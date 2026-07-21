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Sospetta epidemia intestinale: Taco Bell finisce nella tempesta negli Usa

Negli Usa in corso un'indagine su un focolaio di ciclosporiasi che ha colpito oltre 1.600 persone. Ancora non accertato un collegamento con Taco Bell, che però ha ritirato le insalate iceberg e il titolo in Borsa ne ha risentito