La stagione fredda è arrivata e gli impianti della Penisola non si sono fatti trovare impreparati. In questo numero di Check-in ne abbiamo selezionati alcuni, regione per regione per offrire una panoramica il più completa possibile. E poi non possono mancare alcune chicche dell’hotellerie italiana, da nord a sud...

In Italia si stima che siano circa 25 milioni le persone che inforcano gli sci e scendono a tutta velocità dai pendii di Alpi, Dolomiti e Appennini (stiamo parlando di un totale di oltre 280 comprensori sciistici per oltre 5.700 km e quasi 1800 impianti di risalita) e non potevamo che dedicare un ampio servizio a questa realtà. Abbiamo quindi sintetizzato i prezzi e i chilometri di piste dei maggiori comprensori sciistici italiani attraverso delle mappe intuitive per gli appassionati della neve

Dai consigli per chi scia ai nuovi ristoranti stellati, passando per Marsiglia e Uzbekistan

Dopo la proclamazione delle nuove stelle Michelin siamo andati ad assaggiare i menu di alcuni ristoranti: ristorante Quattro Passi di Nerano (Na) che ha conquistato la terza stella, La Rei Natura il nuovo progetto dello chef Michelangelo Mammoliti e Verso dei fratelli Capitaneo che hanno ottenuto in un colpo solo le due stelle, e i ristoranti Elementi Fine Dining, all'interno del Borgobrufa Resort e guidato dallo chef Andrea Impero e ristorante Nin dello chef Terry Giacomello che hanno celebrato il traguardo della prima stella.

Uscendo dallo stivale, da questo numero vi porteremo poi alla scoperta di 6 città del mediterraneo. Partiamo dalla vibrante Marsiglia con un racconto dei suoi caratteristici quartieri, da Panier a Vieux Port passando per La Canebière, senza perdere i monumenti principali della città con i nostri consigli su dove alloggiare e cosa e dove mangiare in città. Nei successivi appuntamenti racconteremo Malaga, Valencia, Cadice, Gibilterra e Lisbona.

Altra meta turistica che vi raccontiamo in questo numero è l'Uzbekistan, gioiello dell'Asia centrale, attrae i visitatori con la sua ricca storia e cultura. Con le maestose madrase di Samarcanda, i colori vivaci dei mercati di Bukhara e la maestosità dell'architettura islamica a Khiva, l'Uzbekistan offre un viaggio nel tempo. Le antiche vie della seta, il deserto Kyzylkum e l'ospitalità calorosa degli abitanti locali rendono questa destinazione una meraviglia da esplorare per chi cerca avventure autentiche e suggestive.