Trapani si candida a Città Creativa Unesco per la Gastronomia

Trapani si candida a diventare Città Creativa Unesco per la gastronomia: un traguardo ambizioso per l'intera provincia siciliana, che punta a valorizzare il suo straordinario patrimonio enogastronomico e le sue unicità. L'iniziativa, promossa dal Distretto turistico della Sicilia occidentale, ha già raccolto grande interesse e partecipazione da parte di istituzioni, associazioni di settore e operatori turistici. Ad oggi le città italiane creative per la Gastronomia sono Parma, Alba (Cn) e Bergamo.

Trapani Città Creativa per la Gastronomia: opportunità per il territorio

Se la candidatura dovesse avere successo, Trapani sarebbe la prima città del Sud Italia ad entrare nel network Unesco delle Città Creative per la Gastronomia. Un riconoscimento che porterebbe con sé una visibilità internazionale senza precedenti e nuove opportunità di sviluppo per l'intero territorio, non solo in ambito enogastronomico, ma anche sociale, culturale e occupazionale.

Trapani Città Creativa per la Gastronomia: progetto per un futuro sostenibile

Il progetto di candidatura si basa sui valori che l'Unesco persegue e che si ritrovano nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. L'obiettivo è quello di unire le forze e creare un modello di sviluppo sostenibile che tuteli e valorizzi il patrimonio enogastronomico del territorio, promuovendo al contempo la crescita sociale ed economica della comunità.

Trapani sarebbe la prima città del Sud Italia ad entrare nel network Unesco delle Città Creative

«L'obiettivo è ambizioso, ma siamo consapevoli delle potenzialità del nostro territorio - afferma Rosalia D'Alì, presidente del Distretto della Sicilia Occidentale - Il progetto ha riscosso grande entusiasmo e la sfida è già partita. È fondamentale che tutti gli attori del territorio collaborino per raggiungere questo importante traguardo».

«L'ottenimento del riconoscimento Unesco di Città Creativa per la Gastronomia rappresenterebbe un salto in avanti in termini di visibilità e credibilità per la nostra provincia a livello nazionale ed internazionale"» sottolineano gli amministratori comunali che hanno aderito al progetto.

Cristiano Casa coordinerà il progetto di Trapani Città Creativa per la Gastronomia



La figura chiave per il successo della candidatura è Cristiano Casa di PA Studio, già assessore al Comune di Parma e protagonista della candidatura della città emiliana a Città Creativa per la Gastronomia Unesco. La sua esperienza e il suo know-how saranno fondamentali per portare Trapani verso questo ambizioso traguardo.

La candidatura di Trapani a Città Creativa Unesco per la Gastronomia è un'occasione unica per valorizzare le eccellenze del territorio e costruire un futuro ricco di sapori, cultura e opportunità per le nuove generazioni. Un progetto ambizioso che, con il sostegno e la collaborazione di tutti, può diventare realtà.