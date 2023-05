CEI Systems, soluzioni all'avanguardia per il punto cassa e i pagamenti rapidi

Nel corso degli ultimi anni, la sempre maggiore digitalizzazione dei processi ha permesso un progresso in tutti i campi: quello del punto cassa è stato uno dei comparti che ha risentito maggiormente di questo grande cambiamento, proponendo di volta in volta tecnologie sempre più all’avanguardia e avveniristiche. Elemento rivoluzionario, in termini tecnologici, è Il Totem Interattivo: un dispositivo professionale facente parte della categoria dei prodotti per il “Digital Signage”, ovvero l’insieme di tutti quegli strumenti informatici che, inseriti in un punto vendita, si rivelano utili alle attività di marketing e pubblicità. Utilizzati anche nell’ambito della ristorazione, questi Totem allineano il bisogno di rapidità e di fluidità delle transazioni digitali dei clienti, permettendo così di avere il totale controllo delle modalità di acquisto nelle tempistiche desiderate.

Durante la fiera del National Retail Federation 2022 tenutasi a New York, è stato dimostrato da Intel e IHL Group che questo tipo di apparecchiature permette di aumentare le performance aziendali ottimizzando il lavoro del personale, aumentando i guadagni. CEI non poteva di certo farsi trovare impreparata: tra le ultime novità a catalogo, è arrivato il Totem, che è possibile definire come la naturale evoluzione del punto cassa dell'azienda.

I Totem Interattivi di CEI Systems allineano il bisogno di rapidità delle transazioni digitali dei clienti

Totem Interattivo di CEI Systems: specifico per gli ambienti interni

Il Totem CEI, ideato e progettato in sede, è di tipo “indoor”, quindi specifico per gli ambienti interni, ideale per tutte quelle attività che richiedono velocità nell’acquisto di un pasto e per tutti quei luoghi frequentati da un alto flusso di persone: dal fast food al take away, dalle mense ai ristoranti self service.

È possibile integrare il Totem Interattivo con il Cassetto Rendiresto Glory

Grazie all’integrazione con il Cassetto Rendiresto Glory, oltre alla riduzione dei tempi d’attesa, i gestori vedranno azzerarsi gli ammanchi di cassa e gli errori umani in fase di pagamento.

Massimo controllo delle entrate, riduzione delle code, maggiore interattività con il cliente, velocità di esecuzione per ordini self service: questi sono solo alcuni fra i vantaggi portati da questo interattivo, innovativo e nuovo metodo di gestione del punto cassa.

Totem Interattivo di CEI Systems: ricercato e adattabile a ogni attività

È uno strumento molto ricercato, adattabile a qualsiasi tipo di contesto: Impostando immagini e descrizioni direttamente dal suo portale, il Totem CEI assicura un alto grado di interattività. Tutto diventa rapido e digitalizzato: dalla selezione dei prodotti richiesti fino all’emissione dello scontrino telematico per la gestione dei pagamenti tramite contanti, Pos e Satispay.

La linea di punti cassa T15 è tra i registratori di cassa touch screen top di gamma nel comparto ristorazione

Dal 1986, i prodotti CEI sono ideati in sede, sia lato hardware sia software. I sistemi CEI sono totalmente integrati e in continua evoluzione, in linea con le richieste del settore Horeca. L’insieme di essi crea un unico sistema professionale interconnesso e adattabile a tutte le tipologie di attività, proponendo un servizio sempre più completo e altamente tecnologico.

CEI Systems - Sede centrale

Via Indipendenza, 9 b/c - 10095 Grugliasco (To)

Tel 011 4081448

cei@ceisystems.it