Da Natale a Capodanno: i menu delle feste (e i prezzi) dei tre stelle italiani

Tempo di feste, da qualche giorno ormai l'aria del Natale inizia a farsi sentire sempre più forte e nelle case ci si accinge a decidere i menu dei vari pranzi e cenoni che caratterizzeranno le prossime settimane. Vigilia, certamente, ma soprattutto Natale, Santo Stefano e la notte di San Silvestro rimangono le occasioni conviviali più partecipate e attese. A casa così come, dopotutto, nei ristoranti. Di qualsiasi livello e fascia di prezzo. Come ogni anno c'è curiosità legata ai menu delle feste dei grandi locali del bel Paese, andiamo quindi alla scoperta delle proposte gourmet di alcuni tre stelle italiani per le prossime festività. Non tutti presteranno il loro servizio per il periodo: ristoranti come, per esempio, Piazza Duomo, La Pegola e Quattro Passi (l'ultimo in ordine di tempo a ottenere le tre stelle) rimarranno chiusi per vari motivi. Il ristorante romano, come già anticipato, per ristrutturazione interna, quello di Nerano (Na) per la sua classica chiusura stagionale.

Le feste nei grandi ristoranti italiani: ecco le loro proposte

Cosa si mangia per le feste nei tre stelle italiani? I menu

Come detto non tutti i tristellati dello Stivale saranno aperti per le feste. Alcuni hanno scelto di rimanere chiusi, altri però ci hanno gentilmente inviato i loro menu e le loro iniziative per le feste. Ecco allora come si passerà il periodo del Natale, ma non solo, in alcuni dei maggiori ristoranti italiani.

Le Calandre, San Silvestro a sorpresa

Iniziamo con una sorpresa, come è giusto dopotutto in pieno spirito natalizio.

Le Calandre

Se, da una parte, gli Alajmo nei vari locali di loro gestione propongono differenti offerte (degustazioni da 170 euro alle Cementine, 500 euro da Alajmo Cortina, 170 euro al Calandrino, 220 euro da Amo, solo per fare degli esempi), a San Silvestro per il tristellato Le Calande (Rubano, Padova) il menu è proposto a 450 euro, completamente a sorpresa.

Da Vittorio, Natale e veglione di San Silvestro

Fa doppietta invece il ristorante Da Vittorio, che per l'occasione apre il suo spazio Cantalupa per ospitare i clienti che vorranno passare a Brusaporto (Bergamo) le occasioni più attese di queste festività. Per Natale i Cerea propongono un menu dedicato a 250 euro (vini e bevande incluse, Champagne escluso), eccolo qui di seguito:

Sfoglia ai semi con salmone affumicato e crema al lime

Torcione di foie gras con pan brioche e composta di fichi

Tataki di ricciola, porro bruciato e lemongrass

Caramelle di triglia con maionese alle erbe e insalata Planet Farms

Ramen di fassona all'italiana

Raviolo del plin alla carbonara

Tacchinella ripiena, patate, pancetta, cipolline e marroni

Pavlova Montebianco

Panettone, torrone e cannoncini live

I Cerea per le feste aprono La Cantalupa

Si bissa per San Silvestro, con un menu molto simile (proposto a 300 euro) a quello di Natale con qualche variazione come, per esempio, la punta di petto di manzo con composta di zucca e pak choi al posto della tacchinella ripiena e un pan speziato al cioccolato con cremoso al caramello che sostituisce il Montebianco. A mezzanotte buffet con gli attesissimi Paccheri alla Vittorio, purea di patate con musetto e lenticchie e pizza margherita.

Reale, Niko Romito rimane “fedele” alle sue proposte

Nessuna variazione sul percorso gastronomico offerto da Niko Romito (fresco di nuova Stella Michelin a Tokyo) nel suo Reale, a Castel di Sangro (L'Aquila).

Il ristorante Reale

A dicembre il menu del mese non varia (rimane disponibile la carta), quindi i clienti potranno optare per una delle proposte consuete del ristorante (tranne il 31, quando il ristorante rimarrà chiuso). Il degustazione Reale è a 220 euro, abbinamento vino proposto a 100.

Infuso di cavolo nero

Foglia di broccolo e anice

Zuppa di patate

Pane

Rapa rossa, uva fragola e rucola

Cavolfiore gratinato oppure Trota, mandorla e alloro

Tagliatelle con burro di manteca e tartufo bianco

Lenticchie, nocciola e aglio

Carciofo e rosmarino oppure Agnello, latte di pecora e cannella

Spaghettone, cime di rapa e limone

Scarola arrosto

Crespelle caramellate, crema e clementine

Panettone e frutta

Villa Crespi, il San Silvestro di Cannavacciuolo

Già sold out da tempo la cena dell'ultimo dell'anno da Cannavacciuolo nel suo Villa Crespi (recentemente nominato miglior ristorante italiano all'interno di una struttura alberghiera). In cosa consiste il menu (a 450 euro, bevande escluse) pensato per l'occasione dallo chef di Vico Equense?

Villa Crespi

Non possono mancare, ovviamente, proposte made in Sud. Con specialità napoletane preparate, in particolare, per la piccola pasticceria. Ecco qui di seguito il percorso degustazione completo:

Stuzzichino dello Chef

Ostrica, caviale, granita al rapanello, latticello

Scampi di Sicilia alla pizzaiola, acqua di polpo

Sedano rapa, aglio nero e frutto della passione

Linguina di Gragnano, calamaretti, salsa al pane di segale

Riso Carnaroli, burro, salvia e aringa affumicata

Branzino brulé, barbabietola e rapa

Testacoda di manzo

Pre dessert

Dessert Villa Crespi

Piccola pasticceria, babà e code di aragosta

Enoteca Pinchiorri, per il cenone solito menu e un richiamo alla tradizione

Nessuna particolare variazione sul tema nemmeno per l'Enoteca Pinchiorri, lo storico tre Stelle di Firenze. Se per le feste natalizie il ristorante osserverà il suo classico periodo di chiusura, le cucine riapriranno per il cenone di San Silvestro.

Enoteca Pinchiorri

Per l'occasione, e analogamente agli anni passati, lo chef Riccardo Monco proporrà il menu attuale con l'aggiunta di un piatto della tradizione (le immancabili lenticchie) e il classico brindisi di mezzanotte con una mezza bottiglia di Champagne a coppia. €590 a persona bevande escluse