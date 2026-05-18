Gli hotel si prendono la ristorazione: il ristorante non serve più solo gli ospiti

Dagli hotel al fine dining: il cibo diventa il vero motore del lusso. Così si potrebbe definire l’attuale tendenza. Negli ultimi 40-50 anni il ristorante d’hotel è stato percepito come un servizio. Comodo, elegante, a volte necessario. Ma quasi sempre subordinato alle camere. Oggi qualcosa sta cambiando rapidamente, in Italia come nel mondo. Di fatto è tornato a girare il pendolo: in precedenza l'alta cucina era solo in hotel e fuori c'erano osterie, trattorie o locande. Il maitre e la sala contavano più del cuoco e della cucina. Finché la "rivoluzione" di Gualtiero Marchesi non ha cambiato le regole, portando il ristorante di qualità fuori dall'hotel e avviando un ribaltamento che poi è diventato cronaca fino al food porn. Ora, per molte ragioni, non ultime la maggiore solidità economica, il cambio delle abitudini dei clienti e il tentativo di sottrarsi al degrado dell'omologazione a livello del cibo di molti centri urbani, l'alta cucina torna protagonista in molti alberghi, come da tempo Italia a Tavola va indicando.

L'ennesima conferma viene da una recente inchiesta del Financial Times, secondo cui sempre più gruppi alberghieri europei stanno trasformando il food & beverage in un business autonomo, pensato non solo per gli ospiti dell’hotel ma soprattutto per attrarre clientela esterna. Parallelamente, Nikkei Asia racconta come anche in Giappone il lusso alberghiero stia spostando il proprio focus sulla gastronomia esperienziale, al punto che la cucina diventa parte integrante dell’identità della struttura. Come dire: da Ovest a Est il segnale è uguale, la buona cucina torna in hotel. Di fatto, almeno a livello della fascia medio-alta, oggi il ristorante non serve più l’hotel: sempre più spesso è l’hotel che serve il ristorante. O quanto meno si tratta di gestioni che cercano di essere autonome ed entrambe profittevoli.

Il ristorante come motore di traffico

Il cambiamento nasce da un problema economico molto concreto. Le camere hanno limiti di crescita:

stagionalità

concorrenza

piattaforme online

aumento dei costi operativi

Negli hotel di lusso il ristorante è diventato un motore economico strategico

Negli hotel di lusso il ristorante è diventato un motore economico strategico

Il ristorante (ma anche il bar), e in maniera più generale il food & beverage, invece, può:

generare traffico locale

aumentare lo scontrino medio

creare eventi

produrre reputazione

alimentare i social

attrarre turismo esperienziale

Per questo molti hotel stanno investendo su:

chef conosciuti (anche stellati)

cocktail bar indipendenti

bakery e bistrot aperti alla città

rooftop

format ibridi tra ristorante e intrattenimento

Non è più solo ospitalità. Siamo passati alle nuove regole di economia urbana.

Il caso europeo: il ristorante d’hotel esce dall’hotel

Il Financial Times descrive con chiarezza un fenomeno ormai evidente nelle grandi città europee: gli hotel di fascia alta vogliono smettere di essere “chiusi”. Per anni molti ristoranti d’hotel avevano un problema:

sale eleganti

grandi investimenti

poca vita reale

menu polverosi

Oggi la logica è opposta e il ristorante o il bar devono funzionare anche senza camere. Devono cioè poter contare anche su clienti esterni, attratti dalla qualità dell’offerta. Ecco perché sempre più strutture cercano:

ingressi indipendenti

identità autonome

insegne riconoscibili

collaborazioni con chef-star o bartender conosciuti

In Europa il ristorante d’hotel punta a vivere anche senza l’hotel

In Europa il ristorante d’hotel punta a vivere anche senza l’hotel

A Londra, Parigi, Madrid e Berlino, ma anche a Milano, Roma, Venezia o Firenze (per citare le città italiane con più hotel), cresce il modello del ristorante d’hotel che vive come destinazione cittadina e non come appendice di servizio della reception.

Il modello giapponese: esperienza totale

In Giappone il passaggio è forse ancora più spinto e interessante. Secondo Nikkei Asia, il lusso alberghiero giapponese punta sempre più in alto:

cucina stagionale

ingredienti locali

ritualità

immersione culturale

Qui il cliente non compra solo una stanza. Compra un’esperienza completa. La cena diventa parte del viaggio:

menu omakase

percorsi kaiseki

sake pairing

colazione tradizionale

storytelling territoriale

Il cibo smette di essere un “servizio food”. Diventa identità. Una tendenza che da tempo ha coinvolto anche gli hotel italiani, dal Trentino-Alto Adige ai resort in Toscana, dove cibo, vino e spa sono gli elementi che sembrano attrarre di più nella scelta di una struttura invece di un'altra.

