away: dotati di diversi vassoi portavivande possono caricare grandi quantità di peso e rappresentare un valido aiuto per lo staff di sala.

CEI Systems - Sede centrale

Via Indipendenza, 9 b/c - 10095 Grugliasco (To)

Tel 011 4081448

cei@ceisystems.it