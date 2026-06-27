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Montagna presa d’assalto per il caldo: rifugi pieni nei fine settimana in Lombardia

Caldo e afa spingono migliaia di escursionisti verso i rifugi alpini lombardi, tutti aperti tranne uno. Presenze in crescita nei weekend, tra turismo, sicurezza in montagna e iniziative sociali e gastronomiche

di Renato Andreolassi
 
27 giugno 2026 | 13:43

Montagna presa d’assalto per il caldo: rifugi pieni nei fine settimana in Lombardia

Caldo e afa spingono migliaia di escursionisti verso i rifugi alpini lombardi, tutti aperti tranne uno. Presenze in crescita nei weekend, tra turismo, sicurezza in montagna e iniziative sociali e gastronomiche

di Renato Andreolassi
27 giugno 2026 | 13:43
 

Indice

Tutti aperti, meno uno (ma è solo per questioni burocratiche, più avanti spiegheremo il perché) con un gran pienone soprattutto nei fine settimana. Nei rifugi e nei bivacchi di montagna del Nord, caldo e afa hanno portato centinaia di appassionati, semplici visitatori e turisti in cerca di un po di refrigerio.

Montagna presa d’assalto per il caldo: rifugi pieni nei fine settimana in Lombardia

Montagna sempre più frequentata: rifugi lombardi tra turismo, cucina e sensibilizzazione

Escursionismo in crescita e nuovi profili di frequentatori della montagna

«La nostra è una vita di passione e impegno costante- dice Gabriella Fioletti, gestore del rifugio Premassone in Valcamonica e referente  di Assorifugi Lombardia - che entra nel vivo a giugno e si allunga spesso fino a ottobre. Il ''popolo'' della montagna è in costante crescita, giovani e non  più giovani compiono escursioni lungo sentieri attrezzati e non privi di fatica. Da parte nostra il consiglio è di usare, oltre che le gambe, anche la testa; ad essere comunque prudenti e a rispettare la montagna, senza seminare rifiuti ovunqueÈ un segno di civiltà verso la natura e gli oltre 200 rifugi lombardi». E dal Premassone è partita la campagna "rifugi in rosa" caratterizzata da incontri itineranti nelle varie strutture per sensibilizzare sul tema della salute e della prevenzione al femminile.

Stagione dei rifugi al via: resta aperto solo il nodo amministrativo del Tagliaferri

Si diceva dell'unico rifugio non ancora aperto: è il Nani Tagliaferri del Cai di Bergamo, in Val di Scalve nel comune di Vilminore. «Abbiamo dovuto aspettare il termine della gara d'appalto - dice lo storico gestore Cesco Tagliaferri, il cuoco a 5 stelle - e il rinnovo della concessione in scadenza quest'anno. Per i prossimi anni sarà ancora la nostra famiglia a tenere le redini della moderna e accogliente casa (è fra le poche ad avere in quota l'acqua cald ) che si trova a 2300 metri di altezza, fra le vette dominate dalla Presolana. Da questo fine settimana saremo operativi a tutti gli effetti anche (e soprattutto) per far gustare i nostri semplici e genuini piatti».

Montagna presa d’assalto per il caldo: rifugi pieni nei fine settimana in Lombardia

Il rifugio Nani Tagliaferri in Val di Sclave

Cucina di rifugio e concorsi gastronomici tra le valli lombarde

E a proposito di piatti,  è partita la 9°Edizione del concorso: '' A tavola in rifugio  nella valle dei Segni'',promosso da "vini e cucina bresciana". Diciotto rifugi alpini sparsi fra le Valli Camonica, Trompia e Sabbia competono con i propri piatti forti  a una sfida all'ultimo boccone.«Due giurie- ricorda la direttrice Carola Fiore - formate da esperti  escursionisti saranno chiamate ad esprimere un voto e un giudizio sulle pietanze  offerte dalle singola realtà.» Si tratta di una iniziativa  che vuole valorizzare la cucina d'alta quota e il ruolo dei rifugi come presidi culturali, sociali e identitari. «Il concorso - sottolinea la direttrice - si conferma un osservatorio stabile sulla cucina di montagna e sulle sue trasformazioni. Un luogo dove memoria gastronomica e tecniche contemporanee convivono dando vita a piatti che raccontano la montagna attraverso ingredienti locali, filiere corte e pratiche responsabili. Quest'anno molte proposte recuperano ricette storiche affiancate da interpretazioni attuali che rispettano l'identità originaria.»

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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