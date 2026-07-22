Nel panorama gastronomico contemporaneo, la competitività di un ristorante si decide lungo i corridoi invisibili della sua catena di approvvigionamento. A Milano, la capitale della ristorazione italiana, questa catena ha una dimensione come in nessun altro luogo: il Mercato Alimentare di Milano, gestito da Sogemi e identificato dal logo Foody, rappresenta una delle infrastrutture dedicate all'alimentazione più importanti d'Europa. Per gli chef e i ristoratori di Milano e del bacino regionale lombardo, questa struttura non è semplicemente un hub logistico, è il partner strategico che trasforma l'economia, l'efficienza e l'identità culinaria di una cucina professionale.

Nicola Zaffra, responsabile dei Progetti strategici per Foody SogeMi Nicola Zaffra, responsabile dei Progetti strategici per Foody SogeMi

Nicola Zaffra, responsabile dei Progetti strategici per Foody SogeMi, ci introduce nel Mercato Alimentare e alle opportunità che questa “Città nella città” (oltre 700 mila mq di area a tre chilometri dal centro di Milano) offre alla ristorazione.

Cosa cambia per un ristorante se compra al Mercato Alimentare di Milano invece che altrove

Il Mercato Alimentare di Milano vive già dalle prime luci dell'alba Il Mercato Alimentare di Milano vive già dalle prime luci dell'alba

«Affidarsi ai canonici partner della ristorazione costringe spesso a scendere a compromessi tra prezzo, freschezza e personalizzazione» afferma Zaffra. L'accesso ai mercati di Sogemi scardina questo paradigma attraverso cinque pilastri operativi fondamentali: Assortimento reale e profondo : l'offerta si sviluppa in ampiezza e profondità. Si trovano contemporaneamente decine di varietà dello stesso prodotto, selezioni di piccoli produttori locali e rarità da tutto il mondo, con arrivi giornalieri.

: l'offerta si sviluppa in ampiezza e profondità. Si trovano contemporaneamente decine di varietà dello stesso prodotto, selezioni di piccoli produttori locali e rarità tutto il mondo, con arrivi giornalieri. Flessibilità e precisione oraria : il Mercato lavora a ciclo continuo h24. Questo permette una pianificazione degli ordini sartoriale, con consegne o ritiri calibrati per arrivare a ridosso del servizio, azzerando i tempi di stoccaggio in cella nei ristoranti.

: il lavora a ciclo continuo h24. Questo permette una pianificazione degli ordini sartoriale, con consegne o ritiri calibrati per arrivare a ridosso del servizio, azzerando i tempi di stoccaggio in cella nei ristoranti. Servizi e lavorazioni su misura : i grossisti e i produttori agricoli presenti nel Mercato offrono servizi a valore aggiunto a seconda delle esigenze del cliente.

: i grossisti e i produttori agricoli presenti nel offrono servizi a valore aggiunto a seconda delle esigenze del cliente. Massima shelf-life del prodotto : la filiera corta elimina i passaggi intermedi e i depositi di stoccaggio periferici. Il prodotto passa dal produttore al Mercato e, nel giro di pochissime ore, alla cucina del ristorante.

: la filiera corta elimina i passaggi intermedi e i depositi di stoccaggio periferici. Il prodotto passa dal produttore al e, nel giro di pochissime ore, alla cucina del ristorante. Continuità e stabilità dei prezzi: grazie all'enorme massa critica di merci movimentate quotidianamente, i mercati attenuano le fluttuazioni dei prezzi e garantiscono la reperibilità del prodotto anche nei momenti di picco della domanda.

Un "giorno-tipo" in tre scene: il ritmo della città

Il cibo a Milano non si ferma mai. Mentre la metropoli rallenta i suoi ritmi diurni, Sogemi si accende, scandendo la vita della città attraverso una coreografia notturna e mattutina sincronizzata. Nicola Zaffra ci racconta tre scene tipo che si svolgono ogni giorno.

Scena 1: Ore 04:00 - La notte elettrica del Mercato Ittico

Ogni notte, i camion refrigerati scaricano tonnellate di pesce che riforniscono i ristoranti di Milano Ogni notte, i camion refrigerati scaricano tonnellate di pesce che riforniscono i ristoranti di Milano

«Il Padiglione Ittico si sveglia nel cuore della notte -continua Zaffra - immerso in un'atmosfera densa di ghiaccio e profumo di salsedine. I camion refrigerati, arrivati dai principali porti italiani ed europei, scaricano tonnellate di merci. Sotto le luci bianche, i compratori dei ristoranti d'alta gamma, i fish bar e i sushi restaurant di Milano esaminano le casse. Il tonno rosso viene testato nella consistenza, i crostacei si muovono vivi nelle vasche, il pesce da lenza viene prenotato a colpo d'occhio. La rapidità è tutto: prima dell'alba il mare deve essere già pronto per essere spedito nelle cucine».

Scena 2: Ore 05:00 - L'alba cromatica del Mercato Ortofrutticolo

«Quando il cielo sopra Milano vira al blu chiaro - prosegue Zaffra - l'attività esplode nel Mercato Ortofrutticolo, il vero e proprio orto della città, il più grande d'Italia per volumi scambiati. I due padiglioni che garantiscono due chilometri di vetrina commerciale dedicata al prodotto ortofrutticolo diventano un labirinto di colori e profumi intensi. I carrelli elevatori si muovono carichi di cassette di pomodori rari, erbe aromatiche freschissime e micro-vegetali destinati alle finiture dei piatti stellati. I ristoratori scovano le primizie del territorio prima di chiunque altro sul mercato, costruendo la proposta del giorno sulla base della reale disponibilità della terra».

