La cucina di un ristorante non è più soltanto il luogo nel quale le materie prime vengono trasformate in piatti da servire immediatamente. È diventata un ambiente organizzato per gestire diverse fasi collegate tra loro: ricevimento degli ingredienti, preparazione, confezionamento, conservazione e rigenerazione. Tutti i passaggi devono essere pianificati per mantenere la qualità degli alimenti, rendere più regolare il servizio e limitare gli sprechi. Questa evoluzione riguarda locali di ogni dimensione. Anche una cucina con pochi addetti può adottare un sistema di lavoro più razionale, dividendo la produzione in base ai momenti della giornata e alle esigenze del menu. Le attrezzature dedicate alla conservazione assumono così un ruolo centrale, perché consentono di preparare in anticipo alcune basi senza perdere il controllo sul prodotto.

La macchina sottovuoto professionale nella cucina organizzata

In questo nuovo modello, la macchina sottovuoto professionale permette di collegare la fase produttiva a quella della conservazione. L'eliminazione dell'aria dalla confezione aiuta a proteggere gli alimenti dal contatto con l'ambiente esterno e rende più semplice la gestione di ingredienti, semilavorati e preparazioni pronte per le lavorazioni successive. Il confezionamento può riguardare porzioni di carne e pesce, verdure lavorate, salse, impasti, basi di cucina e numerosi altri prodotti. Ogni confezione può essere identificata con informazioni come contenuto, data di preparazione e destinazione d'uso. In questo modo il personale trova rapidamente ciò che serve e può seguire una corretta rotazione delle scorte. Le macchine da sottovuoto professionali non devono però essere considerate una soluzione isolata. Il loro utilizzo deve inserirsi in procedure che comprendano pulizia, controllo delle temperature, scelta delle confezioni adatte e rispetto dei tempi previsti per ciascun alimento. Il sottovuoto non sostituisce la refrigerazione o le buone pratiche igieniche, ma le completa all'interno di un processo coerente.

Dalla preparazione anticipata a un servizio più regolare

Separare il momento della produzione da quello del servizio permette di distribuire meglio il lavoro. Alcune preparazioni possono essere concentrate nelle ore meno impegnative, confezionate e conservate nelle condizioni appropriate. Durante il servizio, la brigata dispone così di quantità già porzionate e pronte per essere utilizzate o completate. Una macchina per sottovuoto professionale contribuisce anche alla standardizzazione. Se porzioni, quantità e procedure vengono definite in anticipo, diventa più semplice ottenere risultati costanti. Questo aspetto è importante soprattutto nei ristoranti con menu complessi, nei locali che lavorano con grandi volumi e nelle attività con più sedi. Organizzare in anticipo non significa rinunciare alla freschezza o trasformare la cucina in una produzione impersonale. Al contrario, consente ai cuochi di dedicare maggiore attenzione alle fasi che richiedono precisione e creatività. Il tempo risparmiato nelle operazioni ripetitive può essere impiegato per controllare meglio cotture, consistenze e presentazione dei piatti.

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Confezionare in funzione del prodotto

È necessario scegliere modalità e attrezzature in funzione della consistenza dell'alimento, della quantità da trattare e dell'organizzazione della cucina. Il sottovuoto a campana professionale, per esempio, è pensato per un impiego frequente e può trovare posto nei laboratori che devono confezionare prodotti differenti nel corso della giornata. Prima del confezionamento, ogni preparazione deve essere valutata con attenzione, perché temperatura, presenza di liquidi, dimensioni della porzione e tipo di busta incidono sull'efficacia del processo. Anche la disposizione dei prodotti negli spazi refrigerati deve seguire un criterio chiaro, evitando accumuli disordinati e confezioni prive di identificazione.

Meno sprechi e maggiore controllo delle scorte