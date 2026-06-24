Estate sempre più cara: il caldo fa salire i prezzi di gelati, frutta e acqua

Le ondate di calore che stanno interessando l’Italia non hanno solo effetti sul sistema sanitario e sui consumi energetici, ma iniziano a riflettersi anche sul carrello della spesa e sui costi legati al tempo libero. A segnalarlo è il Codacons, che parla di un possibile aumento generalizzato dei prezzi nei prodotti tipicamente estivi e nei servizi turistici, con impatti più evidenti nelle località a maggiore afflusso. Secondo l’associazione, il combinarsi tra domanda stagionale e condizioni climatiche estreme rischia di generare dinamiche speculative in grado di incidere in modo diretto sulle spese di cittadini e turisti.

Il Codacons lancia l'allarme per la crescita dei prezzi durante l'estate, a partire dai gelati

Gelato e consumi estivi: il prezzo del fresco

Il quadro tracciato dal Codacons si basa anche su elaborazioni dei dati Istat, che evidenziano incrementi significativi su diversi alimenti tipici della stagione estiva. Tra questi, il pesce registra un aumento medio del 4,2%, mentre la frutta mostra variazioni più marcate: le albicocche crescono del 14,4%, pesche e nettarine del 13,7%, le ciliegie del 6,9%. Ancora più rilevante il dato sui frutti di bosco, che includono mirtilli e lamponi, con un incremento del 17,2%. L’uva segna un +9,5%, i meloni un +7,9%, mentre i pomodori risultano tra gli aumenti più consistenti con un +18,4%. Si tratta di prodotti fortemente legati alla stagionalità, la cui domanda tende a concentrarsi nei mesi più caldi, amplificando eventuali tensioni sui prezzi lungo la filiera.

Tra i prodotti simbolo dell’estate, il gelato rappresenta uno degli indicatori più immediati del costo della stagione calda, anche senza arrivare ai 44 euro pagati a Roma per due coppette. Il Codacons rileva come il prezzo di un cono o di una coppetta piccola a due gusti abbia ormai raggiunto una media compresa tra 3,5 e 5 euro nelle principali città italiane. Un livello che, secondo l’associazione, riflette sia l’aumento dei costi delle materie prime sia la forte domanda legata alle alte temperature. Il gelato diventa così non solo un alimento stagionale, ma anche un bene sensibile alle dinamiche di prezzo del periodo estivo.

Acqua, turismo e servizi: i rincari nei luoghi di vacanza

Un altro fronte segnalato riguarda l’acqua minerale nelle località turistiche. In contesti ad alta frequentazione, soprattutto lungo le coste e nei centri balneari, il prezzo di una bottiglia da mezzo litro venduta da operatori ambulanti o in situazioni non strutturate può arrivare fino a 3 euro. Accanto ai beni alimentari, il Codacons evidenzia anche l’aumento dei costi legati ai servizi ricreativi. L’ingresso in piscina varia mediamente tra i 10 e i 25 euro a persona, con oscillazioni legate alla tipologia della struttura e al giorno della settimana. Nei pacchetti più esclusivi, in particolare in impianti di fascia alta o in formule giornaliere premium, il costo può arrivare fino a 100 euro a persona.

Il rischio speculazione nelle aree turistiche

Secondo il Codacons, il quadro complessivo richiede attenzione soprattutto nelle località turistiche, dove la concentrazione della domanda può favorire fenomeni di rialzo dei prezzi non sempre giustificati dai costi reali. L’associazione sottolinea la necessità di monitorare eventuali distorsioni del mercato legate allo stato di necessità dei consumatori nei periodi di caldo intenso. Nel commento dell’associazione si legge: «È necessaria massima vigilanza contro quei fenomeni che possono rappresentare una vera e propria speculazione tesa a sfruttare lo stato di necessità di cittadini e turisti».

Un’estate che pesa sui consumi quotidiani

Il combinarsi di temperature elevate, aumento della domanda e dinamiche stagionali sta ridisegnando, anche se in modo non uniforme, la struttura dei prezzi estivi. Dai prodotti alimentari ai servizi legati al tempo libero, il fenomeno appare diffuso ma con intensità variabile a seconda dei contesti geografici e commerciali.