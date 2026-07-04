Roma dall'alto, torna la guida che racconta le migliori terrazze gourmet

Dall'alto di una terrazza c'è una Roma nuova da scoprire, tra il verde e nel silenzio, in quella che nella bella stagione diventa un'oasi urbana perfetta per il relax e per concedersi i piaceri del gusto. Ne traccia una mappa, in 236 pagine, il volume “Terrazze Gourmet Roma 2026-2027”, edito dalla Pecora Nera Editore, che in italiano e in inglese racconta la Città Eterna "en plein air" tra breakfast panoramici, aperitivi al tramonto e cene gourmet.

La guida “Terrazze Gourmet Roma 2026-2027”

Una guida con 55 terrazze per vivere Roma dall'alto

Giunta alla sua sesta edizione, la guida, sponsorizzata da Confcooperative nazionale, raccoglie 55 terrazze selezionate tra hotel di prestigio, ristoranti, rooftop bar e location aperte al pubblico situate all'interno di palazzi storici, hotel di charme, dimore eleganti e spazi contemporanei. Dalle colazioni all'aperto agli aperitivi al tramonto, dai cocktail con vista alle cene gourmet, la guida si rivolge a un vasto pubblico con proposte differenziate e accessibili per varie occasioni, valorizzando luoghi in grado di coniugare bellezza, qualità dell'offerta gastronomica e cultura dell'ospitalità. Ogni terrazza è raccontata attraverso quattro pagine: una in italiano, una in inglese e due dedicate alle immagini.

Il volume raccoglie 55 terrazze selezionate tra hotel, ristoranti, rooftop bar e location aperte al pubblico

La presentazione del volume, moderata da Alberto Rossetto de La Pecora Nera, si è svolta proprio su una delle terrazze più belle della città, quella del Mangili Garden Hotel, ai Parioli, e ha riunito operatori dell'ospitalità, professionisti del turismo, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni. Marco Marcocci, vicepresidente di Confcooperative, ha sottolineato il ruolo strategico del settore dell'accoglienza e della ristorazione nella valorizzazione dell'offerta turistica della Capitale. “Terrazze Gourmet Roma 2026-2027”, nata nel 2009 come prima pubblicazione dedicata esclusivamente a queste location romane, si rivolge non solo ai visitatori italiani e internazionali, ma anche ai romani che desiderano riscoprire la propria città da punti di osservazione insoliti e meno conosciuti. È un invito a un pubblico ampio a rallentare e a vivere Roma attraverso esperienze che intrecciano panorama, convivialità e cultura enogastronomica.

Informazioni pratiche, fotografie e una mappa digitale

«Con questa nuova edizione torniamo a raccontare una Roma che sa sorprendere anche chi la conosce da sempre - hanno detto gli editori Simone Cargiani e Fernanda D'Arienzo - perché le terrazze rappresentano luoghi privilegiati in cui la città mostra il suo volto più spettacolare e autentico. Non sono soltanto panorami da ammirare, ma spazi di incontro, socialità e buona cucina che contribuiscono a definire l'identità contemporanea della Capitale». Ogni location è descritta con informazioni pratiche, cenni storici, prezzi, curiosità e approfondimenti sull'offerta food & beverage: servizio caffetteria, aperitivo (normale o a buffet), brunch e pasti alla carta. Un ampio corredo fotografico accompagna il lettore in un viaggio visivo tra le diverse atmosfere della città, mentre un QR code finale permette di visualizzare tutte le terrazze su mappa e pianificare con facilità il proprio itinerario.

Marco Marcocci e Alberto Rossetto durante la presentazione della guida

Nella prefazione Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, sottolinea il valore delle relazioni e della convivialità come elementi fondanti della cultura italiana: «Le Terrazze di Roma - scrive - raccontano non solo la grandezza artistica della città, ma anche la sua anima più autentica, fatta di convivialità, accoglienza e piacere dello stare insieme. Le relazioni sono il capitale della comunità». La guida è distribuita nelle librerie della Capitale, nei bookshop dei musei romani e online, oltre a essere venduta sul sito de La Pecora Nera.