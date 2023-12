 Metti una giornata in pasticceria: ecco le dolcezze di quelle del sud e delle isole d'Italia

Il nostro viaggio goloso alla scoperta delle pasticcerie d'Italia continua. E dopo il nord e il centro Italia, siamo arrivati al sud e alle isole. Tappa, dunque, in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna alla ricerca dei dolci tradizionali della zona, ma non solo. Ecco la nostra selezione di pasticcerie del sud Italia, isole comprese.

Campania - Dolciarte, Avellino

Dolciarte

Cioccolato e lievitati sono il punto di forza di Carmen Vecchione, che mette comunque ricerca e passione dietro a ogni sua preparazione. Si parte la mattina con delle colazioni d’autore con pain au chocolat, croissant, maritozzi, pain suisse. Si vola alto anche con la pausa pranzo, con pizzette, toast e sfogliati a spiccare su una proposta salata di tutto rispetto. D’alta scuola anche torte e crostate, così come i mignon e la biscotteria. Come detto, chi passa da qua deve per forza di cose assaggiare anche le lavorazioni col cioccolato.

Dolciarte | Via Santissima Trinità 52 - 83100 Avellino | Tel Tel 0825 34719

Campania - Sal De Riso Costa d’Amalfi, Minori (Sa)

Sal De Riso Costa d’Amalfi

È uno dei pasticceri più conosciuti e amati in Italia e all’estero Sal De Riso, famoso per la sua incredibile abilità di sfruttare al meglio tutte le materie prime messe a disposizione dalla sua amata costiera. Imperdibile la delizia al limone, ma anche la sua strepitosa ricotta e pere. Non mancano mai delle grandi torte - col pan di Spagna a farla da padrone - e dei monumentali mignon. Si fa apprezzare anche il gelato. Di recente apertura Sal De Riso Gourmet, un ristorantino molto interessante posizionato proprio di fianco alla pasticceria di via Roma.

Sal De Riso Costa d’Amalfi | Via Roma 80 - 84010 Minori (Sa) | Tel 089 877941

Campania - Maison Manilla, Montesano (Sa)

Maison Manilla

Giuseppe Manilla è un autodidatta che ce l’ha fatta. Eccome se ce l’ha fatta. Nella sua pasticceria di via Battisti, nella provincia salernitana, si apprezzano soprattutto le sue creazioni che sfoggiano abbinamenti sfiziosi e originali, che solo una grande mente poteva pensare. Come il macaron al tè verde e rosamrino; o come il bignè alla nocciola completato da caramello salato e agrumi; o come la Infinitamente mela e rucola, una riproduzione in isomalto di una mela con mela croccante, rucola e crema pasticceria. Ottimi anche i croissant, sfogliati e leggeri.

Maison Manilla | Via Cesare Battisti - 24, 84033 Montesano Scalo (Sa) | Tel 0975 030404

Puglia - Arte bianca, Parabita (Le)

Arte Bianca

In questa pasticceria il Salento si annusa e si morde grazie al lavoro certosino di Antonio Campeggio, abile non solo con i dolci ma anche con le preparazioni salate. È sua, infatti, l’idea di rivisitare il celebre pasticciotto leccese anche in chiave salata. Nel 2023, poi, è nato il “rustichino”, una rivisitazione del tipico rustico in versione ortolana, al tonno, con capocollo di Martina Franca. Ma Arte bianca resta pur sempre una pasticceria di altissimo livello, che vale la tappa: da assaggiare i croissant e tutti i lievitati. Ottimi anche i gelati e tutto l’assortimento di biscotti.

Arte bianca | Via Don Luigi Sturzo 18 - 73052 Parabita (Le) | Tel 0833 595833

Basilicata - Tiri Bakery, Potenza

Tiri Bakery

Vincenzo Titi ha mosso i suoi primi passi nell’insegna di famiglia, prima di sviluppare un grande amore per i lievitati che l’hanno portato a studiare, ricercare e sperimentare come mai aveva fatto prima. Il risultato è questo locale che ha come grandi protagonisti proprio panettoni, pandori, colombe e croissant. Si vola altissimo anche con la proposta salata riassunta in un pane di ottima qualità e in una pizza al trancio davvero sorprendente. In estate un grande gelato.

Tiri Bakery | Via del Gallitello 255/257 - 85100 Potenza | Tel 0971 309591

Calabria - Moré, Soverato (Cz)

Moré

Questa insegna di via Poliporto negli anni è divenuta famosa soprattutto per i suoi croissant sfogliati al burro, per le sue veneziane e per i suoi pan suisse. Ma chi entra nel locale di Antonio e Fiorella Scaglianò può trovare altre cose di livello assoluto: cannoli, sfogliatelle, babà, monoporzioni originali e bellissime. Nota di merito soprattutto per il gelato: da provare assolutamente i gusti caffè, tiramisù e cioccolato fondente.

Moré | Via Poliporto 10 - 88068 Soverato (Cz) | Tel 0967 21516

Sicilia - Caffè Sicilia, Noto (Sr)

Caffè Sicilia

È l’insegna in cui la pasticceria siciliana tocca i suoi massimi livelli. Nel cuore del barocco netino, Corrado Assenza lavora solo materie prime di massima qualità, arrivate solo da produttori locali. Qui qualsiasi cosa si ordini, si va sempre sul sicuro: cornetti, trecce, fagottini alla ricotta o alle mele, micce cacao e nocciola. E poi ancora frollini, praline, fruttini, biscotti di mandorla, cannoli. Ogni creazione di Assenza è un trionfo di gusto, profumi, equilibrio. Ogni cosa è messa sempre al suo posto, nella giusta quantità. Un locale che vale la deviazione di un viaggio, senza dubbio.

Caffè Sicilia | Corso Vittorio Emanuele 125 – 96017 Noto (Sr) | Tel 0931 835013

Sicilia - Accardi, Palermo

Accardi

Un po’ pasticceria e un po’ caffetteria, questa insegna di vecchio corso ha trovato il suo punto di forza in una proposta variegata e originale valida per ogni ora della giornata. La vetrina è un trionfo di tradizione siciliana: cassate, sfince, brioche col tuppo e cannoli dividono la scena con preparazioni più contemporenee realizzate sempre a regola d’arte come frollini, viennesi e cake dall’aspetto moderno e accattivante.

Accardi | Via Gaetano Amoroso 1 - 90128 Palermo | Tel 091 485797

Sardegna - Ditrizio pasticceria, Cagliari

Ditrizio pasticceria

Patrizio Ditrizio e Valentina Fais sono i padroni di casa di questa pasticceria di assoluto livello che fa dei prodotti da colazione il suo pezzo forte: croissant, pain suisse, pain au chocolat, veneziane, maritozzi. Difficile sceglierne solo un paio. Promossi anche i dolci della tradizione campana e siciliana proposti. Da Ditrizio è possibile anche fare una pausa pranzo come si deve con panini, arancine e cornetti farciti con salumi e formaggi. Da provare anche la pizzetta sfoglia.

Ditrizio pasticceria | Via Francesco Crispi 21 - 09124 Cagliari | Tel 070 649 7742