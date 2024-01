 San Valentino: 4 proposte per vivere un'esperienza esclusiva di coppia

Viaggio di San Valentino fra Piemonte e Alto Adige, passando per la Lombardia e il Lago di Garda, soggiornando in autentiche dimore di charme e delizia. Strutture da sogno in grado di fornire momenti indimenticabili per vivere un'autentica fuga di coppia.

Quattro proposte per una fuga romantica per San Valentino in Italia

San Valentino nella privacy del Monferrato

Il richiamo alla natura ha a lungo caratterizzato il romanticismo e non esiste modo migliore per celebrare San Valentino se non con una fuga in campagna. Nel calmo borgo di Calamandrana, Amaranto Boutique Hotel e Relais accoglie le coppie nell’intimità di un antico cascinale con un menu speciale all'acclamato fine dining ADAGIO e delle suite da sogno dove ritirarsi dopo cena.

La cucina di Almaranto

Il viaggio gastronomico firmato dall’emergente cuoco Mario Maniscalco prevede un menu a cinque portate che racconta le sue radici siciliane, piemontesi e londinesi tramite “trittici” che uniscono la selvaggia terrosità delle colline monferrine con i sapori tradizionali dei dolci e le fresche note di agrumi e mare (65 euro a persona, bevande escluse): spiccano Carnaroli Riserva – Gambero Rosso – Ristretto di Coniglio così come Cervo – Cioccolato – Melograno. Piatti rossi e passionali da gustare a lume di candela su tavoli adornati di rose, abbinati ad arpa suonata dal vivo che trasporta in un'atmosfera di altri tempi, ma che riporta sempre anche al nuovo Piemonte: oltre all’abbinamento vini standard, i commensali possono scegliere tra abbinamenti LIGHT e ZERO, a basso e nessun contenuto alcolico.

Soggiorno ad Almaranto

Romantico in ogni periodo dell’anno, bellissimo sempre, Almaranto propone come speciale pacchetto romantico di San Valentino anche un rifugio esclusivo nelle sue 23 camere e suite spaziose a prezzi favorevoli. Risalente al 1700 e sapientemente ristrutturata nel 2021, la struttura è un'armoniosa combinazione di antichità e design contemporaneo. Silenzio ed esclusività caratterizzano le camere, dotate di giardini privati e terrazze che si aprono sulle incontaminate colline dell'Alta Langa. Le suite, alcune delle più grandi della regione (fino a 175 m²), regalano il lusso di ampi spazi living dove trascorrere ore languide con la dolce metà; la privacy perfetta dopo una giornata romantica alla scoperta del Monferrato circostante.

Almaranto Hotel & Retreat | Regione Quartino 6 - 14042 Calamandrana (At) | Tel 01411847040

San Valentino sul lago di Garda all'Eala

Il Lago di Garda, con i suoi romantici tramonti, è uno di quei luoghi carichi di poesia in cui fermarsi a sognare. Sulla sua sponda bresciana, a Limone sul Garda, EALA My Lakeside Dream festeggia infatti San Valentino con un sogno a misura di innamorati. Tre esperienze esclusive da vivere insieme alla propria dolce metà, all’insegna del romanticismo e della dolce vita, valide dal 10 al 26 febbraio. Coccolati da un lusso minimal chic in sintonia con la natura, dove il benessere avvolge anima e corpo, in un ambiente che concede anche la giusta privacy per un’esclusiva vacanza di coppia.

Incastonato tra le montagne e il lago, EALA regala ai suoi ospiti una cornice suggestiva, dall’alba al tramonto. Un panorama di cui godere da ognuna delle Junior Suite e Suite della struttura. Per la festa degli innamorati sono due i soggiorni offerti:

That’s Amore Experience “Un momento romantico insieme”: 2 notti in Junior Suite, una bottiglia di Ferrari Maximum Brut in camera, un’esperienza spa e late check-out fino alle 19 per godere al massimo di un momento di benessere nella EALA Luxury Spa.

Romantic Suite Experience “Una Suite da amare”: 2 notti in Suite, con allestimento romantico, una bottiglia di Champagne EALA Cuvée Privée servita in camera, esperienza Spa, colazione in camera durante il soggiorno, late check-out per un momento di benessere in totale relax anche il giorno della partenza.

Per gli amanti della mixology, inoltre, “Elixir d’amore” Cocktail Experience offre la possibilità di degustare uno speciale cocktail nell’elegante Panorama Lounge Bar. Servito in un’unica bottiglia e diviso al tavolo tra i due innamorati, è accompagnato anche dal dolce piacere della piccola pasticceria di EALA. Un piccolo dettaglio per concludere al meglio la serata.

