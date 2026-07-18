Il caldo estremo non è più soltanto un’emergenza ambientale o sanitaria, ma sta diventando un fattore economico capace di incidere sulle attività produttive. Le imprese, soprattutto nei settori della ristorazione, del commercio e dei servizi, devono affrontare costi crescenti per garantire il comfort dei clienti e mantenere la continuità operativa durante i periodi di temperature elevate. Un fenomeno che interessa sia l'Italia che il resto d'Europa, come quanto sta accadendo per esempio in Inghilterra

Bar e ristoranti, per poter ancora proporre il servizio all'esterno, sono costretti ad attrezzarsi con sistemi di raffrescamento

Secondo un’analisi dell’Ufficio Economico Confesercenti, convivere ogni anno con trenta-sessanta giorni di caldo intenso potrebbe generare per l’economia italiana un impatto compreso tra 6 e 12 miliardi di euro, pari allo 0,2-0,4% del PIL. Il costo comprende maggiori consumi energetici, investimenti per adeguare strutture e impianti, calo della produttività e riduzione del fatturato nei settori più vulnerabili. L’aumento delle giornate caratterizzate da temperature record è confermato anche dall’estensione del bollino rosso caldo in numerose città italiane da parte del Ministero della Salute, segnale di un fenomeno sempre più frequente e prolungato.

Mondo Horeca: bar e ristoranti affrontano nuove difficoltà

Il settore della ristorazione è tra quelli maggiormente influenzati dagli effetti delle alte temperature. Da una parte cresce la necessità di mantenere climatizzati gli ambienti interni, dall’altra diminuisce l’attrattività degli spazi all’aperto. I dehors, diventati negli ultimi anni un elemento strategico per molti pubblici esercizi, durante le giornate più calde perdono parte della loro capacità di richiamare clienti. Quando le temperature superano i 35 gradi, molti consumatori preferiscono infatti locali interni dotati di aria condizionata. Questo cambiamento riduce l’utilizzo degli spazi esterni proprio nel periodo estivo, tradizionalmente importante per il fatturato di bar, ristoranti e caffetterie.

Col grande caldo, i clienti di bar e ristoranti non vogliono più utilizzare gli spazi all'aperto, portando danni economici alle attività

Parallelamente aumentano i costi energetici legati al funzionamento continuo degli impianti di raffrescamento.Per molte attività diventa quindi necessario investire in soluzioni più efficienti, come climatizzatori moderni, schermature solari e interventi di riqualificazione energetica. Secondo Confesercenti, un piccolo bar che oggi spende circa 3.000 euro l’anno per il raffrescamento potrebbe arrivare nel breve periodo a sostenere costi tra 5.000 e 6.000 euro, senza contare l'aumento dei costi per le materie prime.

Turismo estivo: cambiano destinazioni e periodi di viaggio

Il caldo modifica anche il comportamento dei turisti. Le temperature elevate stanno spingendo molti viaggiatori a evitare i mesi centrali dell’estate, favorendo invece periodi come giugno e settembre, caratterizzati da condizioni climatiche più favorevoli. Cresce inoltre l’interesse verso le località montane, mentre alcune città d’arte possono registrare maggiori difficoltà durante le settimane più calde. Questa redistribuzione dei flussi turistici influenza direttamente alberghi, ristoranti, bar e attività commerciali, chiamati ad adattare servizi e strategie.

Commercio: il caldo cambia consumi e abitudini

Anche il settore del commercio risente delle temperature elevate. Nelle ore più calde diminuisce la presenza dei consumatori nelle vie commerciali e nei centri storici, mentre risultano favorite le strutture climatizzate e le piattaforme di e-commerce. I piccoli negozi, i mercati e le attività di prossimità devono quindi affrontare una pressione aggiuntiva, sommata alla concorrenza delle vendite online.

Cambiano anche le preferenze di acquisto: nel settore moda, ad esempio, stagioni fredde più brevi e miti riducono la domanda di capi pesanti, modificando programmazione e gestione delle scorte.

Produttività e investimenti: cresce la tassa climatica

Tra gli effetti economici più rilevanti c’è la necessità di rendere edifici e attività più resistenti al caldo. Gli investimenti in efficientamento energetico, impianti di climatizzazione, pannelli fotovoltaici e schermature solari potrebbero raggiungere secondo Confesercenti tra 2 e 4 miliardi di euro.

Molti locali, bar come ristoranti, stanno investendo in dispositivi di efficientamento energetico, come per esempio impianti fotovoltaici

A questi si aggiungono i maggiori costi per l’energia, stimati tra 2 e 3 miliardi, necessari per raffrescare gli ambienti durante periodi sempre più lunghi. Il caldo incide inoltre sulla produttività del lavoro. Oltre i 35 gradi aumentano affaticamento, errori e assenze, con conseguenze soprattutto per i settori all’aperto come edilizia, agricoltura, logistica e commercio ambulante.

Confesercenti: servono interventi strutturali

Per Confesercenti il caldo estremo è ormai una variabile economica stabile. Secondo il presidente Nico Gronchi, il fenomeno è diventato una vera “tassa climatica” che influenza investimenti, consumi, produttività e turismo. L’associazione sottolinea la necessità di interventi strutturali basati sulla riqualificazione termica degli edifici, sulla modernizzazione delle attività commerciali e sulla rigenerazione urbana.

Nino Gronchi, presidente di Confesercenti