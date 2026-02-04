Great Taste in Italy 2026: iscrizioni ancora aperte per i produttori italiani

C’è ancora tempo per partecipare a Great Taste in Italy 2026, il programma di accreditamento dedicato ai prodotti alimentari e alle bevande italiane. Le iscrizioni per i produttori italiani restano aperte fino al 27 febbraio 2026, offrendo un’opportunità concreta per far valutare i propri prodotti, rafforzarne il posizionamento e accedere a nuove prospettive di mercato, sia nazionali che internazionali.

Iscrizioni aperte fino al 27 febbraio per l'edizione 2026 di Great Taste in Italy

Great Taste è riconosciuto come il più grande e affidabile sistema di valutazione food & drink al mondo. Nel 2025, per la prima volta nei suoi oltre 30 anni di storia, i prodotti realizzati in Italia e presentati da aziende italiane sono stati giudicati direttamente sul territorio nazionale, all’interno del programma ufficiale di accreditamento.

Cos’è Great Taste in Italy e quali prodotti possono partecipare

Great Taste in Italy nasce con l’obiettivo di conoscere, certificare e promuovere le eccellenze agroalimentari italiane, valorizzando la qualità, la tracciabilità e l’autenticità delle produzioni. Possono partecipare prodotti che spaziano dai formaggi ai salumi, dalla pasta al miele, dalle birre al caffè, dagli spiriti al cioccolato, con la sola esclusione dei vini.

Great Taste in Italy 2026 punta ad accogliere 400 produttori e 1000 prodotti

L’edizione 2026 è la seconda dell’iniziativa e punta ad accogliere 400 produttori e 1.000 prodotti, tra freschi, surgelati e ambient. L’attenzione è rivolta a tutte le realtà del Made in Italy, con un focus particolare sui piccoli produttori, che trovano in Great Taste in Italy un contesto competitivo equo e trasparente. Anche per queste ragioni, l'edizione 2025 di Great Taste in Italy è stato selezionato come uno dei 500 eventi celebrativi della Giornata del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Una competizione basata esclusivamente sulla qualità

Uno degli elementi distintivi di Great Taste in Italy è la competizione ad armi pari, in cui viene premiata esclusivamente la qualità del prodotto, indipendentemente dalla dimensione dell’azienda o dalla notorietà del marchio. Questo approccio consente ai prodotti d’eccellenza di emergere sulla base di criteri oggettivi, offrendo una reale opportunità di visibilità a tutte le imprese partecipanti.

I giudici, italiani, esprimeranno giudizi solamente sulla qualità dei prodotti

Le sessioni di giudizio svolte in Italia facilitano la consegna dei prodotti e permettono il coinvolgimento di giudici italiani, affiancati da membri del panel internazionale di esperti Great Taste, garantendo competenza, rigore e pluralità di valutazione.

Promotori e numeri di Great Taste

L’iniziativa è promossa da Guild of Fine Food e dall’Associazione La Tavola di Mecenate Ets. Nella precedente edizione sono stati candidati oltre 300 prodotti, valutati da 40 giudici italiani e internazionali, confermando l’elevato livello qualitativo della produzione agroalimentare italiana.

«Il ruolo dell’Associazione La Tavola di Mecenate - ha puntualizzato il presidente Alberto Gottardi - consiste nel promuovere territori, prodotti tipici e beni culturali made in Italy e nel diffonderne la conoscenza. Great Taste in Italy, con le sue caratteristiche di trasparenza e rigore nei giudizi e con l’accreditamento di Great Taste, il più grande e riconosciuto sistema di accreditamento food & drink al mondo, rappresenta un veicolo fantastico».

Per il 2026 è previsto anche un nuovo riconoscimento dedicato alla migliore denominazione, che si aggiungerà ai premi per le cinque aree regionali (le 4 geografiche più un cluster dedicato ai prodotti delle Città Creative dell'Unesco per la Gastronomia, Bergamo, Alba e Parma).

