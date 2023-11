Pioggia di stelle in Campania. Napoli rimane la provincia più premiata

Parliamo ancora di stelle Michelin e facciamo focus sulla Campania. Le stelle in Campania sono 61, seconda solamente alla Lombardia. I ristoranti stellati sono in numero di 51. La Campania, come bene tutti sappiamo, è costituita da quattro province. Ma no, che vergogna palesare ignoranza nella geografia politica del nostro Paese.

Quattro Passi, il ristorante conquista le tre Stelle in Campania

Le province della Campania sono cinque. Sì, è vero, ma ai fini dell’analisi delle stelle Michelin, brilla per sua assenza (ecco perché diciamo quattro e non cinque) la provincia di Caserta. In passato con una stella ciascuna in due ristoranti (Il Vairo del Volturno e Le Colonne) la provincia di Caserta era presente. Anche per questa edizione 2024, la provincia di Caserta sta fuori dall’uscio a guardare l’agire virtuoso delle altre quattro province.

Stelle Michelin in Campania: ristoranti in tutte le province, tranne Caserta

L’Irpinia, ovvero la provincia di Avellino conta due stelle su due ristoranti. Il Sannio, ovvero la provincia di Benevento, conta un totale di tre stelle per due ristoranti. Entrambe le province non esprimono stelle nei capoluoghi.

La sala del Kresios, due Stelle a Telese Terme (Bn). Foto Marco Varoli

La provincia di Napoli, che da sola conta la metà della popolazione regionale, annovera 29 ristoranti stellati per complessive 37 stelle. La vasta provincia di Salerno ha 18 ristoranti stellati per un totale provinciale di 19 stelle. Procediamo adesso all’analisi dei dati. Rapportiamo il numero di stelle alla popolazione campana disaggregata per le quattro province in esame.

Campania, la provincia più stellata per densità di abitanti è Salerno

È come rispondere alla seguente domanda: quanti abitanti occorrono per conquistare una stella” Insomma, una lettura per densità e non per valore assoluto. E allora, con questo criterio, la provincia più stellata è Salerno. Occorrono circa 56mila abitanti della provincia per conseguire una stella. Al secondo posto la provincia di Napoli, con 84mila abitanti.

George Restaurant conquista le due Stelle a Napoli

Al terzo posto il Sannio con 87mila abitanti e al quarto posto l’Irpinia con ben 215mila abitanti. Insomma, il prevalere delle province costiere sulle aree interne. Ancora più eclatante e significativo il risultato disaggregato per comune. Ben quattro comuni del salernitano ai primi quattro posti! E dove ? Tutti e quattro in Costiera Amalfitana! Al primo posto, laddove sono sufficienti appena 677 abitanti per conquistare una stella, troviamo Conca dei Marini. Al secondo posto, con 748 abitanti occorrenti, troviamo Furore. Al terzo posto, con 1.169 abitanti occorrenti, troviamo Amalfi. Al quarto posto, con 1.189 abitanti occorrenti, si colloca Ravello.

Il dominio della Costiera Amalfitana viene interrotto dall’Irpinia, con il comune di Vallesaccarda che impegna i suoi 1.241 abitanti per conquistare il quinto posto. La Costiera Amalfitana ritorna nuovamente, grazie al sesto posto di Positano (1.243 abitanti) e al settimo di Praiano (1.977 abitanti). Il Sannio con Telese Terme presidia l’ottavo posto (2.541 abitanti). Il nono posto è in Penisola Sorrentina con Massa Lubrense (2.828 abitanti). Al decimo posto, Anacapri con 3.414 abitanti.