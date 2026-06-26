L'ufficio turistico non chiude più: l'IA risponde ai visitatori 24 ore su 24

Un ufficio turistico virtuale per i comuni italiani, e non solo. A Brescia è stata presentata la piattaforma Virgilia AI-Italian Beauty, sviluppata dal gruppo L&T. Si tratta di uno strumento digitale per l'accesso alle informazioni turistiche territoriali senza limiti di tempo, di orari e impiego continuativo di personale.

Presentata a Brescia la piattaforma Virgilia AI-Italian Beauty, uno strumento digitale per l'accesso alle informazioni turistiche territoriali

«Come Provincia - ha detto Nini Ferrari, consigliera delegata al turismo e alla cultura - guardiamo con interesse all'evoluzione di strumenti digitali che possano supportare le amministrazioni locali nella gestione e diffusione delle informazioni rivolte ai cittadini e ai visitatori. Applicazioni come Virgilia AI possono rappresentare un'opportunità concreta per migliorare l'accessibilità ai contenuti locali e favorire una comunicazione più uniforme tra gli enti».

Virgilia AI-Italian Beauty, l'ufficio turistico digitale sempre attivo per gli enti

La nuova piattaforma è stata ideata come ufficio turistico virtuale attivo H24, multilingua e accessibile ai comuni, agli enti pubblici e agli operatori privati. Il sistema consente di fornire informazioni aggiornate tramite interazione vocale o testuale e permette agli enti aderenti di inserire e gestire direttamente i propri contenuti.

La nuova piattaforma è stata ideata come ufficio turistico virtuale attivo H24

«È uno strumento digitale per il settore - ha rimarcato Luigi Recupero, presidente del gruppo L&T - realizzato in accordo con il Ministero del Turismo. Il nostro gruppo, attraverso le sue divisioni specializzate, offre un approccio integrato unico nel panorama nazionale, fondendo sinergicamente le competenze digitali, giuridiche e di compliance, informatiche e di cybersecurity. Rappresentiamo insomma un nuovo modello di promozione turistica. Il grande valore di Virgilia AI risiede nell'azzeramento delle barriere per la pubblica amministrazione e le imprese. Grazie all'investimento tecnologico interamente sostenuto da L&T e al supporto di Microsoft, per gli enti e gli operatori l'adesione alla piattaforma non prevede costi di sviluppo o infrastruttura».

Oltre 200 amministrazioni hanno già scelto la piattaforma Virgilia AI

Fino ad ora, secondo i dati diffusi durante la conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Broletto, hanno aderito oltre 200 amministrazioni (fra cui il Comune di Roma), più di 50 strutture sanitarie, enti e agenzie governative, anzitutto Agenas; realtà private e del terzo settore, società partecipate (A2A) e grandi imprese.