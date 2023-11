la Liste, ecco i migliori 1000 ristoranti del mondo: Da Vittorio e Le Calandre secondi

Giusto il tempo di lasciarci alle spalle la presentazione della nuova Guida Michelin italia che La Liste, classifica mondiale di firma francese che interessa ristoranti, pasticcerie e alberghi, svela i 1.000 migliori ristoranti del mondo. Nella lista generale (quella resa nota comprende i primi 300) compaiono 25 locali italiani, con Da Vittorio e Le Calandre a sistemarsi nel gruppo dei "secondi", totalizzando un punteggio di 99/100.

Da Vittorio e Le Calandre i locali italiani col punteggio più alto per La Liste

L'elenco illustra la Top 1.000 dei migliori del settore (scarica qui l'elenco completo), introducendo il non plus ultra della gastronomia con sette ristoranti in quattro continenti che occupano il primo posto. I sette che hanno ricevuto il punteggio massimo di 99,5 includono due vincitori dello scorso anno: Le Bernardin a New York e Guy Savoy a Parigi. Sushi Saito a Tokyo e La Vague d'Or a Saint-Tropez, in Francia, sono risaliti dal numero 2 per unirsi al gruppo di testa. L’Enclume nel Lake District nel Regno Unito, Schwarzwaldstube nella Foresta Nera in Germania e Lung King Heen a Hong Kong conquistano per la prima volta il primo posto.

Le Bernardin a New York
Guy Savoy a Parigi
La Vague d'Or a Saint Tropez
L'Enclume, nel Lake District nel Regno Unito
Schwarzwaldstube, nella Foresta Nera in Germania
Sushi Saito a Tokyo
Lung King Heen a Hong Kong

L’elenco vede inoltre emergere molteplici tendenze, tra cui il ritorno dell’Asia post-covid e la crescente inclinazione verso esperienze culinarie più brevi e più informali. La prossima settimana, lunedì 20 novembre, La Liste darà il benvenuto ai vincitori con una cerimonia di premiazione, per celebrare la loro dedizione e impegno per l'eccellenza. Dopo la cerimonia, i 1000 migliori ristoranti del mondo rivelati appariranno sull’app mobile La Liste, disponibile in 9 lingue su iOS e Android.

Il gruppo dei primi ristoranti al mondo secondo La Liste

La Liste, 25 gli italiani in graduatoria. I primi sono Da Vittorio e Le Calandre

Da Vittorio e Le Calandre condividono lo stesso punteggio, 99, che li piazza nel gruppo dei secondi, a mezzo punto di distacco dai primi 7. Scorrendo la lista troviamo in totale 25 locali di casa nostra. Quattro Passi, l'ultimo italiano a conquistare le tre Stelle Michelin, si trova nel gruppo dei decimi con un punteggio totale di 95. Ecco qui di seguito tutti i locali:

Nel gruppo dei secondi - punteggio 99

Da Vittorio (Brusaporto, Bg)

Le Calandre (Rubano, Pd)

Nel gruppo dei terzi - punteggio 98,5

Dal Pescatore (Canneto sull'Oglio, Mn)

Piazza Duomo (Alba, Cn)

Nel gruppo dei quarti - punteggio 98

Nel gruppo dei quinti - punteggio 97,5

Castel Fine Dining (Tirolo, Bz)

Uliassi (Senigallia, An)

Villa Crespi (Orta San Giulio, No)

Nel gruppo dei sesti - punteggio 97

Nel gruppo dei settimi - punteggio 96,5

Nel gruppo degli ottavi - punteggio 96

Gourmetstube Einhorn (Freienfeld bei Sterzing, Bz)

Terra (Sarentino, Bz)

Ciccio Sultano Duomo (Ragusa)

Nel gruppo dei decimi - punteggio 95

Quattro Passi (Nerano, Napoli)

Come funziona La Liste, che raccoglie i migliori 1000 ristoranti del mondo

Magari meno conosciuta al grande pubblico rispetto alle più note Michelin e 50 Best, La Liste può esser considerata la più grande e completa guida gastronomica oggettiva dei migliori ristoranti al mondo, che raggruppa le insegne più prestigiose provenienti da tutto il mondo grazie a un algoritmo che analizza centinaia di guide gastronomiche e recensioni sul web. In buona sostanza quella di La Liste si tratta della classifica delle classifiche, tenendo conto delle valutazioni di guide, giornali, riviste, di settore cartacee e online di ogni Paese.

La Liste, oltre ai ristoranti anche i premi speciali. Tante le donne

Oltre a ciò La Liste ha onorato la gastronomia globale assegnando anche una vasta gamma di premi speciali in 11 categorie: Premio d'Onore, Pasticcere dell'anno, Campione della nuova destinazione, Innovazione, Game Changer, Spirito comunitario, Etica e sostenibilità, Nuovo arrivo dell'anno, Gemma nascosta, Artigianalità e autenticità e Nuovo talento dell'anno.

I vincitori del Premio Speciale 2024 raccontano una storia di rispetto per l'arte della cucina tradizionale così come un profondo rispetto per l'importanza dell'innovazione contemporanea. Il vincitore del Premio d'Onore Bernard Pacaud, Jean-François Piège di La Poule au Pot. In Francia, nel 2024, si distinguono chef donne esemplari. Tra queste, Anne Coruble di The Peninsula Paris, vincitrice del Premio Pasticcere dell'Anno e Chloé Charles di Lago, a cui va il Premio Etica e Sostenibilità. Espadon di Eugénie Béziat al Ritz Paris è l’apertura dell’anno in Francia e la georgiana Viou al Rouge di Nîmes è nominata Nuovo Talento dell'anno. A livello internazionale, La Liste mette in risalto la leadership e l’impegno, premiando gli chef che preservano e promuovono valori sostenibili, inclusivi e significativi per il mondo intero da scoprire e godere. Kwame Onwuachi, chef del Tatiana di New York, vince il Game Changer Award. Lui ha diventare l’ambasciatore della cucina afro-caraibica, guidando il dibattito statunitense sui valori inclusivi. Chef Tita (Inéz Páez Nin) vince il Community Spirit Award per il suo instancabile lavoro nel promuovere la cucina dominicana. Katina Connaughton, capo agricoltore e comproprietaria di SingleThread in California, vince il premio Premio Etica e Sostenibilità con il marito Kyle. Come nuovi talenti femminili nominate Tassia Magalhães (Nelita, San Paolo, Brasile) e Vanika Choudhary (Mezzogiorno, Mumbai).