Come cambia il ristorante d’hotel Prima: servizio per gli ospiti

funzione accessoria

identità secondaria Oggi: business autonomo

driver di traffico

elemento di branding

motore esperienziale

Come cambia il ristorante d’hotelPrima:servizio per gli ospitifunzione accessoriaidentità secondariaOggi:business autonomodriver di trafficoelemento di brandingmotore esperienziale

Cosa succede in Italia

In realtà anche in Italia il fenomeno è già iniziato e ha illustri precedenti. Basta guardare alcuni casi evidenti.

Grand Hotel Fasano - Gardone Riviera (Bs)

Il resort sul Garda ha costruito negli ultimi anni un sistema gastronomico articolato:

Il Fagiano per l’alta cucina

Osteria Il Pescatore per la cucina mediterranea

spa, terrazze ed experience integrate

Qui il food non accompagna il soggiorno: aiuta a venderlo.

Four Seasons Hotel Firenze

L’hotel ha spinto fortemente sulla ristorazione gastronomica e sugli eventi food rivolti anche alla città, non solo agli ospiti internazionali, sfruttando il parco interno ed altri ambienti.

Hotel Principe di Savoia - Milano

Con Acanto il gruppo lavora sempre più su cene evento, settimane gastronomiche e collaborazioni con chef esterni.

Bulgari Hotel Roma

Qui la ristorazione è parte del posizionamento luxury globale del marchio, quasi al pari delle camere.

Non solo hotel: il cibo diventa collante tra settori diversi

Quello che sta accadendo negli hotel in realtà fa parte di una trasformazione ancora più ampia che coinvolge commercio, lusso, immobili e intrattenimento. Sempre più spesso il ristorante non viene più pensato come attività autonoma, ma come elemento integrato dentro un ecosistema più grande. Lo dimostrano casi internazionali sempre più numerosi. Ray-Ban ha aperto a New York un ristorante guidato dallo chef italiano Pasquale Cozzolino all’interno di un progetto che unisce vendita, permanenza e socialità. Gucci ha trasformato Gucci Osteria da Massimo Bottura in una vera estensione culturale del marchio, mentre Armani, Ralph Lauren e Louis Vuitton stanno investendo sempre di più in ristoranti, café e spazi gastronomici.

Il cibo diventa leva strategica tra lusso, retail, ospitalità e intrattenimento urbano

Il cibo diventa leva strategica tra lusso, retail, ospitalità e intrattenimento urbano

La logica è la stessa che oggi spinge molti hotel a investire sull’alta cucina: il cibo genera traffico, trattiene il cliente, costruisce identità e aumenta il valore percepito dell’intera struttura. In pratica il ristorante smette di essere solo un luogo dove mangiare e diventa uno strumento di economia urbana, capace di collegare ospitalità, commercio, eventi e turismo esperienziale.

Il vero punto: il ristorante puro perde centralità?

Questa evoluzione racconta una cosa molto precisa: il ristorante singolo comincia ad essere più fragile. Gli hotel hanno invece vantaggi enormi:

flussi già presenti

immobili strutturati

servizi condivisi

forza finanziaria

capacità di fare sistema

Possono permettersi:

brigate più grandi

investimenti più lunghi

esperienze immersive

format multipli

E soprattutto possono usare il food come leva commerciale trasversale. Al punto che ci sono hotel in località turistiche stagionali che stanno cambiando anche i cicli di apertura, allungandoli, proprio perché richiamano clienti per il cibo e le bevande. Il caso del Fasano è emblematico (terrà aperto fino a dopo Natale), così come moltissimi hotel di montagna che allungano la stagione grazie ai clienti gourmand.

Il possibile rischio per la ristorazione indipendente

Qui emerge un tema che in Italia si discute ancora poco. Se gli hotel fanno fine dining, fanno cocktail bar, fanno bakery, fanno eventi, fanno wellness e fanno experience… allora iniziano a occupare spazi che un tempo erano della ristorazione indipendente. Non è una guerra dichiarata. Ma certo è una competizione sempre più evidente, anche perché le associazioni di categoria (da Federalberghi a Confindustria Alberghi) ormai da anni spingono in questa direzione, seguite da catene e alberghi indipendenti. Il messaggio che arriva da Europa e Giappone è chiaro: il food non è più un reparto dell’hotel. È uno dei motori principali del business. E questo cambia tutto:

investimenti

strategie

ruolo degli chef

rapporto con la città

equilibrio della ristorazione urbana

La crescita dell’hotellerie gourmet ridisegna gli equilibri della ristorazione indipendente

La crescita dell’hotellerie gourmet ridisegna gli equilibri della ristorazione indipendente

Perché oggi il cliente che se lo può permettere non cerca più solo dove dormire. Cerca dove vivere qualcosa. E sempre più spesso quel “qualcosa” passa dalla tavola. Per chiudere possiamo dire che il ristorante d’hotel nei Paesi occidentali non accompagna più il lusso. Sempre più spesso lo costruisce.