Come partecipare a Great Taste in Italy 2026

I posti disponibili per il giudizio sono limitati e assegnati in base all’ordine di iscrizione. Il termine del 27 febbraio potrebbe essere anticipato in caso di esaurimento dei posti disponibili.

Il percorso di partecipazione prevede:

verifica dell’idoneità del prodotto nei Termini e condizioni ;

; registrazione tramite MyGuild o creazione di un account aziendale;

o creazione di un account aziendale; inserimento dei prodotti e pagamento della quota di iscrizione;

ricezione delle istruzioni di consegna, inviate tra aprile e maggio 2026;

spedizione dei prodotti entro le tempistiche indicate;

consultazione dei risultati e dei feedback il 28 luglio 2026.

Valutazione, feedback e sistema di premiazione

Tutti i prodotti vengono sottoposti a una degustazione alla cieca da parte di una giuria di esperti, che redige un report dettagliato con valutazioni professionali. I parametri considerati includono aspetto, aroma, consistenza, qualità delle materie prime e originalità. Il punteggio va da “non premiato” fino a tre stelle Great Taste. Le stelle possono essere apposte sul prodotto per i tre anni successivi, rappresentando un importante strumento di riconoscibilità sul mercato.

Il feedback dei giudici è considerato uno degli aspetti più preziosi del programma, poiché indipendente, competente e orientato al miglioramento concreto del prodotto. Partecipare a Great Taste in Italy consente di ricevere una scheda di valutazione professionale ed entrare in una community internazionale di produttori, buyers, chef e rivenditori.

I premiati dell'edizione 2025 di Great Taste in Italy

In più, questo riconoscimento ufficiale risulta spendibile sul mercato e porta a migliorare il posizionamento e la narrazione del prodotto. Molti produttori utilizzano i commenti ricevuti per affinare ricette, processi produttivi e strategie di sviluppo.

Testimonianze dei vincitori della scorsa edizione

I produttori che hanno ottenuto riconoscimenti nell'edizione 2025 sono molto soddisfatti dell'esperienza. «Ci siamo iscritti a Great Taste in Italy 2025 per far conoscere innanzitutto la nostra realtà, il nostro amore per il nostro lavoro, e per avere un giudizio da una giuria competente ed accreditata sulla bontà dei nostri prodotti», così Andrea Maroni, Amministratore di Orma Group Srl, vincitore di 3 stelle Great Taste e del premio Eccellenza Regionale Centro 2025 a Great Taste in Italy 2025, e della Golden fork di Great Taste a Londra, con il suo Tacchino in porchetta Re Pavo.

Elena Pedrana, ceo e founder di SEP Valtellina Srl - Gio’ Porro Srl, premiata l'anno scorso con tre stelle per la sua Bresaola Zerozero® 100% Naturale

«Quello che ci fa più piacere è il riscontro che abbiamo dalle persone e il riconoscimento del grande lavoro che facciamo per produrre il nostro prodotto. È davvero una grandissima soddisfazione», aggiunge Elena Pedrana, ceo e founder di SEP Valtellina Srl - Gio’ Porro Srl, vincitrice di 2 e 3 stelle Great Taste e del Premio Eccellenza Regionale Nord Ovest 2025 a Great Taste in Italy 2025,con la sua Bresaola Zerozero® 100% Naturale.

Costi di iscrizione per prodotto

Le quote di iscrizione a Great Taste in Italy 2026 variano in base alla dimensione dell’azienda e al tipo di prodotto presentato. Per le piccole imprese con fatturato inferiore a 1,2 milioni di euro, la quota è di 90 € per prodotto. Le medie imprese, con fatturato compreso tra 1,2 e 6,05 milioni di euro, devono corrispondere 140 € per prodotto, mentre le grandi aziende con fatturato superiore a 6,05 milioni di euro pagano 194 € per ciascun prodotto iscritto. Per i supermercati che presentano prodotti a marchio proprio (private label), la quota di iscrizione è pari a 355 €.