Roma supera Milano nello street food, ma la vera crescita è nei piccoli Comuni

Dieci anni fa lo street food era associato soprattutto alle grandi città e alle destinazioni turistiche più conosciute. Oggi la sua presenza è molto più diffusa e interessa anche piccoli centri, località costiere e borghi dell'entroterra. A fotografare questa evoluzione sono i dati del Registro delle Imprese elaborati da Unioncamere e InfoCamere. Al 31 marzo 2026 sono 1.975 i Comuni italiani nei quali risulta registrata almeno un'impresa riconducibile al comparto dello street food. Nel 2016 erano 1.258: in dieci anni sono quindi entrati nella mappa 717 nuovi Comuni, con un ampliamento del perimetro territoriale del 57%.

Anche il numero delle attività è cresciuto in modo consistente. Le imprese registrate sono passate dalle 2.271 del 2016 alle 4.286 del 2026, con un incremento dell'88,7%. Oggi più di un Comune italiano su quattro ospita almeno un'attività del settore, mentre dieci anni fa il rapporto era poco superiore a uno su sei.