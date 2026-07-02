Su Booking l'Italia è la meta più cercata al mondo per le vacanze di agosto

L'Italia è il Paese più cercato al mondo per le vacanze di agosto 2026. È quanto emerge dalle elaborazioni di Booking.com, basate sulle ricerche effettuate sulla piattaforma tra il 1° gennaio e il 31 maggio per soggiorni previsti tra il 1° e il 31 agosto. Il dato riguarda i viaggiatori internazionali e conferma l'attrattività della destinazione Italia nel periodo di punta dell'estate, davanti a Spagna e Francia. Accanto al quadro internazionale, l'analisi offre anche una fotografia delle preferenze degli stessi italiani, mettendo in evidenza come le destinazioni cambino in modo significativo a seconda che il viaggio sia in coppia, in famiglia o con un gruppo di amici.

Su Booking l'Italia guida la classifica delle destinazioni più cercate per agosto

Su Booking l'Italia guida la classifica delle destinazioni più cercate per agosto

L'Italia davanti a tutti nelle ricerche internazionali per agosto

Nella graduatoria dei Paesi più ricercati dai viaggiatori internazionali, come anticipato, l'Italia occupa la prima posizione, seguita da Spagna, Francia, Grecia e Croazia. In poche parole, le prime cinque posizioni sono tutte occupate da destinazioni europee affacciate sul Mediterraneo, segno di come il mare continui a rappresentare uno dei principali fattori di richiamo per le vacanze di agosto. Completano la top ten Germania, Polonia, Portogallo, Stati Uniti e Regno Unito.

Italia Spagna Francia Grecia Croazia Germania Polonia Portogallo Stati Uniti Regno Unito

La Puglia la regione più ricercata. Seguono Sicilia e Sardegna

Guardando invece all'interno dei confini italiani, è la Puglia a guidare la classifica delle regioni più cercate dai viaggiatori stranieri, davanti a Sicilia e Sardegna, a conferma del forte richiamo delle destinazioni balneari nel mese di agosto.

La Puglia domina le ricerche in Italia

La Puglia domina le ricerche in Italia

Veneto e Toscana completano le prime cinque posizioni, a conferma di un interesse che non si ferma al mare, ma coinvolge anche città d'arte e territori con un'offerta turistica diffusa. Seguono, in classifica, Emilia-Romagna, Campania, Trentino-Alto Adige, Liguria e Lazio.

Puglia Sicilia Sardegna Veneto Toscana Emilia-Romagna Campania Trentino-Alto Adige Liguria Lazio

Le mete degli italiani in base al tipo di vacanza

Le preferenze degli italiani cambiano invece in base alla composizione del viaggio. Per le vacanze in coppia la destinazione più cercata è Lampedusa, davanti a Rimini e Tropea, con una top ten che comprende anche Vieste, San Teodoro, Porto Cesareo, Riccione, Alghero, San Vito Lo Capo e Gallipoli. Quando si viaggia in famiglia, invece, la classifica cambia: al primo posto sale Rimini, seguita da Vieste e Riccione, mentre Porto Cesareo, San Vito Lo Capo, Lido di Jesolo, Tropea, Gallipoli, Villasimius e San Teodoro completano la graduatoria. Per i soggiorni in gruppo, infine, la meta più cercata è San Teodoro, davanti a Gallipoli e Riccione. Seguono Porto Cesareo, Vieste, Rimini, San Vito Lo Capo, Tropea, Alghero e Lido di Jesolo, confermando la forte presenza di destinazioni balneari in tutte e tre le classifiche.

La scelta della destinazione degli italiani varia in base alla compagnia di viaggio

La scelta della destinazione degli italiani varia in base alla compagnia di viaggio

«Le ricerche rappresentano il primo indicatore di come stanno evolvendo i desideri dei viaggiatori. Interessante notare come le top 10 cambino in base ai compagni di viaggio, e come l’Italia sappia rispondere ai desideri di chi cerca un tramonto romantico, così come di chi cerca avventura, una città d’arte o una night life indimenticabile - ha commentato Alessandro Callari, regional manager Italia di Booking.com. Non stupisce in questo che l’Italia diventi la meta prediletta dai viaggiatori internazionali». Insomma, le classifiche elaborate da Booking offrono così una fotografia delle preferenze di viaggio per agosto, evidenziando sia l'attrattività dell'Italia sui mercati internazionali sia le diverse scelte degli italiani in base alla tipologia di vacanza.