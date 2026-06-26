Caffè, hotel e ristoranti leggendari: il nuovo viaggio tra i locali storici d'Italia

L’Associazione Nazionale Locali Storici d’Italia ha ufficialmente presentato a Roma la nuova Guida ai Locali Storici d'Italia, giunta alla sua quarantaseiesima edizione e completamente aggiornata. Questa pubblicazione rappresenta un omaggio culturale offerto dall’Associazione ed è distribuita gratuitamente a tutti coloro che ne fanno richiesta. Il formato tascabile, pensato per richiamare la memoria delle storiche guide del Grand Tour, si distingue per le illustrazioni fatte a mano che descrivono graficamente ogni singolo locale storico, conferendo un tratto artistico e collezionabile a questo prezioso volume.

Gli ospiti che hanno partecipato alla presentazione de La Guida ai Locali Storici d'Italia 2026/2027

L’edizione2026/2027 si sviluppa attorno a un filone narrativo inedito e affascinante, intitolato "Tra battaglie e bottiglie". Si tratta di un focus dettagliato dedicato ai vini, ai distillati e ai liquori che hanno segnato la storia d’Italia e dei suoi stabilimenti d'epoca, delineando un percorso ricco di leggende e di cronache reali in cui le vicende belliche si fondono con le grandi rivoluzioni di costume. Alla presentazione ufficiale dell'opera hanno preso parte figure di rilievo delle istituzioni, della cultura e dell'accademia, tra cui il presidente dei Locali Storici d'Italia Enrico Magenes, il presidente della settima Commissione Cultura della Camera dei deputati On. Federico Mollicone, il consigliere del Primo Municipio di Roma Capitale Stefano Tozzi, il curatore della Guida 2026/2027 Gabriele Conta, la Senior Professor presso la SDA Bocconi School of Management Magda Antonioli e la giornalista RAI Simonetta Guidotti, incaricata di moderare l’incontro.

Il presidente dei Locali Storici d'Italia Enrico Magenes

L'evento si è svolto in una cornice d'eccezione internazionale: il Ristorante Il Vero Alfredo di Piazza Augusto Imperatore a Roma, celebre in tutto il mondo per le sue storiche "Fettuccine all’Alfredo". Al tavolo dei relatori si sono uniti la principessa Elettra Giovannelli Marconi, il principe Guglielmo Giovannelli Marconi e il marchese Giuseppe Ferrajoli. La principessa ha voluto rievocare un celebre aneddoto legato proprio a una struttura d'epoca, il Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure, dove nel 1933 il padre Guglielmo Marconi trasmise per la prima volta a livello globale segnali radio telegrafici e telefonici a una distanza di 150 chilometri.

Il Ristorante Il Vero Alfredo di Roma

Ad accogliere gli ospiti all’interno del ristorante romano sono state Ines di Lelio e Chiara Cuomo, rispettivamente nipote e pronipote del fondatore Alfredo, oggi custodi riconosciute di un vero e proprio tempio della gastronomia che vanta ben 118 anni di attività.

Turismo enogastronomico nei Locali Storici d'Italia: un viaggio nella storia

La guida tascabile viene aggiornata con cadenza biennale e costituisce uno strumento essenziale per esplorare la geografia del gusto in Italia, estendendosi fino a toccare avamposti internazionali come il Caffè Reggio a New York, o il Gran Cafè al Porto e l’Hotel Splendide Royal a Lugano, in Svizzera. La pubblicazione permette di reperire informazioni dettagliate sulle specialità alimentari e sulle vicende storiche che hanno reso unici questi spazi di ospitalità. Il volume può essere richiesto all’Associazione tramite comunicazione e-mail o consultando il portale ufficiale localistorici.it, pagando esclusivamente i costi vivi di spedizione.

La nuova Guida, giunta alla 46esima edizione

Il nucleo concettuale della nuova edizione esplora la connessione tra gli eventi bellici e le produzioni vitivinicole e liquoristiche nazionali. All'interno delle pagine viene analizzato come specifici prodotti enologici e cocktail d'autore abbiano fatto da sfondo a trattati, insurrezioni e momenti rituali collettivi. I caffè storici, gli hotel storici e i ristoranti storici non si configurano quindi come semplici attività commerciali o di ristoro, bensì come autentici teatri di mutamento sociale e politico della nazione.

