Just Eat ferma le foto IA: dopo il food porn arrivano i piatti inventati

Un uovo e delle salsicce galleggiano dentro un bicchiere di cola (foto BBC). Non è la provocazione di uno chef e nemmeno una nuova frontiera della colazione. È il risultato di un esperimento di Just Eat con le immagini generate dall’intelligenza artificiale: uno strumento pensato per aiutare i piccoli ristoranti a illustrare i menu ha finito per mostrare preparazioni che nessuna cucina aveva realizzato. La piattaforma ha sospeso la sperimentazione e si è scusata. Ma dietro la comicità involontaria delle immagini c’è una questione che riguarda tutta la ristorazione: chi tutela la corrispondenza tra il cibo mostrato e quello venduto? E quanto rischiamo di perdere questo legame dopo anni nei quali il food porn ha spinto a giudicare i piatti prima di tutto per la loro resa sullo schermo?

Che cosa è successo su Just Eat

Secondo quanto riportato da Restaurant il 21 ottobre, Just Eat ha fermato la diffusione di uno strumento che generava immagini per le voci dei menu. L’obiettivo era permettere anche ai piccoli operatori indipendenti di presentare la propria offerta senza sostenere il costo di fotografare ogni preparazione. Fra i risultati sono comparsi un minuscolo hamburger dentro un contenitore per salsa, rotolini di sushi ripieni di formaggio e pezzi di anguria nei calici di vino.

www.independent.co.uk L'errore dell'IA: la traduzione letterale di «soda bread» e preparazioni da colazione ha trasformato i piatti in cibo immerso nei bicchieri di bibita

Come ha spiegato The Grocer il 20 ottobre, diversi errori derivavano da interpretazioni letterali delle descrizioni. Il “Breakfast Soda”, riferito a una preparazione con soda bread, è diventato una colazione immersa nella bibita. La salsa per hamburger è stata illustrata con un hamburger in miniatura. Le note di anguria nella descrizione di un sauvignon blanc si sono trasformate in frutta dentro il bicchiere. Il sistema aveva prodotto un’immagine senza rappresentare correttamente ciò che il locale vendeva. E un menu è precisamente il luogo in cui questa differenza conta.

Le scuse e la sospensione del test

Un portavoce della piattaforma, nelle dichiarazioni riportate da Restaurant, ha affermato: «Ci scusiamo per le immagini inesatte che sono state pubblicate». Just Eat ha spiegato di aver sospeso la diffusione dello strumento per svilupparlo ulteriormente e ha ribadito che le immagini devono rispecchiare i piatti effettivamente offerti.

www.independent.co.uk Un’immagine verosimile contrassegnata dal badge «AI generated»: pur dichiarando la natura digitale della foto, rimane il tema di quanto rispecchi il piatto reale

Secondo The Independent, che aveva riferito del caso già il 19 ottobre, le immagini realizzate con questo sistema erano contrassegnate come generate dall’IA. La segnalazione è un elemento di trasparenza, ma lascia aperta la questione editoriale e commerciale: sapere come è stata creata un’immagine non dice quanto sia fedele al prodotto acquistabile. Il cliente sceglie da un menu, paga e aspetta una consegna. La fotografia contribuisce a costruire quell’aspettativa.

Dal food porn al cibo che esiste soltanto sullo schermo

La tensione tra immagine e sostanza riguarda anche il rapporto quotidiano con il cibo: quando la rappresentazione visiva assume un ruolo dominante, il rischio è che l’esperienza reale passi in secondo piano. Un tema già affrontato da Italia a Tavola nel dibattito sull’uso dello smartphone e sul food porn. Il food porn mette al centro la capacità del cibo di attirare lo sguardo: colate di formaggio, ripieni sovrabbondanti, superfici lucide, porzioni spettacolari. Il problema nasce quando la ricerca dell’effetto visivo prende il sopravvento sulla rappresentazione del prodotto. Una bella fotografia può raccontare bene un piatto. Una fotografia costruita soltanto per provocare desiderio può invece creare aspettative che il servizio faticherà a soddisfare. Con l’immagine generata interamente dall’IA si aggiunge un passaggio: il piatto raffigurato potrebbe non essere mai esistito.

Tra lo schermo e la consegna: nel settore del food delivery la fotografia del menu è una vera e propria promessa commerciale che definisce le aspettative del cliente

Il paradosso è che gli errori più assurdi sono anche quelli più facili da riconoscere. Le salsicce nella cola fanno ridere e mettono in allarme. Un hamburger perfettamente plausibile, ma con ingredienti, dimensioni e farcitura diversi da quelli reali, può passare inosservato fino alla consegna. La rappresentazione credibile ma infedele merita almeno la stessa attenzione della caricatura evidente.

Una fotografia nel menu è una promessa al cliente

Nel food delivery, del resto, il menu digitale è anche il principale strumento attraverso cui il cliente conosce un’offerta che non può vedere direttamente prima dell’acquisto. Il fenomeno dei virtual brand, già approfondito da Italia a Tavola, mostra quanto l’identità e la presentazione dell’offerta siano centrali nelle scelte online. La scelta passa attraverso descrizione, prezzo, recensioni e immagini. Per questo la fotografia è parte dell’offerta commerciale. Se mostra una farcitura più generosa, un contorno assente o una preparazione diversa, può alimentare una delusione anche quando il prodotto consegnato è stato cucinato correttamente. La cucina rispetta la propria ricetta, ma il cliente la confronta con un’altra promessa.

Immagini perfette ma mai esistite in cucina: l'uso dell'intelligenza artificiale nei menu facilita il lavoro dei piccoli ristoranti, ma rischia di mostrare piatti che nessuna cucina ha mai preparato

Il rischio per il ristoratore è concreto: dover gestire contestazioni e perdita di fiducia provocate da un’immagine che non descrive il suo lavoro. Il caso Just Eat non permette di quantificare questi effetti, ma rende evidente perché il controllo sulla rappresentazione del piatto debba far parte della gestione del menu.

Chi deve controllare quello che viene pubblicato?

La domanda sulle responsabilità operative viene prima ancora di qualsiasi controversia: chi approva l’immagine associata al prodotto? La piattaforma che mette a disposizione lo strumento? Il locale che conosce ingredienti e porzioni? Quale verifica precede la pubblicazione? Un processo affidabile deve prevedere il confronto con il piatto reale e l’approvazione di chi lo prepara. Il controllo dovrebbe riguardare almeno composizione, quantità visibili, accompagnamenti e modalità di presentazione. L’immagine utilizzata per vendere deve aiutare il cliente a capire che cosa riceverà. La stessa esigenza vale per fotografie tradizionali, ritocchi e immagini di repertorio. L’IA rende più facile produrre rappresentazioni convincenti; la responsabilità di verificarle resta alle persone e alle imprese che le pubblicano.

prova della verità al momento della consegna: se il piatto contenuto nella confezione differisce da quello mostrato sul menu, il rischio principale per il ristoratore è la perdita di fiducia

Per i ristoranti la fiducia vale più di una foto perfetta