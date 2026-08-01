Quando nelle scorse settimane si è svolto il convegno nazionale della Sistal (Società Italiana Scienze e Tecnologie Alimentari) a Catania, ne abbiamo approfittato per intercettare il presidente nazionale della Società, il prof. Dino Mastrocola, docente di Scienze e tecnologie alimentari all’Università di Teramo di cui è stato anche rettore, intervistandolo sulle tematiche più urgenti e attuali circa questa importante professione. Erano gli stessi giorni in cui proprio i tecnologi alimentari davano vita al cosiddetto “Documento di Catania”, con l’intento di aprirsi maggiormente al pubblico esterno, di adottare un linguaggio meno tecnico e più diretto e, soprattutto, di far comprendere quanto sia fondamentale e delicato il ruolo di questa professione sui mercati agroalimentari e sulle tavole dei consumatori. Tutti concetti ribaditi, naturalmente, dal presidente Mastrocola ai microfoni di Italia a Tavola.