EALA - My lakeside dream | Via IV Novembre, 86, 25010 Limone sul Garda BS | Tel. 0365954613

San Valentino in Alta Val Venosta all'Hotel Garberhof

Oasi di pace e benessere con vista sulle vette innevate oltre i 3.000 metri, l’hotel Garberhof 4*S di Malles Venosta è la destinazione ideale per una vacanza rilassante con la propria dolce metà. Nella Mii:Amo spa una vasta scelta di esperienze benessere, come la sauna privata e i trattamenti di coppia, pensate per impreziosire una fuga romantica in occasione di una ricorrenza speciale.

Venti suites, venti camere doppie e due riservati chalet, recentemente rinnovati con il restyling generale dell’hotel che ha abbracciato lo stile “silent luxury”: un lusso poco appariscente, senza sfarzo, che rende protagonista la qualità dei materiali utilizzati (a prevalere è il legno locale), colori morbidi ed elementi d’arredo di design.

Tra le esperienze per due proposte dal team della Mii:Amo spa, il pacchetto “Romeo e Giulietta” con un massaggio parziale a persona e relax nella sauna privata, seguito da una romantica pausa con due calici di Prosecco e fonduta al cioccolato (ca. 120 minuti; 170 euro per 2 persone) oppure un’immersione di benessere con “Coccole per due” che include un massaggio completo a persona e un bagno alle rose in coppia (ca. 70 minuti; 170 euro per 2 persone). Infine, la proposta signature di Garberhof è il pacchetto “Prunus Armeniaca”, eseguito con l’omonima ed esclusiva linea di cosmetici naturali che vede protagonista l’albicocca, frutto tipico dell’Alta Val Venosta: il pacchetto include un peeling completo con un delicato scrub all’albicocca, un bagno all’albicocca per due persone con cocktail venostano (una sorta di Bellini rivisitato, a base di prosecco e succo di albicocca) e un rilassante massaggio completo a persona (ca. 80 minuti; 220 euro per 2 persone).

hotel Garberhof 4*S | Staatsstraße 25, SS40, 25, 39024 Malles Venosta (Bz) | Tel. 0473831399

San Valentino al Sensoria Dolomites

San Valentino al Sensoria Dolomites 4*S è sinonimo di lusso per l’anima con private Spa e romanticismo tra le Dolomiti innevate Il Sensoria Dolomites è il rifugio per soli adulti a quattro stelle Superior dell’Alpe di Siusi dove trovare il lusso per l’anima per concedere al proprio corpo, mente e spirito la calma e l’armonia interiore che si merita. Qui, tra i boschi e le Dolomiti Unesco, la vacanza romantica insieme al proprio partner si riempie di significati e sembra che il tempo rallenti la sua corsa. Per questo l’hotel di lusso di Siusi allo Sciliar si propone come destinazione ideale per festeggiare il giorno di San Valentino mettendo a disposizione le sue stanze, la pensione ¾ all day inclusive e la quiete della Spa&Wellness Area.

Le stanze del Sensoria Dolomites

In quest’oasi di pace ed energia ad attendere gli innamorati c’è la The Suite South. Non una semplice stanza, ma un luogo dove si può ritrovare il vero piacere di dormire, tra il design, la raffinatezza e l’eleganza degli elementi e dei materiali usati. Un luogo dove i cinque sensi sono amplificati dalla camera da letto di 50 m² con un’ampia terrazza panoramica. Highlights di questa culla pensata per la coppia è la spa privata al suo interno per garantire privacy ai massimi livelli e un San Valentino di puro relax tra la doccia emozionale, la vasca freestanding, la sauna finlandese e la vasca idromassaggio esterna dove vivere momenti da sogno e godersi l’imperdibile vista sul massiccio dolomitico dello Sciliar.

In questa vacanza d’amore, il Sensoria Dolomites propone diversi trattamenti per corpo e viso. Il primo è il “Signature Treatment. On Cloud n°9” per avere gambe leggere e una schiena rilassata in profondità (ca. 80 minuti; 185 euro a persona); chi, invece, è alla ricerca di un’esperienza wellness che intrecci tecniche orientali millenarie e moderne volte al raggiungimento della parte più profonda di sé stessi per trovare l’equilibrio perfetto tra Yin e Yang, l’hotel suggerisce il nuovo percorso benessere sostenibile “AMM & TCM Treatments” con l’"Individual AMM & TCM Treatment" - massaggio dei meridiani con agopuntura & tecniche della medicina tradizionale cinese - che combina tecniche di massaggi, agopuntura, spazzole e coppettazione, per agire in profondità sui diversi disturbi del proprio corpo, come emicrania, infiammazioni, problemi alla colonna vertebrale, sciatica e molti altri (ca. 75 minuti; 165 euro a persona) e il “Wei Qi” per rafforzare l’organismo e il sistema immunitario, alleviando lo stress e ritrovando nuova energia (ca. 45 minuti; 125 euro a persona).

Sensoria Dolomites | Via Sciliar, 37, 39040 Siusi (Bz) | Tel 0471 706522