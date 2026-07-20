Dieci anni di rincari hanno cambiato il modo di fare vacanza degli italiani

L’evoluzione dei flussi turistici in Italia risponde ormai a una rigida logica di bilancio familiare. Se da un lato il desiderio di staccare dalla routine quotidiana rimane una costante imprescindibile, dall'altro le dinamiche inflattive dell'ultimo decennio impongono una rimodulazione strategica dei giorni di permanenza e delle destinazioni. Non si tratta di una rinuncia al viaggio, bensì di una transizione verso il cosiddetto "turismo di prossimità" e i micro-soggiorni frequenti, un modello che premia la flessibilità temporale a discapito della classica e prolungata villeggiatura agostana. Questa tendenza, se da una parte penalizza il lungo raggio e le mete internazionali, offre ai territori regionali e alle strutture ricettive locali l'opportunità di destagionalizzare l'offerta, intercettando una domanda più frammentata ma costante nei mesi di giugno, luglio e settembre.

Voli aerei e trasporti nel mirino dell'inflazione: le tariffe dei collegamenti nazionali sono quasi triplicate in dieci anni

L’estate degli italiani registra una costante escalation sul fronte dei prezzi, con incrementi significativi che colpiscono i beni tipici stagionali e i servizi del comparto turistico. Il fenomeno, monitorato dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), emerge dal confronto diretto tra i listini in vigore nel 2016 e le attuali tariffe di mercato. I dati evidenziano come le dinamiche inflattive abbiano progressivamente modificato la capacità di spesa e la pianificazione dei viaggi da parte delle famiglie.

Impennata dei trasporti: il record dei biglietti aerei

I dati ufficiali Istat elaborati nello studio certificano che i rincari più consistenti colpiscono i collegamenti aerei. Le tariffe dei voli nazionali risultano quasi triplicate rispetto a dieci anni fa, segnando un incremento del +193,3%. Forti rialzi si registrano anche sul fronte dei voli europei, cresciuti del 187%, mentre i collegamenti intercontinentali evidenziano un aumento del +68%, risentendo tuttavia di una flessione della domanda legata alle tensioni geopolitiche internazionali.

A pesare sul cambio di abitudini dei turisti italiani c'è sicuramente un aumento consistente delle tariffe aeree

La tendenza al rialzo non risparmia le altre modalità di spostamento: le tariffe dei traghetti sono quasi raddoppiate (+92,1%), mentre nell'ambito della mobilità su gomma il prezzo del gasolio mostra un incremento medio del 61% (+28,5% per la benzina). Il servizio di auto a noleggio comporta una spesa superiore di circa il 28%, i biglietti dei treni crescono del +27,6% e i pedaggi autostradali segnano un aumento più contenuto, attestandosi al +10,3%.

Hotel e ristorazione: quanto costa soggiornare e mangiare fuori

Pernottare in una camera d’albergo comporta oggi un esborso maggiore del 69% rispetto a dieci anni fa. Più stabili le soluzioni open-air, con i listini di campeggi e villaggi vacanza che limitano la crescita al 22%, mentre i pacchetti vacanza tutto compreso registrano un incremento tariffario del 46%. Sul fronte agroalimentare e della ristorazione, i prodotti base della tavola estiva mostrano rincari diffusi. I pomodori guidano la classifica con un +74%, seguiti dall'insalata (+41%) e dalla frutta fresca (+39,8%).

L'aumento dei costi di ristoranti e hotel, di conseguenza all'aumento dei prezzi delle materie prime, scoraggia molti italiani dallo svolgere vacanze lunghe

Consumare una cena a base di pesce al ristorante costa un terzo in più rispetto al passato (+33,7% per i prodotti ittici). Gli aumenti toccano anche i beni di consumo immediato: gelati (+36%), acqua minerale (+33%) e bibite analcoliche (+30%). Le uniche eccezioni riguardano la birra, i cui prezzi sono saliti appena del 16%, e i condizionatori per la casa, che registrano un incremento contenuto del 15%.

Come cambiano i flussi turistici: soggiorni brevi e mete vicine

Le mutate condizioni economiche hanno spinto i consumatori a riorganizzare le proprie abitudini stagionali per salvaguardare il budget familiare. «I pesanti rincari che si sono abbattuti negli ultimi anni sul comparto dei viaggi e del turismo hanno modificato profondamente le abitudini degli italiani, che adottano strategie di sopravvivenza per concedersi una villeggiatura senza svuotare i portafogli», spiega il presidente del comitato scientifico del Crc (Comitato Scientifico del Consumerismo e della Ricerca sui Consumi), Furio Truzzi.

Si predilige sempre di più il turismo di prossimità come negli agriturismi, lontano dalle mete più gettonate

«Se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata nel mese di agosto, oggi le famiglie fanno viaggi più corti, di 3 o 4 notti fuori casa, ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando le tariffe sono più basse. Si prediligono poi sempre più mete vicine e facilmente raggiungibili, in modo da contenere i costi di trasporto: la percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le proprie vacanze estive si è più che dimezzata, passando dal 25,5% del 2016 al 12% dello scorso anno», conclude Truzzi.