Scena 3: Ore 06:00 - Il mattino geometrico del Mercato Carni e Gastronomia

Le mezzene di bovino, i suini e il pollame si preparano per diventare i tagli perfetti richiesti dalla ristorazione milanese Le mezzene di bovino, i suini e il pollame si preparano per diventare i tagli perfetti richiesti dalla ristorazione milanese

«Mentre la città d'affari avvia i propri uffici, nel Padiglione Carni e Gastronomia l'attività si concentra sulla precisione tecnica. In ambienti moderni e accoglienti, le mezzene di bovino, i suini e il pollame si preparano per diventare i tagli perfetti richiesti dalle steakhouse moderne, dai ristoranti tradizionali lombardi e dai bistrot. Qui l'attenzione si sposta sulla sicurezza e sulla tracciabilità di ogni singolo animale».

I 3 capitoli: cosa si compra, come si sceglie, la qualità

Per un ristoratore, conoscere le caratteristiche delle materie prime è fondamentale quanto saperle cucinare. Nei tre mercati di Foody ogni categoria merceologica segue criteri precisi di selezione, con indicatori che aiutano a riconoscere i prodotti di qualità fin dal primo sguardo.

1. Mercato Ortofrutticolo: La biodiversità vegetale per il menù

Il Mercato Ortofrutticolo è l'orto dei sapori degli chef milanesi Il Mercato Ortofrutticolo è l'orto dei sapori degli chef milanesi

Il Mercato Ortofrutticolo è l'orto dei sapori dello chef. Oltre ai prodotti standard, i ristoratori qui cercano la specializzazione culinaria. Cosa si compra : varietà di nicchia come i micro-ortaggi, fiori eduli, radici dimenticate, funghi selvatici, tartufi freschi d'annata e frutta esotica maturata sulla pianta e importata per via aerea.

: varietà di nicchia come i micro-ortaggi, fiori eduli, radici dimenticate, funghi selvatici, tartufi freschi d'annata e frutta esotica maturata sulla pianta e importata per via aerea. Come si sceglie : i vegetali a foglia devono presentare fusti turgidi e spezzarsi nettamente alla pressione; i frutti devono avere un peso specifico elevato rispetto alla dimensione, segno di ricchezza di succhi interni.

: i vegetali a foglia devono presentare fusti turgidi e spezzarsi nettamente alla pressione; i frutti devono avere un peso specifico elevato rispetto alla dimensione, segno di ricchezza di succhi interni. Segnali di qualità: la brillantezza della buccia priva di cere artificiali e la presenza del profumo aromatico naturale, indice di una maturazione avvenuta sul campo.

2. Mercato Ittico: La freschezza assoluta del mare in metropoli

3. Mercato Carni e Gastronomia: Certificazione, razza e frollature sartoriali

Nel Mercato Carni e Gastronomia, la standardizzazione lascia spazio alla competenza e alla storia delle aziende presenti da diverse generazioni che si sono tramandate "il sapere". Cosa si compra : grandi razze da carne italiane ( Fassona Piemontese , Chianina , Marchigiana ), selezioni internazionali pregiate ( Wagyu giapponese, Black Angus ), selvaggina e frattaglie freschissime per la cucina tradizionale.

: grandi razze da carne italiane ( , , ), selezioni internazionali pregiate ( giapponese, ), selvaggina e frattaglie freschissime per la cucina tradizionale. Come si sceglie : si valuta lo stato del grasso e della marezzatura (la distribuzione fine del grasso all'interno della massa muscolare), indice di un'alimentazione corretta dell'animale.

: si valuta lo stato del grasso e della marezzatura (la distribuzione fine del grasso all'interno della massa muscolare), indice di un'alimentazione corretta dell'animale. Segnali di qualità: la marezzatura determina la succosità del pezzo. L'assenza di siero sul fondo dei tagli anatomici certifica una corretta frollatura.

Milano è storicamente definita "il più grande porto di mare d'Italia" proprio grazie all'efficienza di questa struttura, capace di superare per freschezza molte località costiere. Cosa si compra : pescato selvaggio da lenza delle marinerie nazionali (spigole, dentici, scorfani), crostacei vivi, ostriche di diverse origini, molluschi cefalopodi puliti e polpa di riccio di mare.

: pescato selvaggio da lenza delle marinerie nazionali (spigole, dentici, scorfani), crostacei vivi, ostriche di diverse origini, molluschi cefalopodi puliti e polpa di riccio di mare. Come si sceglie : l'occhio del pesce deve essere convesso, trasparente e con la pupilla nera lucida, mai opaca o arrossata, mentre la pelle deve presentare il muco cutaneo naturale, chiaro e trasparente.

: l'occhio del pesce deve essere convesso, trasparente e con la pupilla nera lucida, mai opaca o arrossata, mentre la pelle deve presentare il muco cutaneo naturale, chiaro e trasparente. Segnali di qualità: le branchie devono essere di un rosso brillante o rosa vivido, prive di odori ammoniacali. La carne deve risultare soda e rigida: premendo con un dito, l'impronta deve scomparire immediatamente.

Nel Mercato Carni e Gastronomia arrivano ogni giorno prodotti da filiera controllata Nel Mercato Carni e Gastronomia arrivano ogni giorno prodotti da filiera controllata

5 Motivi per cui Milano si rifornisce qui