Prezzi giù e menu smart: anche i ristoranti copiano il fast food

Per anni il modello sembrava semplice: aumentano i costi, aumentano i prezzi. Oggi però qualcosa si sta rompendo. E non solo nel fast food. Dopo mesi in cui catene internazionali hanno iniziato a spingere su menu scontati, formule combo, pacchetti famiglia e offerte aggressive per riportare clienti nei locali, anche una parte della ristorazione tradizionale comincia a adeguarsi. Non per scelta ideologica, ma per necessità. Il caso della catena milanese Slowsud è interessante proprio per questo. In una città come Milano, dove il caro vita continua a comprimere consumi e uscite serali, il gruppo fondato da tre imprenditori siciliani ha deciso di fare l’opposto rispetto a molti concorrenti: abbassare i prezzi del 10%. Una mossa controcorrente mentre il settore continua a scaricare sui menu l’aumento di energia, trasporti e materie prime.
Il caso Slowsud a Milano e la strategia controcorrente
Dietro non c’è solo marketing. C’è la fotografia di un mercato che sta cambiando velocemente. A marzo la catena aveva registrato un calo clienti del 20%, ridotto al 10% ad aprile grazie alla bella stagione. In più c’è un segnale che ormai molti ristoratori conoscono bene: durante la settimana i locali si svuotano, mentre il lavoro si concentra nel weekend. La clientela esce meno, controlla di più lo scontrino e seleziona con attenzione dove spendere.
Inflazione, costi e consumi: il nuovo equilibrio del settore
Ed è qui che il parallelismo con il fast food diventa evidente. Negli Stati Uniti, ma ormai anche in Europa, grandi gruppi come McDonald’s, Burger King o KFC stanno tornando a spingere forte sulle offerte perché hanno capito che il consumatore post-inflazione non reagisce più soltanto alla qualità o al marchio: reagisce alla percezione del valore. E la ristorazione tradizionale, lentamente, sta entrando nello stesso territorio. Non significa trasformare le trattorie in fast food. Significa però accettare che il prezzo torna a essere centrale. Per anni una parte del settore ha vissuto sull’idea che il cliente avrebbe continuato a pagare qualsiasi aumento pur di mangiare fuori. Ma il meccanismo si sta inceppando. Quando uno scontrino supera certe soglie, il cliente semplicemente riduce le uscite. E se poi ci aggiungiamo rincari assurdi sul vino la situazione diventa da allarme rosso…
La Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) lo conferma: nel 2025 i prezzi medi dei menu sono saliti del 3,2%, mentre le imprese attive sono diminuite dell’1%. In pratica questi significa che non tutti riescono più a reggere il nuovo equilibrio. Slowsud, come spiega il Corriere della sera, prova allora una strada diversa: margini più bassi, prezzi più accessibili e maggiore rotazione dei tavoli. Lo scontrino medio passa da 33 a 27 euro. Una scelta rischiosa, soprattutto in un momento in cui gli stessi imprenditori dichiarano aumenti di costo tra il 30% e il 40%. Ma è anche un segnale culturale: la ristorazione sta tornando a interrogarsi su quanto il cliente sia realmente disposto a spendere.
Menu, formule e combo: il ritorno della convenienza percepita
E forse il vero tema è proprio questo. Dopo anni di “premiumizzazione” forzata - menu degustazione, rincari sul vino, format sempre più costruiti sull’idea un po’ perversa e masochistica “dell’esperienza” (non capisco cosa mangio ma è una cosa nuova…) - il mercato sembra chiedere qualcosa di più semplice: uscire senza sentirsi economicamente sotto pressione.
Non è un caso che stiano funzionando i bistrot, le formule condivise, i menu fissi intelligenti, i pacchetti aperitivo-cena e le proposte dal prezzo leggibile. La logica del “combo menu”, che sembrava confinata ai colossi del fast food, entra così anche nella ristorazione urbana contemporanea. Magari con linguaggi diversi, più eleganti e meno espliciti, ma il principio economico è identico: aumentare la percezione di convenienza per non perdere clienti. Perché il rischio, altrimenti, è chiaro: avere locali belli, cucine curate, ottimi prodotti… e sale mezze vuote dal lunedì al giovedì.