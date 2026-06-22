Ristorazione: le grandi catene Usa rallentano. Aumentare i prezzi non basta più

Per anni la ricetta per i ristoranti è sembrata semplice: aumentano i costi, si aumentano i prezzi. Oggi il mercato americano dice che non basta più. Il nuovo rapporto Top 500 di Technomic, pubblicato in primavera sui dati del 2025 e rilanciato nei giorni scorsi da Nation’s Restaurant News, fotografa una fase di cambiamento per la ristorazione organizzata americana. Le prime 500 catene hanno infatti sviluppato vendite per 451,5 miliardi di dollari, ma la crescita si è fermata al 3% ed è il quarto anno consecutivo di rallentamento. Ancora più significativo il fatto che, per il secondo anno consecutivo, l’inflazione della ristorazione abbia superato la crescita delle vendite.

Un gigante che cresce sempre meno

Le Top 500 americane rappresentano oltre 240 mila punti vendita e più del 5% della spesa al dettaglio degli Stati Uniti. Il sistema continua ad espandersi, ma con dinamiche molto diverse rispetto al passato. In Europa, ed in Italia in particolare, il loro peso non è rilevante come negli States, ma capire cosa succede negli Usa è utile perché queste tendenze arriveranno anche da noi.

Negli Stati Uniti cresce il format delle caffetterie drive through

Negli Stati Uniti cresce il format delle caffetterie drive through

A trainare il mercato sono soprattutto le caffetterie drive through (un locale dove si può ordinare, pagare e ritirare il caffè e altri prodotti direttamente dal finestrino dell’auto), il pollo e alcuni format specializzati, mentre la pizza attraversa un momento complicato e diversi marchi storici degli hamburger faticano a mantenere i risultati degli anni precedenti.

Le Top 500 americane in cinque numeri 451,5 miliardi di dollari di fatturato;

oltre 240 mila locali;

crescita del 3% nel 2025;

quarto anno consecutivo di rallentamento;

crescita prevista nel 2026 vicina all’inflazione. Fonte: Technomic Top 500 Report 2026.

Le Top 500 americane in cinque numeri451,5 miliardi di dollari di fatturato;oltre 240 mila locali;crescita del 3% nel 2025;quarto anno consecutivo di rallentamento;crescita prevista nel 2026 vicina all’inflazione.Fonte: Technomic Top 500 Report 2026.

Il peso crescente delle “offerte”

Se c’è una lezione che arriva dagli Stati Uniti è che il cliente è tornato a guardare il portafoglio. Come Italia a Tavola ha sottolineato più volte negli ultimi tempi, le grandi catene stanno moltiplicando menu convenienti, promozioni temporanee e formule dedicate alle famiglie. L’obiettivo non è più soltanto aumentare il valore dello scontrino medio, ma riportare traffico nei locali.

Le grandi catene USA stanno moltiplicando promozioni e formule dedicate alle famiglie

Le grandi catene USA stanno moltiplicando promozioni e formule dedicate alle famiglie

È un cambio di filosofia importante. Per molti operatori il problema non è tanto il margine sul singolo cliente, quanto la frequenza delle visite. E qui entrano in campo le tante iniziative per profilare la clientela e avere dati sempre più precisi e aggiornati sulle scelte dei clienti.

Le 10 maggiori catene della ristorazione negli Stati Uniti Posizione Catena Tipologia 1 McDonald’s Fast food 2 Starbucks Caffetteria 3 Chick-fil-A Pollo 4 Taco Bell Cucina messicana veloce 5 Dunkin’ Caffetteria e bakery 6 Wendy’s Hamburger 7 Chipotle Mexican Grill Fast casual messicano 8 Burger King Hamburger 9 Subway Sandwich 10 Domino’s Pizza Pizza delivery

Cosa racconta questa classifica

• McDonald’s, Starbucks e Chick-fil-A generano da soli oltre 107 miliardi di dollari di consumi negli Stati Uniti.

• Il mercato premia i format specializzati: caffè, pollo e cucina messicana continuano a crescere.

• Burger e sandwich tradizionali restano protagonisti, ma perdono terreno rispetto ai concept con un’identità più definita.

• La crescita più vivace arriva da segmenti come pollo, bevande, snack e fast casual, mentre molte catene storiche affrontano una fase di rallentamento.

La partita si gioca sulla fidelizzazione e sulle tecnologie

Un altro elemento emerge infatti con chiarezza: le grandi catene investono sempre di più nella relazione con il cliente. App, programmi fedeltà, offerte personalizzate e raccolta dei dati servono a costruire rapporti di lungo periodo. Il pasto fuori casa diventa soltanto una parte di un ecosistema più ampio, dove conta far tornare il cliente e mantenerlo legato al marchio.

App, programmi fedeltà, offerte personalizzate e raccolta dei dati servono a costruire rapporti di lungo periodo con i clienti

App, programmi fedeltà, offerte personalizzate e raccolta dei dati servono a costruire rapporti di lungo periodo con i clienti

L’altra risposta alla pressione sui margini è la tecnologia. Automazione, ordini digitali, analisi dei dati e intelligenza artificiale vengono utilizzati per migliorare il servizio e aumentare l’efficienza operativa. Non è soltanto una questione di ridurre il costo del lavoro, ma di gestire meglio risorse e consumatori.

Un trend che riguarda anche l’Italia

Il mercato americano offre a ben guardare uno spunto interessante anche per la ristorazione italiana. Molti locali indipendenti continuano a considerare l’aumento dei prezzi come la principale risposta all’incremento dei costi. Pensiamo solo a cosa si sta rischiando con i prezzi troppo alti delle carte del vino… Le grandi catene americane, che dispongono di mezzi economici e strumenti di analisi enormemente superiori, sembrano suggerire una strada diversa.

Offerte, fidelizzazione, tecnologia, servizi aggiuntivi e attenzione all’esperienza del cliente stanno diventando leve sempre più importanti.

Le cinque lezioni che arrivano dagli Usa Aumentare i prezzi non basta più. Il cliente fedele vale più dello scontrino occasionale. Le offerte sono tornate uno strumento strategico. Tecnologia e dati sono ormai indispensabili. Chi ha un’identità chiara cresce più facilmente dei format generalisti.

Le cinque lezioni che arrivano dagli UsaAumentare i prezzi non basta più.Il cliente fedele vale più dello scontrino occasionale.Le offerte sono tornate uno strumento strategico.Tecnologia e dati sono ormai indispensabili.Chi ha un’identità chiara cresce più facilmente dei format generalisti.

Il messaggio è semplice. Se il più grande mercato della ristorazione mondiale scopre che aumentare i prezzi non basta più, forse anche in Italia vale la pena chiedersi se il futuro del settore non dipenda meno dal listino e molto di più dalla capacità di far tornare i clienti. Il mercato americano non sta premiando chi alza i prezzi, ma chi costruisce un’identità forte, investe nel rapporto con il cliente e rende l’esperienza riconoscibile. È un messaggio che va ben oltre il fast food e riguarda anche la ristorazione tradizionale italiana.