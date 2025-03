Dalla torta stellata alle novità del vino: in tavola vince chi innova

In copertina nel numero di Marzo di Italia a Tavola la torta “Raggio di Sole” di Bindi nata dalla collaborazione con l’Accdemia Niko Romito, che unisce creatività e industria per portare qualità su larga scala. Un dolce ispirato alla tradizione, con ingredienti eccellenti e dal gusto autentico.

Manca sempre meno a Vinitaly 2025, che dal 6 al 9 aprile a Verona, ospiterà 4.000 cantine su 180.000 m2, consolidandosi come riferimento per il settore vinicolo. Focus su dazi Usa, vini dealcolati e nuove abitudini di consumo . Il piano strategico mira a rafforzare il business internazionale con eventi chiave includono masterclass, degustazioni e Vinitaly Operawine. Presenti anche Sol, Xcellent Beers ed Enolitech.

Tra le cantine presenti al Salone internazionale del vino ci sarà Tinazzi, casa vinicola fondata negli anni '60, valorizza vitigni autoctoni con le linee Ca' de' Rocchi e Feudo Croce offrendo vini eleganti e autentici, espressione dei territori di Veneto e Puglia; la Cantina Rotari con AlpeRegis, eccellenza degli spumanti metodo classico millesimati Trentodoc, lunghi affinamenti sui lieviti e un’eleganza distintiva e con la Riserva Rotari Flavio, vertice della qualità della cantina con oltre 86 mesi sui lieviti; L'azienda Cuvage di Acqui Terme (Al) che celebra il Metodo Classico piemontese con 86 ettari di vigneti. Produce Alta Langa Docg e spumanti da Nebbiolo e Moscato e offre esperienze enoturistiche con degustazioni e visite guidate.

Attenzione anche alla domanda di birre a basso tenore alcolico che cresce, soprattutto tra i giovani, per motivi di salute ed economici. In primavera e estate, i consumatori preferiscono birre leggere e fresche. I produttori si concentrano su birre non pastorizzate e sulla conservazione tramite refrigerazione, per preservare qualità e freschezza. È essenziale una gestione attenta della catena del freddo e della spillatura per un’esperienza ottimale.

Mentre, secondo Francesco Bruno Fadda, direttore di Spirito Autoctono, Il boom degli spirits ci sarà solo se avranno la stessa dignità del vino e sottolinea come il mondo degli spirits ha bisogno di essere riconosciuto dal comparto agroalimentare, visto il momento difficile tra calo delle vendite e mutamenti del mercato. Grappa, whisky e liquori tradizionali tengono, mentre lo spiriturismo emerge come opportunità.

L’acqua sta assumendo un ruolo chiave nel settore Horeca, evolvendosi da semplice necessità a simbolo di qualità, benessere e sostenibilità. L’uso di acque premium, biologiche e funzionali valorizza l’esperienza gastronomica, mentre soluzioni come l’acqua microfiltrata riducono l’impatto ambientale. Ristoranti e hotel investono in selezioni strategiche per arricchire l’offerta e distinguersi nel mercato.

Tra le novità del settore, la bottiglia Vintage da 1 ldi Maniva dal design rétro e funzionale, amplia la gamma Horeca del marchio. Innovazione anche con Mineral Seltz Maniva, ideale per la miscelazione grazie alla purezza e gassatura costante.

Con l’arrivo della primavera anche il caffè si sa muovere da protagonista, base per bevande fresche, aromatizzate, ideali per bar e ristoranti che puntano ad ampliare l'offerta con idee innovative . Torrefazioni come Essse Caffè, Julius Meinl e Cellini stanno ampliando l'uso del caffè in nuove ricette fresche e innovative, favorendo l'incontro tra tradizione e tendenze moderne.

Quali sono le tendenze 2025 di arredamento e contract per hotel e ristoranti? Il mondo dell'arredo contract per le strutture ricettive si sta evolvendo rapidamente, rispondendo alle esigenze di efficienza, sostenibilità e funzionalità. In questo numero presentiamo le ultime tendenze di alcune aziende del settore. Nel 2025, la richiesta di soluzioni personalizzate per hotel e ristoranti è in continua crescita, con particolare attenzione all'adozione di materiali eco-sostenibili, all'efficienza energetica e alla modularità

Le cene d’affari sono tattiche silenziose nelle trattative globali, dove il cibo diventa linguaggio e le regole sociali definiscono il terreno di gioco. Ogni cultura impone codici: chi paga, quando parlare di affari, come gestire le gerarchie. In Giappone, ad esempio, l'etichetta non è un dettaglio ma un fattore decisivo. Kairos Goodfriend ci spiega che saperla interpretare può fare la differenza tra intesa e stallo.

Tra gli appuntamenti da non perdere Dal 30 maggio al 2 giugno 2025 torna a Fano il BrodettoFest con la Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce. Chef da tutta Italia possono candidarsi entro il 13 aprile per sfidarsi nella competizione