Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo è il miglior ristorante in albergo in Italia

La guida 50 Top Italy ha decretato Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo come il miglior ristorante in albergo 2024. Situato sul Lago d'Orta, a Orta San Giulio, il ristorante è parte della struttura gestita dallo chef pluristellato e dalla moglie Cinzia Primatesta. Al secondo posto si posiziona Quattro Passi, a Massa Lubrense, ospitato nel relais La Veglia e gestito dalla famiglia Mellino con Fabrizio alla guida della cucina e Raffaele in sala. Il terzo gradino del podio è occupato da L'Olivo, il ristorante del Jumeirah Capri Palace a Capri, diretto dallo chef Andrea Migliaccio.

La Top 10 dei migliori ristoranti in albergo in Italia

La classifica continua con grandi nomi della gastronomia italiana. In quarta posizione troviamo Villa Feltrinelli, affacciata sul Lago di Garda e affidata alla maestria dello chef Stefano Baiocco. Al quinto posto si distinguono due ristoranti ex aequo: Al Gatto Verde e Francescana at Maria Luigia, entrambi parte di Casa Maria Luigia a Modena, con Jessica Rosval alla guida della cucina. Il Santa Elisabetta, situato nel Brunelleschi Hotel di Firenze, conquista la sesta posizione grazie al lavoro dello chef Rocco De Santis. Settimo è La Rei Natura, all'interno del Il Boscareto Resort & Spa di Serralunga d'Alba, sotto la guida dello chef Michelangelo Mammoliti. All'ottavo posto si colloca il celebre Da Vittorio di Brusaporto, parte de La Dimora, storica insegna della famiglia Cerea. Nona posizione per il George Restaurant, nel Grand Hotel Parker's a Napoli, diretto dallo chef Domenico Candela. Chiude la Top 10 l'Enoteca La Torre, situata all'interno di Villa Laetitia a Roma, guidata dallo chef Domenico Stile.

Di seguito, la classifica completa dei migliori ristoranti in albergo di 50 Top Italy: