REGALI AZIENDALI
Dal cesto al rituale: come sta cambiando il regalo gastronomico aziendale
Meno prodotti messi insieme per abbondanza, più selezioni pensate attorno a un momento da vivere: nel regalo gastronomico aziendale contano curatela, packaging e personalizzazione. La domanda non è più quanto mettere dentro, ma quale esperienza costruire.
Per decenni il regalo gastronomico aziendale ha seguito una grammatica semplice: più prodotti significavano più valore.
Una confezione ricca, una selezione abbondante, magari accompagnata da una bottiglia importante, rappresentavano il modo più immediato per trasmettere generosità e attenzione.
Era una logica coerente con il tempo in cui nasceva il cesto natalizio: il valore del dono era visibile nella quantità e nella varietà.
Oggi, però, qualcosa sta cambiando.
Le aziende continuano a regalare food, ma stanno iniziando a farlo con un approccio diverso. Non necessariamente più costoso. Più progettato.
La differenza è sostanziale.
Perché un regalo gastronomico non viene più giudicato soltanto per ciò che contiene, ma per l’esperienza che riesce a costruire attorno a ciò che contiene.
Ed è qui che il tradizionale concetto di cesto inizia a mostrare i suoi limiti.
Il paradosso dell’abbondanza
Immaginiamo due regali.
Il primo contiene quindici prodotti: conserve, pasta, dolci, vino, biscotti, olio, salumi.
Il secondo ne contiene cinque.
In termini quantitativi, il primo sembra avere un vantaggio evidente.
Ma cosa accade se quei cinque elementi sono stati scelti per comporre una cena precisa, raccontano un territorio, includono gli strumenti necessari per completare la preparazione e sono accompagnati da una narrazione che spiega perché sono stati messi insieme?
A quel punto il confronto cambia.
Non stiamo più misurando quante cose sono presenti dentro una confezione.
Stiamo misurando quanto è chiara l’intenzione che ha guidato la scelta.
È uno spostamento importante perché mette in discussione una delle convinzioni più consolidate del gifting gastronomico: che l’abbondanza sia necessariamente sinonimo di valore.
Non sempre è così.
In alcuni casi, troppi elementi possono perfino indebolire la percezione complessiva.
Quando ogni prodotto vive per conto proprio, senza un filo narrativo o funzionale che lo colleghi agli altri, il destinatario riceve un assortimento.
Quando invece ogni elemento serve a costruire lo stesso momento, riceve un’esperienza.
Dall’assortimento alla curatela
La differenza può essere sintetizzata in una parola: curatela.
Curare una selezione gastronomica non significa semplicemente scegliere prodotti di buona qualità.
Significa decidere che cosa deve esserci, ma anche che cosa non deve esserci.
Significa chiedersi se gli elementi dialogano tra loro, se il destinatario comprende immediatamente il senso della composizione e se ciò che riceve lo invita a fare qualcosa.
Preparare.
Assaggiare.
Condividere.
Brindare.
Scoprire.
Questa logica è molto più vicina alla costruzione di un menu che alla composizione di un paniere.
In un menu, infatti, ogni portata ha una funzione. Gli abbinamenti non sono casuali. Il valore complessivo non deriva dalla somma dei singoli prezzi, ma dalla coerenza dell’esperienza.
Lo stesso principio può essere applicato al regalo aziendale.
Un buon prodotto resta fondamentale.
Ma non basta più.
Quando il prodotto diventa parte di un rituale
C’è una differenza significativa tra regalare del caffè e regalare il rituale del caffè.
Tra regalare una bottiglia e costruire un momento di degustazione.
Tra inserire dei prodotti gastronomici in una scatola e creare tutto ciò che serve per preparare una cena.
Nel primo caso, il prodotto rappresenta il fine.
Nel secondo, diventa uno degli elementi attraverso cui l’esperienza prende forma.
È qui che anche oggetti apparentemente esterni al mondo alimentare assumono un significato diverso.
Una moka, due tazzine, un tagliere, dei bicchieri o un utensile da cucina non sono necessariamente accessori aggiunti per aumentare il valore percepito della confezione.
Possono diventare gli strumenti che permettono di vivere il rituale.
Ed è proprio il rituale a rendere il regalo più memorabile.
Il destinatario non riceve soltanto qualcosa da consumare.
Riceve un invito implicito: prenditi questo momento.
Il cibo non è solo un prodotto: è comportamento
Uno degli aspetti più interessanti del food è la sua capacità di generare gesti.
Il caffè suggerisce una pausa.
L’aperitivo suggerisce condivisione.
Una bottiglia invita al brindisi.
Una ricetta implica preparazione.
Una degustazione induce alla scoperta.
Il valore relazionale del cibo nasce proprio da questa dimensione.
Per un’azienda significa poter utilizzare il regalo gastronomico non soltanto per trasferire un bene materiale, ma per creare un comportamento e, attraverso quel comportamento, un ricordo.
È una prospettiva molto diversa dal tradizionale ragionamento:
“Quali prodotti mettiamo nella confezione?”
La domanda diventa:
“Quale momento vogliamo far vivere alla persona che la riceverà?”
E soltanto dopo:
“Quali elementi servono per costruirlo?”
Dal regalo gastronomico all’esperienza gastronomica
È su questa trasformazione che si stanno muovendo le realtà più specializzate nel corporate gifting. Guardando, ad esempio, ai regali alimentari per il business sviluppati da QuBox, emerge un approccio nel quale le specialità gastronomiche non vengono assemblate come semplice successione di referenze, ma inserite all’interno di concept che possono ruotare attorno a un rituale, a un territorio, a un’occasione o a un preciso momento di consumo. Packaging, oggetti funzionali, strumenti, racconto e selezione food diventano così parti di uno stesso progetto. Il prodotto mantiene la propria centralità, ma acquista più significato perché viene inserito in un’esperienza che il destinatario può comprendere, vivere e ricordare.
Questa impostazione cambia anche il ruolo di chi progetta il regalo.
Non più semplice fornitore di prodotti.
Ma curatore.
Qualcuno che deve comprendere il destinatario, l’occasione, il messaggio dell’azienda e soltanto dopo costruire la composizione.
La qualità è necessaria, ma non è più sufficiente
Nel mercato del food premium si utilizzano spesso parole come eccellenza, artigianalità, territorio, selezione e Made in Italy.
Sono concetti importanti.
Ma quando diventano parte di un regalo aziendale non rappresentano automaticamente un elemento distintivo.
Un ottimo olio resta un ottimo olio.
Un vino di qualità resta un vino di qualità.
Una specialità regionale mantiene tutto il valore della propria origine.
Ma dal punto di vista di chi riceve il regalo esiste un livello successivo: perché proprio questo prodotto è stato scelto per me?
È questa domanda a fare la differenza tra qualità intrinseca e rilevanza.
Due aziende possono regalare esattamente lo stesso prodotto e generare percezioni completamente diverse.
Una può consegnarlo all’interno di una composizione generica.
L’altra può inserirlo in un racconto, abbinarlo ad altri elementi coerenti, spiegare come utilizzarlo e collegarlo a un momento preciso.
Il prodotto è identico.
L’esperienza no.
Anche il packaging smette di essere una semplice confezione
Lo stesso cambiamento riguarda il packaging.
Nel modello tradizionale il contenitore svolge principalmente due funzioni: proteggere e presentare.
Nel gifting esperienziale ne assume una terza: anticipare il racconto.
Il modo in cui una confezione si apre, la disposizione degli elementi, i materiali, la presenza di un messaggio, il colore e perfino lo spazio vuoto possono contribuire a orientare la percezione.
L’unboxing diventa il primo atto dell’esperienza.
È qui che si crea l’attesa.
Ed è anche qui che un regalo aziendale può smettere di sembrare una fornitura standard e iniziare a essere percepito come qualcosa di pensato.
Questo non significa necessariamente aumentare il branding.
Anzi.
In alcuni casi un packaging meno invasivo, accompagnato da dettagli personali o da una narrazione più raffinata, può comunicare maggiore attenzione rispetto a una confezione dominata dal logo aziendale.
Il destinatario deve riconoscersi nel regalo
C’è poi un’altra conseguenza importante.
Se il regalo viene pensato come esperienza, non può essere progettato ignorando chi lo riceve.
Un top client, un dipendente, un partner commerciale e un prospect strategico non vivono la stessa relazione con l’azienda.
Perché dovrebbero ricevere la stessa esperienza?
Qui entra in gioco una logica che marketing e CRM conoscono da tempo: la segmentazione.
Nel corporate gifting, però, viene applicata ancora con poca frequenza.
La soluzione più semplice continua a essere quella di scegliere una proposta trasversale e utilizzarla per tutti.
È efficiente.
Ma efficienza e rilevanza non sono sinonimi.
A volte una differenziazione minima nel messaggio, nel contenuto o nel livello di personalizzazione può modificare radicalmente la percezione del regalo.
Perché il vero obiettivo non è far pensare:
“Che bella confezione”.
È far pensare:
“Questa confezione è stata pensata per me”.
Il regalo gastronomico non finisce quando viene aperto
Questo è forse il punto più importante.
Un regalo tradizionale raggiunge il suo picco nel momento in cui viene consegnato e aperto.
Un regalo costruito attorno a un’esperienza può durare più a lungo.
Continua quando il destinatario prepara ciò che ha ricevuto.
Quando apparecchia.
Quando utilizza gli strumenti contenuti nella box.
Quando condivide quel momento con qualcuno.
Quando associa quel gesto all’azienda che lo ha reso possibile.
Il gifting smette quindi di essere un semplice momento di consegna e diventa una piccola sequenza narrativa.
Apertura.
Scoperta.
Preparazione.
Consumo.
Ricordo.
È una differenza che dovrebbe interessare soprattutto imprenditori e manager.
Perché se il regalo aziendale ha l’obiettivo di rafforzare una relazione, il suo valore non dovrebbe essere misurato soltanto nel momento della consegna.
Dovrebbe essere valutato per la capacità di lasciare una traccia.
La domanda che le aziende dovrebbero iniziare a farsi
Per molto tempo, nella scelta di un regalo gastronomico, la domanda dominante è stata:
“Quanto possiamo mettere dentro con questo budget?”
È una domanda comprensibile.
Ma forse oggi non è più la più utile.
La domanda migliore potrebbe essere:
“Quale esperienza possiamo costruire con questo budget?”
Il cambiamento sembra sottile.
In realtà modifica tutto.
Cambia il modo di scegliere i prodotti.
Cambia il ruolo del packaging.
Cambia il valore della personalizzazione.
Cambia il rapporto tra quantità e qualità.
E soprattutto cambia il significato stesso del regalo.
Il cesto tradizionale nasce per raccogliere prodotti.
Il gifting esperienziale nasce per costruire un momento.
Ed è proprio questo passaggio, dall’assortimento al rituale, che può trasformare il cibo da semplice omaggio aziendale a vero strumento di relazione.