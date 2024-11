Luci, profumi e tradizioni: ecco i mercatini di Natale d'Italia

“Il Natale quando arriva, arriva”, diceva un famoso spot pubblicitario andato in onda per anni nelle tv di tutti gli italiani. Ed è proprio così: quando l’estate sembra appena finita, mentre ci apprestiamo a rispolverare felpe e maglioni in vista del primo vero freddo, il calendario ci ricorda che mancano poche settimane al periodo natalizio. E in Italia, si sa, con l'avvicinarsi del Natale i borghi e le città si vestono di luci e colori, trasformando piazze e vie in angoli pittoreschi che sanno riportare indietro nel tempo: è la magia dei mercatini di Natale, che ormai non sono solo uno spazio di vendita, ma rappresentano un ritorno alle origini, a una dimensione di condivisione e artigianalità che sembra appartenere a un'altra epoca.

Mercatini di Natale, tra artigiani e buon cibo

Attraverso gli stand colmi di prodotti fatti a mano, le strade si popolano di profumi di spezie e dolci che catturano lo spirito del Natale. La gente si aggira fra decorazioni colorate, statuine del presepe e candele artigianali, mentre il freddo invernale sembra quasi addolcito dall’atmosfera calda che aleggia nell'aria. Passeggiando tra i mercatini, la tradizione italiana emerge in ogni dettaglio: l’artigianato, spesso tramandato da generazioni, si presenta in forme uniche, con materiali come il legno, la ceramica e il vetro soffiato che diventano protagonisti di piccoli capolavori da portare a casa.

Nei Mercatini di Natale a caccia di artigianato tipico. Nella foto il Mercatino di Bolzano (Foto: Alex Filz)

Ma oltre agli oggetti da acquistare, i mercatini sono soprattutto luoghi di incontro. Visitatori locali e turisti si ritrovano a condividere momenti autentici: una cioccolata calda fumante o un bicchiere di vin brulé riscaldano le mani e le conversazioni, creando un clima di cordialità e familiarità che va ben oltre il semplice shopping natalizio.

Questa atmosfera unica e senza tempo è ciò che rende i mercatini di Natale italiani diversi da qualsiasi altro posto al mondo. L'Italia sa offrire una bellezza intima e accogliente, dove il Natale non è solo festa, ma è un’esperienza di comunità, arte e cultura, che riesce a scaldare l’anima anche nelle giornate più fredde dell’inverno. Ecco, allora, i mercatini di Natale che vi consigliamo per quest’anno.

Mercatini di Natale in Alto Adige

I Mercatini originali dell’Alto Adige

L’Alto Adige, terra di monti imponenti e borghi medievali, di tradizioni secolari e innovazioni contemporanee, si prepara a vivere il periodo natalizio con la consueta magia. Dal 29 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, la regione ospiterà i 5 Mercatini Originali dell’Alto Adige, uno degli eventi più attesi dell’anno. Certificati come green event, questi mercatini non solo celebrano la magia del Natale, ma lo fanno con un forte impegno verso la sostenibilità, la regionalità e l’autenticità.

Mercatino di Natale in piazza Walter a Bolzano (Foto: Alex Filz)

Un’importante novità di quest'anno è il ritorno del Treno del Natale Alto Adige, un collegamento diretto da Milano Centrale che permetterà ai visitatori di raggiungere facilmente i mercatini. Dal 29 novembre al 22 dicembre 2024 saranno disponibili 24 collegamenti, con 6 treni ogni weekend. Questo rende i Mercatini Originali accessibili senza l’uso dell’auto, favorendo una mobilità sostenibile. I biglietti e ulteriori dettagli saranno presto disponibili.

La magia del Mercatino di Natale a Bolzano

L'attesa è quasi finita: il 28 novembre riapre il Mercatino di Natale di Bolzano, e la città è pronta a incantare visitatori e abitanti con la sua atmosfera fiabesca. Dal 28 novembre al 6 gennaio, le luci scintillanti, i profumi speziati e le melodie natalizie riempiranno ogni angolo della città, trasformandola in un vero e proprio paese delle meraviglie. Il cuore pulsante del Natale a Bolzano è, senza dubbio, Piazza Walther. Qui, alle 17 del 28 novembre, si darà il via alla magia con l’accensione delle oltre 1300 luci dell’enorme "Albero dei Desideri" che svetta per 20 metri. Ogni anno, l’albero è decorato con ornamenti speciali, creati dai bambini e ragazzi che partecipano ai laboratori di ceramico-terapia della Fondazione Lene Thun. Un’atmosfera emozionante che coinvolge tutta la città in un abbraccio di gioia. Mentre ci si perde tra le bancarelle, è facile farsi trasportare dai colori vivaci delle casette di legno che espongono artigianato locale, decorazioni natalizie e, naturalmente, le prelibatezze gastronomiche. Speck, salumi, strudel e vin brulé sono solo alcune delle delizie che accoglieranno i visitatori. Ma non è tutto: quest’anno, un’altra novità! Oltre ai tradizionali chalet di piazza Walther, il Parco di Natale si espande fino a via Isarco, portando con sé altre 18 meravigliose bancarelle.

Il Mercatino di Natale a Bolzano Christkindlmarkt Bolzano (Foto: Elisa Biscardi)

A Bolzano, il Natale non è solo shopping e gastronomia, ma anche cultura. Ogni venerdì e sabato dal 29 novembre al 14 dicembre, la Sala del Circolo Cittadino ospiterà "Un Natale di Libri", un ciclo di incontri con autori di fama, tra cui Paola Barbato, Vittorio Emanuele Parsi e Pupi Avati. E non dimentichiamoci della musica! Più di 130 concerti animeranno il centro storico con cori, bande folkloristiche e concerti di musica tradizionale. I bambini troveranno nel Mercatino di Natale di Bolzano il loro regno incantato. Giostre, laboratori creativi e letture natalizie riempiranno le giornate dei più piccoli. E non perdetevi San Nicolò, che il 6 dicembre farà una visita speciale al Mercatino, accompagnato dai suoi angioletti. E se avete coraggio, segnate in agenda l'8 dicembre, quando i temibili "Krampus" sfileranno tra le bancarelle in una tradizione che fa venire i brividi. Per chi cerca un’esperienza diversa, il Mercatino offre anche "Find & Win", una sorta di caccia al tesoro tra i musei cittadini. Scansionando i QR code nascosti, i visitatori potranno partecipare a un quiz e vincere premi speciali. Un’occasione unica per scoprire il lato artistico di Bolzano mentre ci si immerge nell’atmosfera natalizia.

I mercatini di Natale di Merano: magia, tradizione e... Krampus

Dal 29 novembre al 6 gennaio, il cuore di Merano si trasforma in un vero e proprio villaggio incantato, dove ogni angolo emana il profumo delle tradizioni natalizie. I Mercatini di Natale di Merano non sono solo un'occasione per fare acquisti, ma un'esperienza che ti avvolge in un’atmosfera magica fatta di luci, sapori e sorprese, proprio sotto le Alpi. Non serve andare lontano: a pochi passi dalle casette dei mercatini, potrai concederti un po' di relax nelle Terme di Merano, un’oasi di benessere con piscine, saune e trattamenti che utilizzano i prodotti tipici della zona. E il divertimento non finisce mai, perché se ti trovi al Mercatino, non puoi proprio perderti una delle tradizioni più spaventose (e divertenti) della stagione: i Krampus!

Mercatini di Merano 04-MercatinoMerano. (Foto: Alex Filz)

Passeggiando lungo il fiume Passirio, circondato dalle splendide montagne che incorniciano la città, scoprirai una miriade di casette che vendono prodotti artigianali, decorazioni natalizie e prelibatezze locali. Ogni passo è un’opportunità per scoprire qualcosa di nuovo: speck, il re della gastronomia altoatesina, Brezel fragranti e dorati, e birre locali che ti scaldano il cuore (e il corpo!). Ogni angolo dei mercatini è una piccola sorpresa, e si respira un’atmosfera di calore che solo le tradizioni natalizie riescono a regalare. Non dimenticare di fare un salto alle fermate gastronomiche: i piatti tipici ti aspettano per farti vivere il vero sapore delle Alpi. Quando senti il suono dei campanacci, è il segnale che i Krampus sono in agguato! Questi spaventosi (ma divertenti) demoni delle Alpi, con le loro maschere di legno intagliate e i costumi da paura, si aggirano tra le casette del mercatino per mettere in allerta i visitatori. La leggenda racconta che i Krampus accompagnano San Nicolò, il quale regala dolci ai bambini buoni, mentre loro si divertono a spaventare chi non si è comportato bene! Un po' di brivido natalizio in puro stile alpino, che rende l’atmosfera ancora più affascinante.

Se cerchi un po’ di classe in mezzo alla tradizione, piazza della Rena è il posto che fa per te. Qui, il Mercatino di Natale prende un tocco di eleganza con un grande chalet dove uno chef stellato ti farà assaporare pietanze gourmet in perfetto stile alpino. E mentre gusti piatti deliziosi, ti troverai immerso in un paesaggio da fiaba, con il palazzo Esplanade e il convento delle Dame Inglesi che fanno da cornice. Oltre alle casette, piazza della Rena ospita anche laboratori di cucina e degustazioni guidate di gin e cioccolato. Insomma, un angolo di Natale che unisce il fascino della montagna con il gusto raffinato. I bambini non sono solo spettatori della magia natalizia, ma protagonisti di un mondo incantato tutto loro. Alla Casetta di Goldy, i piccoli creativi possono partecipare a laboratori dove realizzare decorazioni natalizie, gioielli e anche simpatici cappelli per il Capodanno. E se il freddo non è un problema, fuori dai mercatini troveranno ancora più sorprese: giochi da tavolo, proiezioni dei classici Disney e, naturalmente, il laboratorio per cucinare i tradizionali biscotti natalizi. Un Natale che stimola la fantasia, l’apprendimento e... il buon appetito!

Il Mercatino di Natale di Vipiteno tra Campane e tradizioni

Dal 29 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, Vipiteno si trasforma in un incanto natalizio, avvolto dalla magia di luci, suoni e tradizioni. Come detto, il Mercatino di Natale di Vipiteno, uno dei cinque mercatini più autentici dell’Alto Adige, si apre al pubblico con un tema speciale: le campane. Non solo simbolo del borgo medievale, ma anche protagoniste di un'atmosfera che regala emozioni uniche. Il cuore pulsante del Mercatino di Natale è Piazza Città, dove le bancarelle di artigianato locale, i dolci tipici e il profumo del vin brûlé accolgono i visitatori. Le vie del centro si trasformano in una "fiaba invernale", addobbate con decorazioni natalizie che si riflettono nelle vetrine dei negozi e nei vicoli acciottolati. L'atmosfera è resa ancora più suggestiva dal suono delle campane che risuonano dalla Torre delle Dodici, un'antica torre medievale alta 46 metri che svetta sulla città.

Il Mercatino di Vipiteno (Foto: wisthaler.com)

La Torre delle Dodici è il fulcro delle celebrazioni natalizie a Vipiteno. Dal suo alto punto di vista, un carillon con 25 campane, realizzato dall’azienda austriaca Grassmayr, scandisce il tempo del Natale. Ogni giorno, dal lunedì al sabato, il carillon suona alle 17, mentre la domenica il suono avvolge la piazza alle 12. Ma il momento culminante è il sabato pomeriggio e la domenica, quando il carillon si unisce alla musica dal vivo delle bande locali, creando un’atmosfera ancora più magica.

Passeggiando nel centro storico di Vipiteno, i visitatori possono immergersi nella "Via delle Campane". Qui, tra bancarelle di artigianato, si scopre una mostra dedicata alla varietà delle campane, da quelle agricole a quelle tradizionali. Un piccolo museo racconta la storia e l'importanza di questi strumenti, mentre gli artigiani locali presentano i loro lavori fatti a mano. Non mancano le tradizioni natalizie, con una mostra di presepi che ricrea l’atmosfera calda e accogliente del Natale. Non solo il borgo, ma anche le montagne che circondano Vipiteno sono protagoniste di questa magia natalizia. In cima al Monte Cavallo, i visitatori possono suonare la "campana dei desideri". Ogni suono è un piccolo atto di speranza e di magia. Il Monte Cavallo è anche la meta ideale per chi ama gli sport invernali: con la nuova cabinovia inaugurata nel 2022, si raggiunge facilmente il comprensorio sciistico, che vanta eccellenti piste e una pista da slittino illuminata, la più lunga d’Italia.

Artigianato tipico al Mercatino di Natale di Vipiteno (Foto: wisthaler.com)

Il Mercatino di Natale di Vipiteno non è solo un evento da visitare, ma un’esperienza da vivere. Ogni domenica d’Avvento, i bambini possono assistere alla sfilata di angioletti e pastorelli, mentre il 5 dicembre la tradizionale parata di San Nicolò e dei Krampus porta un tocco di folklore. Il programma si arricchisce con il Bodypainting Show di Johannes Stötter il 27 e 28 dicembre e le fiaccolate notturne, che permettono di scoprire angoli nascosti del borgo, mentre sul Monte Cavallo la fiaccolata avventurosa culmina con una slittata sotto il cielo stellato. E per chi desidera un tocco di cultura in più, sono previste visite guidate alla Torre delle Dodici, alla chiesa parrocchiale e al campanile, per immergersi nella storia e nell’arte di questo incantevole borgo.

Il Trenatale sul Renon

Quest’anno, il Renon non è solo un paradiso per gli amanti della neve, ma anche un luogo dove la magia del Natale prende vita con il suo incantevole Trenatale. Un evento che promette di regalare emozioni a grandi e piccini, immergendoli in un'atmosfera da fiaba dal 29 novembre al 5 gennaio. Perché non c'è modo migliore di iniziare la stagione invernale che tra luci sfavillanti, bancarelle piene di delizie natalizie e la possibilità di vivere il meglio della montagna!

Trenatale sul Renon

Immagina di salire sulla storica funivia che ti porta da Bolzano a Soprabolzano in soli 12 minuti e di ritrovarti immerso in un piccolo villaggio incantato, dove tutto sembra uscito da un sogno. Il Trenatale ti accoglie con bancarelle in legno che, come vagoni di un antico treno, ti invitano a scoprire i prodotti locali. Si passa dalle dolcezze come il tradizionale zelten (un panettone ricco di frutta secca) e vin brulé, ai manufatti artigianali, dalle decorazioni natalizie in stoffa e metallo, agli angioletti in legno fatti a mano. Ogni angolo sembra raccontare una storia di tradizione e creatività. Ma il Trenatale non finisce qui! Non è un semplice mercatino, è un viaggio che si snoda su 4 tappe, ognuna più affascinante dell’altra, tutte raggiungibili a bordo del celebre Trenino del Renon. Potrai passeggiare tra gli stand a forma di albero di Natale a Collalbo, imparare a realizzare decorazioni natalizie nel “laboratorio” creato ad hoc per adulti e bambini, e visitare il Museo d'Apicoltura di Maso Plattner a Costalovara, dove scoprire tutti i segreti del mondo delle api, con tanto di degustazione di punch al miele.

La Val Gardena diventa la Valle del Natale

Da sempre la Val Gardena, nel cuore delle Dolomiti, è uno dei posti ideali per vivere il magico periodo di avvicinamento alle feste natalizie. Due sono i villaggi di Natale che sorgeranno tra l’inizio di dicembre e i primi giorni del 2025: il primo è a Ortisei (dal 5 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025), dove le “lodenlounges”, accoglienti casette caratteristiche, inviteranno a degustare gli ospiti tutti i prodotti locali preparati per l’occasione. A Selva sorge invece Mountain Christmas, con la sua lunga striscia di lucine (350 metri), alla quale saranno appese piccole cabine della funivia in legno, trasferisce idealmente le piste da sci lungo le vie del paese. Anche qui ci saranno ovviamente stand dove gustare un aromatico vin brulè o un dolce di Natale, ammirando gli addobbi e ascoltando melodie natalizie.

Il Mercatino di Natale a Ortisei

Inoltre, nel rispetto della tradizione, in entrambe i mercatini, giovedì 5 dicembre sarà il momento in cui transiteranno per le vie dei paesi San Nicola e i terribili “Krampus”. Secondo la leggenda tramandata fino ai giorni nostri, questi diavoli (Krampus) rappresentano dei demoni sconfitti da San Nicola e diventati poi suoi servitori. Una tradizione molto diffusa prevede che alla vigilia del giorno dedicato al santo, i Krampus accompagnino per le strade San Nicola e mentre il santo si occupa di consegnare loro dei piccoli regali ai bambini buoni, i Krampus fanno paura, con urla e schiamazzi, a quelli più monelli.

Plan De Corones e i mercatini davanti al maestoso Kronplatz

Dal 29 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 la magia del Natale si diffonde nel centro storico di Brunico, con i suoi edifici storici e il maestoso Kronplatz a fare da cornice, e nelle valli circostanti. Tornano i tipici mercatini di Natale dove tradizione e modernità si fondono in un'atmosfera festosa e accogliente. Tra le casette di legno si potrà ammirare l'artigianato locale, assaporare le prelibatezze tipiche e lasciarsi coinvolgere dal profumo inebriante del Natale. Un'esperienza avvolgente che coinvolgerà tutti i sensi, tra luci scintillanti, profumi e sapori autentici.

Mercatino di Natale a Brunico

Nei fine settimana di dicembre, la Valle di Anterselva invita a immergersi in un'atmosfera natalizia unica con l'evento "Natale nel Parco". Nel parco ricreativo di Rasun di Sotto, splendidamente decorato, si potranno gustare le prelibatezze locali e ammirare le opere di artigianato.

A Valdaora le strade si illuminano a festa grazie all'esposizione holzART, che trasforma il paese in un'opera d'arte luminosa tra oggetti il legno, stelle scintillanti, angeli luminosi e cuori ardenti. Mentre a Valdaora di Mezzo, un suggestivo "zoo di luci", il Dolomites Light Zoo, ricrea la magia delle Dolomiti, con rappresentazioni luminose degli animali che popolano queste montagne. Le dodici stele in acciaio corten, create da abili artigiani locali, sono un omaggio alle maestose cime dolomitiche e creano un percorso luminoso interattivo, offrendo un'esperienza unica per scoprire la fauna del Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies. La tradizione si respira in ogni angolo anche a Chienes: il 21 dicembre le melodie delle bande musicali incanteranno le vie, accompagnando le passeggiate sulle note di concerti natalizi di strumenti a fiato. Mentre a San Vigilio in Val Badia, l'Avvento si celebra in un'atmosfera raccolta, con il nome ladino di "Advënt Al Plan", dove gustare deliziose specialità locali come il Brulé di Mela, una bevanda calda e speziata che riscalda il cuore.

Mercatini in Trentino

Alpe Cimbra: il Mercatino di Natale di Lavarone

Dal 30 novembre al 5 gennaio 2025, il piccolo e fiabesco borgo di Bertoldi, a Lavarone (Alpe Cimbra), diventa il palcoscenico di uno dei mercatini di Natale più suggestivi di tutta la zona! Immaginate un villaggio incantato, dove il tempo sembra essersi fermato al secolo scorso, con luci soffuse, stradine acciottolate e l’atmosfera natalizia che pervade ogni angolo. Un luogo dove non solo il cuore si scaldano, ma anche il naso e lo stomaco! Siete pronti per un’avventura in montagna piena di luci, suoni, profumi e, naturalmente, tante prelibatezze?

Il Mercatino di Natale di Lavarone non è solo un evento da vedere, ma un’esperienza da vivere. L’antico borgo di Bertoldi, immerso tra le montagne a 1200 metri di altitudine, ospita casette in legno colorate, alberelli luminosi e i tipici “volti” addobbati a festa che sembrano usciti da un libro delle fiabe. Passeggiare tra le viuzze del centro storico, illuminato da piccole luci natalizie, è come entrare in un mondo parallelo dove la bellezza naturale della montagna si mescola alla magia delle feste.

Mercatino di Natale di Lavarone

Per entrare nel vivo della magia, basta fare un passo e il Mercatino di Natale di Lavarone vi accoglie con un tripudio di sensazioni. Il profumo di vin brulé, cannella e spezie aleggia nell’aria, mentre il caldo delle cioccolate calde vi riscalda dal freddo. Ma non finisce qui! Gli strudel appena sfornati, gli strauben (dolci tipici), i canederli saporiti e la calda polenta sono pronti a coccolarvi con i loro sapori tradizionali. E chi può resistere alla tentazione di mettere sotto l’albero un po’ di dolcezza natalizia da portare a casa? E se pensate che sia tutto, preparatevi a un colpo di scena: l’area del mercatino è anche un paradiso per gli amanti dei regali originali! Tra le bancarelle troverete artigianato locale, decorazioni per l’albero e mille idee per sorprese natalizie uniche e sorprendenti. Insomma, se ancora non avete idea di cosa regalare, questo è il posto giusto per risolvere il problema.

Ogni weekend, il Mercatino di Lavarone si arricchisce di eventi che rendono la visita ancora più speciale. Tra i momenti più attesi, c’è sicuramente la Sfilata dei Krampus il 21 dicembre, dove il folklore locale prende vita: campanacci rimbombanti, pellicce spaventose e corna animali fanno il loro ingresso in paese per un'esperienza davvero… adrenalinica! Questi temuti diavoli si aggireranno tra le viuzze del borgo, portando con sé un’atmosfera di mistero e tradizione. Ma non preoccupatevi, i Krampus non mordono... almeno non troppo! Inoltre, durante tutto il periodo natalizio, ci saranno concerti itineranti, letture animate per i più piccoli, giretti con il pony Forst lungo le vie del mercatino, e anche dimostrazioni di intaglio del legno con motosega (perché a Natale, anche il legno ha il suo fascino!). E come dimenticare la magia del 24 dicembre, quando Babbo Natale arriva direttamente nel borgo per regalare un sorriso a tutti i bambini?

Mercatino di Natale in Piemonte

Il Magico Paese di Natale a Govone

Dal 16 novembre al 22 dicembre, il “Magico Paese di Natale” di Govone (Cn) trasforma il piccolo borgo piemontese in un luogo incantato, dove tradizione, mercatini e spettacoli si fondono per regalare un’esperienza unica. Alla sua 18ª edizione, questa manifestazione è diventata un evento imperdibile che richiama visitatori da tutta Italia e dall’estero. Un’occasione per vivere la magia del Natale nelle Langhe, Roero e Monferrato, territori ricchi di storia, cultura e bellezze naturali, che quest’anno ospitano anche il rinnovato mercatino di Natale di Asti e il suggestivo Presepe Vivente di San Damiano d’Asti.

Il cuore pulsante dell'evento è il Castello Reale, dove i visitatori potranno incontrare Babbo Natale e le sue renne, visitare la Casa di Babbo Natale e passeggiare nel Villaggio Natalizio. Oltre a mercatini con decine di casette di legno che ospitano artigiani locali, il borgo offre un'ampia gamma di attività per bambini e famiglie, tra cui spettacoli, laboratori e giochi interattivi. Gli adulti, invece, potranno gustare deliziosi street food e acquistare prodotti artigianali provenienti da tutta Italia. Non solo Govone: il Magico Paese di Natale si estende anche nei comuni vicini.

Il Mercatino di Natale di Asti

Ad Asti, Piazza Alfieri si trasformerà in una piccola fiaba con ben 130 casette di legno, dove troveranno spazio oggetti d’artigianato, dolciumi e vin brulé. Inoltre, ogni anno, il Presepe Vivente di San Damiano d’Asti regala uno spettacolo unico, con l’antica rappresentazione della Natività che avviene nelle cantine storiche e nei vicoli del paese, accompagnata da un percorso di degustazione e intrattenimento. L’evento avrà un'anteprima il 15 novembre, con l’apertura speciale del mercatino di Asti e uno spettacolo al Teatro Alfieri con la cantante Asia Antonietti, che celebrerà il suo 18° compleanno con un brano scritto appositamente per l’occasione. Dal 16 novembre, l’inaugurazione ufficiale darà il via ai festeggiamenti, con la Casa di Babbo Natale, il Villaggio Natalizio, e numerosi laboratori per bambini. Inoltre, dal 1°, 8 e 15 dicembre, sarà possibile visitare il Presepe Vivente di San Damiano d’Asti, che si terrà dalle 14 alle 19.30, una tradizione che ogni anno richiama centinaia di visitatori grazie all’emozionante rievocazione della Natività. Il “Magico Paese di Natale” a Govone è quindi l’appuntamento perfetto per chi cerca un Natale autentico, tra storia, cultura, tradizione e divertimento. Un'esperienza che scalderà il cuore e porterà la magia del Natale nelle terre Unesco delle Langhe, Roero e Monferrato.

Mercatini di Natale in Toscana

La città del Natale di Arezzo

Torna anche Arezzo Città del Natale, la rassegna di eventi voluta dalla Fondazione Arezzo Intour e realizzata con il Comune di Arezzo che dal 16 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, ogni fine settimana, vestirà a festa il meraviglioso centro storico della città toscana.

Arezzo città del Natale

Quest’anno la magia del Natale sposa la magia delle arti offrendo ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza unica nella città che nel 2024 celebra il genio di Giorgio Vasari nel 450° anno dalla morte attraverso la grande mostra “Il Teatro delle Virtù” e una serie di esposizioni ed appuntamenti che rendono omaggio all’artista e intellettuale nella sua terra natale. Proprio per questa ricorrenza il tema “Il Natale delle Arti”, caratterizza l’intera edizione di “Arezzo Città del Natale 2024” dove arte e artigianato sono il fil rouge dei tanti appuntamenti che scandiscono l’attesa del Natale e accompagnano fino all’inizio del nuovo anno, a partire dal suggestivo percorso di istallazioni e proiezioni luminose che offrirà una lettura insolita ed emozionante di architetture e palazzi storici.

E i mercatini? No che non mancheranno: in Piazza Grande (fino al 29 dicembre) tornano, infatti, i Mercatini di Natale organizzati da Confcommercio Arezzo che permetteranno di respirare le atmosfere uniche del Villaggio Tirolese con le sue baite del gusto e di prodotti artigianali tipici.

Mercatini di Natale in Abruzzo

Borgo di Tussio, i mercatini sono anche abruzzesi

Stand con palline di Natale colorate, luci, oggetti d’artigianato, decorazioni di ogni genere, prelibatezze locali, musica e tante sorprese per grandi e piccini. Tussio - piccola frazione nel Comune di Prata d’Ansidonia (Aq) - è pronto a vestirsi di Natale per l’appuntamento dei prossimi 30 novembre e 1° dicembre.

Natale a Tussio

L’associazione Il Borgo di Tussio presenta l’evento caro ai residenti e a quanti, da fuori, arrivano per vivere momenti spensierati, nell’atmosfera magica che il piccolo centro aquilano riesce a regalare, tra l’incanto e l’attesa delle festività natalizie. “Natale nel borgo di Tussio ”offrirà due giornate a tema, in cui non mancheranno mercatini, arti, presepi, musica, food truck e, ovviamente, animazione per bambini. Con la presenza di…Babbo Natale!

Mercatini di Natale nelle Marche

A Macerata il mercatino di Natale all’insegna del miele

Dopo il successo del debutto nel 2023, torna dal 6 all'8 dicembre a Montelupone, in provincia di Macerata, Mielemente, il primo Mercatino di Natale in Italia dedicato esclusivamente al mondo del miele e ai prodotti realizzati con il prezioso "nettare degli dèi". In Italia si contano oltre 60 varietà di miele, e Mielemente celebra questa straordinaria diversità con quattro aree tematiche - food, beverage, cosmesi ed editoria - dove scoprire dolci tipici, aceto, grappa, birra, vino, prodotti per la cura della persona e libri sul tema.

A Montelupone il mercatino di Natale dedicato al miele

Immerso nel pittoresco borgo marchigiano, l'evento offre un weekend di esperienze sensoriali e culturali. Il ricco programma prevede laboratori e incontri per tutte le età, volti a esplorare il mondo dell’apicoltura. Sabato e domenica, grazie a Mielemente Degustando, i visitatori potranno partecipare a degustazioni guidate di miele abbinato a formaggi e salumi locali.

L'evento ospita anche la mostra “L’apicoltura nelle Marche, una storia tutta italiana”, che racconta l’evoluzione dell’apicoltura nella regione a partire dalla fine dell’Ottocento, e la presentazione del libro L’apicoltura in Italia – storia e biodiversità, curato dal Professor Ignazio Floris e pubblicato dall’Università di Sassari.

Infine, il programma include un cocktail contest rivolto a giovani bartender, in collaborazione con gli Istituti Alberghieri delle Marche e dell’Umbria, per premiare il cocktail al miele più originale.

Foto di apertura: Mercatino di Natale di Bolzano (Foto: Fiorentino)