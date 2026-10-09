Era una logica coerente con il tempo in cui nasceva il cesto natalizio: il valore del dono era visibile nella quantità e nella varietà.

Immaginiamo due regali.

Il primo contiene quindici prodotti: conserve, pasta, dolci, vino, biscotti, olio, salumi.

Il secondo ne contiene cinque.

In termini quantitativi, il primo sembra avere un vantaggio evidente.

Ma cosa accade se quei cinque elementi sono stati scelti per comporre una cena precisa, raccontano un territorio, includono gli strumenti necessari per completare la preparazione e sono accompagnati da una narrazione che spiega perché sono stati messi insieme?

A quel punto il confronto cambia.

Non stiamo più misurando quante cose sono presenti dentro una confezione.

Stiamo misurando quanto è chiara l’intenzione che ha guidato la scelta.

È uno spostamento importante perché mette in discussione una delle convinzioni più consolidate del gifting gastronomico: che l’abbondanza sia necessariamente sinonimo di valore.

Non sempre è così.

In alcuni casi, troppi elementi possono perfino indebolire la percezione complessiva.

Quando ogni prodotto vive per conto proprio, senza un filo narrativo o funzionale che lo colleghi agli altri, il destinatario riceve un assortimento.

Quando invece ogni elemento serve a costruire lo stesso momento, riceve un’esperienza.