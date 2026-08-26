Con l'arrivo di settembre e la ripresa dei ritmi quotidiani, la voglia di godersi il tempo all'aperto trova nei fine settimana la sua dimensione ideale. Le serate conservano ancora una bella luce e temperature piacevoli, trasformando giardini e terrazze nello scenario perfetto per prolungare l'atmosfera estiva. In questo periodo, la grigliata di mare si conferma un rituale conviviale amatissimo: il crepitio della brace, i profumi del pescato fresco e la semplicità di una tavola condivisa richiamano subito sensazioni rilassate e autentiche.

Quando ci si ritrova per un pranzo al sole o una cena sotto le stelle, la scelta di cosa versare nel bicchiere gioca un ruolo fondamentale per l'armonia dell'esperienza. Se il vino bianco resta una presenza tradizionale, la miscelazione contemporanea offre soluzioni più dinamiche e versatili. Scegliere la ricetta per un cocktail fresco capace di esaltare la cucina alla brace senza sopraffarla permette, infatti, di portare in tavola un incontro bilanciato tra bollicine e note agrumate, in perfetta sintonia con l'intero menu.

Il gusto del mare alla brace: il ruolo dei cocktail agrumati per la cena di pesce

La cottura sulla griglia regala a pesci e molluschi sfumature aromatiche intense, una leggera crosticina e una spiccata sapidità. Per scortare queste preparazioni preservando la delicatezza della polpa, il segreto risiede nell'armonia del contrasto.

I cocktail agrumati per la cena di pesce consentono di creare un gioco sensoriale impeccabile. L'Aperol Spritz si rivela un partner d'eccezione: le sfumature d'arancia richiamano le marinade e le spremute di limone usate prima della cottura, mentre la spinta effervescente del Prosecco D.O.C. e della soda equilibra la ricchezza di pesci saporiti come ricciola, salmone o spiedini di gamberi, mantenendo il sorso scattante e pronto al boccone successivo.

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Mappa degli abbinamenti per la grigliata di mare

Valutare cosa bere durante la grigliata quando la griglia accoglie tipologie differenti di pescato richiede un drink flessibile, capace di legare l'intera degustazione:

Crostacei e mazzancolle : la dolcezza naturale di gamberi e scampi arrostiti trova un bilanciamento ideale nel finale dolce-amaro dell'Aperol, che smorza le note più zuccherine della polpa.

: la dolcezza naturale di gamberi e scampi arrostiti trova un bilanciamento ideale nel finale dolce-amaro dell'Aperol, che smorza le note più zuccherine della polpa. Pesci da trancio e filetti : tonno, pesce spada e salmone presentano carni strutturate che traggono grande giovamento dalla Frizzantezza del Prosecco D.O.C., perfetta per alleggerire l'intensità della cottura a fuoco vivo.

: tonno, pesce spada e salmone presentano carni strutturate che traggono grande giovamento dalla Frizzantezza del Prosecco D.O.C., perfetta per alleggerire l'intensità della cottura a fuoco vivo. Molluschi e polpo scottato: la consistenza compatta e la sapidità del polpo alla brace incontrano la leggerezza della soda, preservando una bevuta fluida ed eccezionalmente dissetante.

Questa versatilità rende lo spritz la scelta perfetta per chi cerca un cocktail per la grigliata mista di mare, in grado di unificare portate differenti al centro della tavola.

Dalla griglia al contorno: abbinamenti con le verdure ortive

Raramente la cucina di mare vive da sola: sulla brace trovano spazio anche contorni leggeri come melanzane, zucchine, pomodori a grappolo e pannocchie. Selezionare dei drink estivi per la grigliata di verdure significa assecondare le note dolci e fumé degli ortaggi. Le erbe aromatiche usate per il condimento, come origano, menta, timo e maggiorana, creano infatti un ponte olfattivo perfetto con le componenti botaniche del drink, regalando una splendida continuità tra piatto e bicchiere.

Accorgimenti per un servizio impeccabile all'aperto

Per gestire il servizio vicino alla griglia senza stress e godersi la compagnia degli ospiti, bastano tre attenzioni organizzative:

Punto freddo e tanto ghiaccio : riempi i calici fino all'orlo con cubetti ben compatti prima di versare. Servire la bevanda a una temperatura glaciale è fondamentale per bilanciare il calore emanato dalla brace.

: riempi i calici fino all'orlo con cubetti ben compatti prima di versare. Servire la bevanda a una temperatura glaciale è fondamentale per bilanciare il calore emanato dalla brace. La regola del 3-2-1 : rispetta le proporzioni tradizionali (tre parti di Prosecco D.O.C., due parti di Aperol e un top di soda) per preservare la gradazione contenuta e il colore brillante.

: rispetta le proporzioni tradizionali (tre parti di Prosecco D.O.C., due parti di Aperol e un top di soda) per preservare la gradazione contenuta e il colore brillante. Profumi d'arancia al momento: guarnisci ogni calice con mezza fetta d'arancia fresca appena prima di servire, consentendo agli oli essenziali della buccia di liberarsi immediatamente nell'aria.