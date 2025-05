Dagli approfondimenti sulla pulizia professionale ai temi legati alla pizza

Nel mondo dell'Horeca, l'Italia continua a giocare un ruolo da protagonista. Il numero 328 di Italia a Tavola racconta le nuove tendenze di un settore in evoluzione e sempre più attento ai cambiamenti del mercato.

Pulito è servito

Dimenticate gli approcci antiquati: la pulizia professionale oggi è digitale, certificata e sostenibile. Il green cleaning non è più una tendenza, ma un obbligo morale (e legale). Sanificare bene non è solo questione di igiene: è un vantaggio competitivo.

Pizza da campioni

Tra la Coppa delle Pizze Galbani Professionale e i 40 anni dell’AVPN, celebriamo un’icona italiana che sa rinnovarsi senza perdere l’anima. Tradizione e innovazione convivono tra farine selezionate, nuove tecnologie e format che sanno parlare anche ai giovani.

Export: sfide e opportunità

Dazi, QR Code, e strategie per non perdere l’identità del Made in Italy. Mentre USA e UE si confrontano, l’agroalimentare italiano cerca nuove strade per difendere il proprio valore. E intanto, la carne irlandese accelera.

Dolce ma consapevole

A Vegâteau 2025 i dolci diventano inclusivi e sorprendenti, mentre il gelato rompe i confini stagionali e si impone come comfort food quotidiano. Sempre più leggero, artigianale, e adatto a tutti.

Il vino che non ti aspetti

Dalla Franciacorta “simbiotica” ai progetti etici, il vino italiano mostra il suo volto più innovativo e solidale. Vini bianchi d’autore, pratiche sostenibili, e storie che raccontano territori veri e persone appassionate.

Gli eventi che contano

TuttoFood, BrodettoFest, Campionati degli Istituti Alberghieri, Pairing Pizza & AIS: una stagione piena di appuntamenti da non perdere. Dove si incrociano formazione, networking e futuro.

