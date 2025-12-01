Villa Crespi di Cannavacciuolo resta il miglior ristorante in hotel per 50 Top Italy

Villa Crespi mantiene la vetta tra i ristoranti in hotel secondo 50 Top Italy 2026, e lo fa in un podio che si ripresenta identico a quello dello scorso anno. La casa di Antonino Cannavacciuolo e Cinzia Primatesta sul lago d’Orta è infatti seguita da Quattro Passi della famiglia Mellino a Massa Lubrense e, al terzo gradino, da L’Olivo del Jumeirah Capri Palace con la cucina di Andrea Migliaccio.

Il podio dei migliori ristoranti in hotel per 50 Top Italy

La classifica continua, poi, con grandi nomi della gastronomia italiana. Al quarto posto ci sono Al Gatto Verde e Francescana at Maria Luigia, all’interno di Casa Maria Luigia a Modena, dove Jessica Rosval ha dato un’impronta nitida ai due progetti, lavorando su una cucina che dialoga con il territorio ma trova anche una dimensione più rilassata rispetto all’universo Francescana. A seguire, in quinta posizione, Villa Feltrinelli, lo storico indirizzo affacciato sul lago di Garda, dove Stefano Baiocco continua a costruire una cucina che si nutre del giardino e del paesaggio circostante.

In sesta posizione La Rei Natura, all’interno del Boscareto Resort & Spa di Serralunga d’Alba: qui Michelangelo Mammoliti, fresco della terza stella Michelin, sta portando avanti un percorso personale molto riconoscibile, radicato nelle Langhe ma aperto a una ricerca che non si prende scorciatoie. Subito dietro, il settimo posto va al Santa Elisabetta del Brunelleschi Hotel di Firenze guidato da Rocco De Santis, un ristorante che negli ultimi anni ha trovato un suo equilibrio e una sua continuità, parlando a un pubblico locale e internazionale senza scelte di facciata.

All’ottavo posto compare Da Vittorio, all’interno de La Dimora a Brusaporto, un nome che rappresenta una sorta di istituzione familiare capace di muoversi con naturalezza anche nel contesto alberghiero senza perdere identità. Il nono posto è del George Restaurant del Grand Hotel Parker’s a Napoli, guidato da Domenico Candela, che si è ritagliato uno spazio importante in una città dove la scena gastronomica si è fatta sempre più competitiva. A chiudere la top ten c’è Enoteca La Torre, ospitata in Villa Laetitia a Roma, dove Domenico Stile porta avanti una cucina che negli ultimi anni ha guadagnato profondità e coerenza.

Di seguito, la classifica completa dei migliori ristoranti in albergo di 50 Top Italy: