Cena da re senza sfondare il portafoglio? Da Bistrot64 a Roma

Siete stanchi della solita carbonara e dei tortini di melanzane? Benvenuti al Bistrot64, dove il cuoco Giacomo Zezza sta facendo furore a Roma. Qui non si scherza: i piatti sono più entusiasmanti di una riunione di famiglia a Natale, e lo chef è pronto a portarvi in un viaggio gastronomico che vi lascerà a bocca aperta e con un sorriso da orecchio a orecchio.

Giacomo Zezza, cuoco di Bistrot64

Bistrot64 e le materie prime: un’ossessione da gourmet

Al Bistrot64, l'ossessione per la materia prima è così alta che se fosse un personaggio di una soap opera, sarebbe sicuramente il protagonista. Ogni ingrediente è scelto con una cura maniacale, e se non è di qualità, beh, meglio lasciarlo sullo scaffale del supermercato. Avete mai sentito parlare del ciauscolo di cuore? No? Ecco, andate a cercarlo e vi prometto che non vi deluderà! E se il vostro piatto prevede un risotto al Castelmagno con tartufo e ciauscolo, preparatevi a un'esperienza di sapore che vi farà dimenticare il nome del vostro ex!

Bistrot64, incredibile fusione di tradizione e innovazione

Immaginate un ristorante dove la tradizione si incontra con l’innovazione come un primo appuntamento tra un antico romano e un trendy influencer di Instagram. Non solo qui trovate i classici romani, come la carbonara e la cacio e pepe, ma anche piatti che sembrano messi insieme da un chimico pazzo in una cucina gourmet. La cucina di Giacomo è un vero e proprio mash-up di culture culinarie, come una band che suona i Beatles in un festival di musica hip-hop. Le combinazioni di ingredienti vi faranno alzare le sopracciglia e ballare le papille gustative!

Gnocchi di patate, topinambur e pecora di Bistrot64 1/4 Linguina, peperone, baccalà ed origano di Bistrot64 2/4 Ostrica, limone candito, lattuga fermentata, sedano e mela di Bistrot64 3/4 Melone, Karkade, rapa rossa e cocco di Bistrot64 4/4 Previous Next

Se pensate che un menu degustazione da 70 euro sia solo un altro modo per dirvi "preparati a un piatto microscopico e a con conto esagerato", vi sbagliate di grosso! Qui si parla di cinque portate che vi faranno sentire come se aveste vinto la lotteria gastronomica. E non preoccupatevi, se siete vegetariani o vegani, Giacomo è pronto a stupirvi con alternative che vi faranno dire "Oh wow!" piuttosto che "Oh no!".

Da Bistrot64 comodi come a casa di Nonna

Non solo il cibo, ma anche l’ambiente è super accogliente! Emanuele Cozzo, il fondatore, ha creato un’atmosfera che fa sentire ogni cliente a casa. Tavoli in legno, colori tenui e un’eleganza senza tempo. È come mangiare nel soggiorno della nonna, solo che qui nessuno vi giudica per il secondo (o terzo) giro al buffet.

Emanuele Cozzo, proprietario di Bistrot64

Sostenibilità firmata Bistrot64: buono per il pianeta e per il portafoglio

Ma non è solo una questione di gusto, si parla anche di sostenibilità! Emanuele crede fermamente che il “fine dining” non debba costare un occhio della testa. In un mondo dove i ristoranti di lusso possono sembrare più elitari di una club di yacht, il Bistrot64 è una boccata d’aria fresca. Qui, una cena di lusso a prezzi accessibili è il motto, e chi non ama un buon affare, soprattutto quando si parla di cibo?

La sala di Bistrot64

E ora, parliamo dei dolci! Se pensate che i dessert siano semplici, preparatevi a rimanere sorpresi. Non ci sono pasticceri dedicati, ma lo chef ha preso in mano la situazione. La mousse di cioccolato bianco con caviale di amaretto? Sì, per favore! E se non vi piacciono i dessert, probabilmente non siete umani.

Vini e cocktail: volo di sapori da Bistrot64

Se la birra non fa per voi, non temete! Il Bistrot64 ha una carta dei vini che è un vero e proprio parco giochi per gli amanti del vino, con oltre 200 etichette. E per chi vuole alzare il livello della serata, i cocktail preparati da Nicola Bacalu, il sommelier, sono come una festa in un bicchiere!

Bistrot64, una perla per gourmet a Roma

Insomma, se siete a Roma e non visitate il Bistrot64, state semplicemente perdendo un’occasione d’oro. Giacomo Zezza e Emanuele Cozzo hanno creato un ristorante dove ogni piatto racconta una storia, dove l’innovazione incontra la tradizione e dove il divertimento è garantito. Preparatevi a mangiare, ridere e assaporare ogni singolo boccone. Perché una volta che assaggi il cibo qui, vi assicuro che vorrete tornare… e probabilmente lo farete con un gruppo di amici, pronti a condividere il vostro nuovo posto preferito a Roma!

Bistrot64

Via Guglielmo Calderini 64 - 00196 Roma

Tel 06 323 5531