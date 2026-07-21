CRISI
Chiude Zafferano, lo storico ristorante di Giorgio Locatelli a Londra
Lo storico ristorante italiano della capitale britannica, aperto da Giorgio Locatelli, avvia la procedura di liquidazione. È un nuovo segnale delle difficoltà che stanno colpendo anche insegne di lunga tradizione
Un'altra storica insegna italiana esce di scena a Londra. Zafferano, ristorante aperto nel 1995 da Giorgio Locatelli nel quartiere di Belgravia e per anni punto di riferimento dell'alta cucina italiana nella capitale britannica, ha avviato la procedura di liquidazione.
La notizia, riportata da The Caterer, arriva a poche settimane dalla vicenda di Spaghetti House e conferma le difficoltà che stanno attraversando anche marchi storici della ristorazione italiana nel Regno Unito.
Perché la liquidazione di Zafferano è un segnale per la ristorazione italiana a Londra
Nel caso di Zafferano non si tratta di una catena, ma di un locale simbolo, conosciuto per aver contribuito alla diffusione della cucina italiana di qualità a Londra. La liquidazione rappresenta quindi un ulteriore segnale delle profonde trasformazioni che stanno interessando il mercato della ristorazione britannica.
Fondato nel 1995 nel quartiere di Belgravia, Zafferano è stato uno dei ristoranti che hanno contribuito a far conoscere l'alta cucina italiana a Londra. Ad aprirlo fu Giorgio Locatelli, allora giovane chef lombardo, insieme al gruppo A–Z Restaurants, controllato dall'imprenditore Claudio Pulze. Sotto la guida di Locatelli il ristorante conquistò una stella Michelin nel 1999, mantenuta fino al 2012.
Come è cambiata la gestione di Zafferano negli ultimi vent'anni
Dopo l'uscita dello chef nel 2002, il locale passò sotto il controllo dell'imprenditore John Francis De Stefano, che nel 2007 rilevò l'intera proprietà. Negli anni alla guida della cucina si sono alternati, tra gli altri, Andrew Needham, già sous chef di Locatelli, e più recentemente Frederico Del Busso. Molti oggi identificano Locatelli con la sua Locanda Locatelli, ma prima del suo ristorante indipendente fu proprio Zafferano a renderlo uno degli chef italiani più influenti di Londra