Caffè storici e aperitivi d'autore: l'evoluzione del bere miscelato

Tra i numerosi approfondimenti presenti nella guida spicca la storia del Royal Victoria Hotel di Pisa, le cui origini risalgono a poco dopo l'anno Mille, quando operava come locanda controllata dalla Consorteria dei Vinajoli, antica corporazione medievale dedita alla viticoltura. Spostandosi a Venezia, l’Ostaria Antico Dolo viene celebrata come l'emblema dell'aperitivo veneziano grazie al Select, un liquore nato nel 1920 dalla formula dei Fratelli Pilla. Altrettanto rilevante è la vicenda del Caffè Pasticceria Balzola in Piemonte, poi diventato uno dei luoghi culto di Alassio (Sv), dove Pasquale Balzola, esperto liquorista per la Martini & Rossi, rientrato in patria a seguito del proibizionismo americano, diede vita a prodotti iconici come l’Amaro dei Saraceni e l’Aperitivo Balzola.

Il Caffè Pasticceria Balzola di Alassio (Sv)

A Milano, il Caffè Camparino in Galleria si conferma il fulcro dell'aperitivo milanese in stile liberty, indissolubilmente legato alla nascita del Bitter concepito da Gaspare Campari. A Bologna, presso il Grand Hotel Majestic "già Baglioni", vide invece la luce il celebre Signature Cocktail Roberta, ideato dallo storico capo barman Pietro Cuccoli per omaggiare personalità del calibro di Lady Diana e Sophia Loren.

Liquori artigianali e viticoltura eroica: i segreti delle grandi ricette

Il fenomeno della manifattura interna di liquori artigianali è una costante in queste strutture. Ne è un esempio il limoncello del Ristorante Antico Francischiello da Peppino a Massa Lubrense, in provincia di Napoli, preparato ancora oggi in modo artigianale dalla signora Pina. Sul Lago di Como, il Grand Hotel Villa Serbelloni a Bellagio propone il Comoncello, liquore a base di agrumi raccolti nel parco della struttura e infusi con erbe locali. A Cremona, lo storico Negozio Sperlari distribuisce il Rosso della Disfida, un vino frizzante che rievoca il celebre duello dell'anno 1085 tra Giovanni Baldesio e il figlio dell’Imperatore Enrico IV. Il Caffè La Crepa di Isola Dovarese mantiene viva la tradizione del nocino organizzando veri e propri campionati dedicati alla produzione domestica di questo liquore.

Lo storico negozio Sperlari di Cremona

In Sicilia, il Ristorante Majore di Chiaramonte Gulfi custodisce la rara ricetta del Rosolio alla Cannella, servito a fine pasto, mentre a Palermo l'Antica Focacceria San Francesco abbina lo storico Marsala delle Cantine Florio a specialità dello street food locale come la "vastedda maritata" o lo sfincione. A Napoli, il Gran Caffè Gambrinus evoca nel nome il mitico re delle Fiandre ritenuto il patrono e l'inventore della birra.

La "vastedda maritata" dell'Antica Focacceria San Francesco di Palermo

Per quanto riguarda i vini e la viticoltura alpina, la guida ricorda l'enorme produzione storica della Valle d'Aosta, un tempo nettamente superiore a quella di territori blasonati come la Borgogna. Oggi questa eredità di vitigni autoctoni come il Fumin, il Cornalin, il Vien de Nus, il Prié Blanc e il Muscat Petit Grain di Chambave viene preservata in strutture di pregio come il Bellevue Hotel & Spa e l’Hotel Miramonti di Cogne.

Amaro Camatti, Vermouth di Torino e i distillati della memoria

Le regioni del nord Italia mostrano una fitta rete di rimandi storici e militari. Presso il Ponte Vecchio di Bassano del Grappa, luogo simbolo dei conflitti mondiali, la Distilleria Nardini ha costituito per decenni un punto di sosta fondamentale per i soldati diretti al fronte del Monte Grappa e del Piave. In Liguria, il Ristorante da Ö Vittorio di Recco figura tra le prime realtà ad aver valorizzato l’Amaro Camatti, premiato nel 2023 ai World Liqueur Awards. A Venezia, il Caffè Lavena si fa promotore dell’Harmonia Mundi, un Prosecco storico elaborato secondo il metodo Charmat. A Sanremo, il Royal Hotel propone il Moscatello di Taggia, storicamente noto come "vino dei Papi" per via delle sue antiche origini medievali.

La reception del Royal Hotel di Sanremo (Im)

In Piemonte, la Pasticceria Roletti 1896 di San Giorgio Canavese conserva con orgoglio il brevetto di "Liquorista e confettiere" concesso dal Duca di Genova, continuando a produrre il Vermouth seguendo la ricetta originale di Giuseppe Roletti. A Torino, l’Albergo Ristorante San Giors perpetua il servizio di spiriti rari legati alla tradizione sabauda del "bicchiere della staffa", la consumazione presa prima di partire a cavallo. Infine, il Palace Grand Hotel di Varese, inserito nel parco del Colle Campigli, conserva intatto il bancone d'epoca Belle Époque dove Miles Davis amava consumare il proprio Cocktail Martini guarnito rigorosamente con un'oliva.