CICLOSPORIASI
Sospetta epidemia intestinale: Taco Bell finisce nella tempesta negli Usa
Negli Usa in corso un'indagine su un focolaio di ciclosporiasi che ha colpito oltre 1.600 persone. Ancora non accertato un collegamento con Taco Bell, che però ha ritirato le insalate iceberg e il titolo in Borsa ne ha risentito
Un sospetto può bastare per mettere in difficoltà anche una delle più grandi catene della ristorazione americana. È quanto sta accadendo a Taco Bell, finita al centro dell'attenzione dopo l'apertura di un'indagine su un focolaio di ciclosporiasi, un'infezione intestinale provocata dal parassita Cyclospora cayetanensis.
Oltre 1.600 casi negli Usa: cosa emerge dall'indagine su Taco Bell
Secondo Reuters, negli Stati Uniti sono stati segnalati oltre 1.600 casi e le autorità sanitarie, attraverso Food and Drug Administration (FDA) e Centers for Disease Control and Prevention (CDC), stanno cercando di individuare l'origine del contagio. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche la possibile presenza di lattuga iceberg servita in alcuni ristoranti Taco Bell, ma al momento non esistono prove che attribuiscano alla catena la responsabilità del focolaio.
Perché un'indagine sanitaria può mettere in crisi un marchio della ristorazione
Nonostante l'assenza di conclusioni definitive, Yum Brands, proprietaria di Taco Bell, ha deciso di ritirare in via precauzionale alcuni ingredienti da parte del menu dei ristoranti interessati dall'indagine. La vicenda ha avuto immediate ripercussioni anche sui mercati finanziari, con un calo del titolo dovuto all'incertezza generata dall'inchiesta.
Leggi anche
Il caso dimostra quanto, nel settore della ristorazione, il danno reputazionale possa manifestarsi ben prima dell'accertamento delle responsabilità. Nell'era della comunicazione in tempo reale, un'indagine sanitaria è spesso sufficiente a mettere sotto pressione un marchio globale, anche quando le verifiche sono ancora in corso.