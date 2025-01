Guida alle pizzerie e cocktail bar d'autore 2025 di Identità Golose: novità e premi

Cresce e si rinnova il progetto di Identità Golose, che omaggia con la seconda edizione della "Guida alle pizzerie e cocktail bar d'autore" due capisaldi della gastronomia italiana: l'arte della pizza contemporanea e la creatività della mixology. Con 158 nuove pizzerie e 110 nuovi cocktail bar recensiti, per un totale di 540 pizzerie e 350 cocktail bar, la guida si propone di raccontare l'eccellenza e l'innovazione in questi ambiti. A comandare la classifica regionale è (come nella guida ai ristoranti) la Lombardia con ben 146 locali recensiti (76 pizzerie e 70 cocktail bar), seguita da Lazio (88), Campania (75) e Veneto (74).

Guida alle pizzerie e cocktail bar d'autore 2025: 158 i collaboratori coinvolti

Il progetto, curato da Carlo Passera e Claudia Orlandi, è frutto di un impegno corale che ha coinvolto 158 collaboratori, con un obiettivo chiaro: esplorare e celebrare l'evoluzione contemporanea della pizza e del bere miscelato. La guida è disponibile gratuitamente sul sito identitagolose.it e rappresenta uno strumento prezioso per appassionati e professionisti del comparto.

Claudio Ceroni, fondatore di Identità Golose e presidente di MAGENTAbureau

«Nell'anno dei vent'anni di Identità Golose è giusto che anche la presentazione delle nostre guide digitali trovasse modi e forme innovativi rompendo riti spesso noiosi e troppo istituzionali. Abbiamo così pensato di creare un vero e proprio evento, un "Guida Day" che ha visto alla mattina la presentazione della 18esima Guida ai Ristoranti e al pomeriggio la seconda edizione della Guida Pizzerie & Cocktail Bar d'Autore» ha dichiarato Claudio Ceroni, fondatore di Identità Golose e presidente di MAGENTAbureau. «Due pubblici diversi che hanno avuto modo di intrecciarsi e di incontrarsi anche attraverso una ricca esperienza gastronomica messa a punto con la collaborazione della famiglia Cerea e dei fratelli Lebano».

Guida alle pizzerie e cocktail bar d'autore 2025: i premiati

Tra i momenti più attesi della guida, i premi speciali assegnati alle pizzerie e ai cocktail bar. In totale, 18 i riconoscimenti:

Pizzerie

Rivelazione dell'anno - Raffaele Bonetta (Raf Bonetta, Pozzuoli)

- Raffaele Bonetta (Raf Bonetta, Pozzuoli) Novità dell'anno - Roberta Esposito (Marita, Roma)

- Roberta Esposito (Marita, Roma) Pizza fritta - Cristiano Taurisano (Luppolo & Farina, Latiano)

- Cristiano Taurisano (Luppolo & Farina, Latiano) Oltre la pizza - Pierangelo Chifari (Archestrato di Gela, Palermo)

- Pierangelo Chifari (Archestrato di Gela, Palermo) Creatività - Matteo e Salvatore Aloe (Berberè)

- Matteo e Salvatore Aloe (Berberè) Maestri della pizza - Renato Bosco, Gabriele Bonci, Francesco Martucci

- Renato Bosco, Gabriele Bonci, Francesco Martucci Pizza e Mediterraneo - Ivano Veccia (Lisola, Ischia), Salvatore Lionello (Da Lioniello, Succivo e Milano)

- Ivano Veccia (Lisola, Ischia), Salvatore Lionello (Da Lioniello, Succivo e Milano) Eccellenza a tavola - Roberto Talerico (La Vecchia Legnano, Legnano)

- Roberto Talerico (La Vecchia Legnano, Legnano) Biodiversità d'Italia - Paolo De Simone (Modus, Milano)

- Paolo De Simone (Modus, Milano) Pizza e cocktail - Lorenzo Sirabella ed Edris Al Malat (Dry Milano, Milano)

Cocktail bar