Con l'arrivo del nuovo anno, esploriamo le proposte di viaggio che vanno dai vivaci colori di Malaga, città che collega l'Andalusia all'Africa, fino alla suggestiva Giordania, con i nuovi itinerari esperienziali facendo tappa a Madaba, la città dei Mosaici, mentre sono iniziati i lavori di scombero delle attività commerciali illegali a Petra e Piccola Petra

Dai colori di Malaga alla Giordania: viaggiando in treno nel nuovo anno

Attraverso itinerari meno convenzionali, ci avventuriamo negli Stati Uniti per scoprire le città meno note, offrendo un mix di cultura, gastronomia e attività. Da Kansas City a Santa Fe, da Philadelphia a St. Petersburg/Clearwater fino ad Asheville: vi raccontiamo quali sono le cinque affascinanti e curiose destinazioni da non perdere secondo Visit The Usa nel 2024

Inoltre, ci immergiamo nel fascino intramontabile del viaggio in treno, esplorando stazioni ferroviarie uniche che combinano arte, storia e architettura. Da destinazioni europee a luoghi pittoreschi in Asia e fino alle affascinanti stazioni americane, scopriamo 8 gemme ferroviarie da non perdere nel mondo.

E se il tuo desiderio per il nuovo anno è una vacanza rilassante in mare, non perderti i nostri consigli sulle crociere irrinunciabili, attraverso un'ampia panoramica delle destinazioni marine più affascinanti per pianificare la tua prossima avventura in mare. Dal Mediterraneo ai Caraibi, dalla nave più grande del mondo a quella più ecologica e lussuosa, passando per piste di go-kart e ristoranti all’aperto.

Un viaggio completo, ricco di destinazioni intriganti e modi diversi di esplorare il mondo, perfetto per iniziare il nuovo anno con nuove avventure. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare le perle che può offrire l'Italia. E fra le proposte consuete di ristoranti ed hotel in tutta a penisola, vi proponiamo anche l'originale iniziativa con cui a Pesaro si celebra l'anno di capitale della cultura, raccogliendo il testimone da Bergano-Brescia che hanno registrato un vero successo. Nella città marchigiana si parte con una guida ai cento locali più interessanti del territorio.