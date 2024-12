Rissbacher Natur Resort, sci e relax sulle Alpi tirolesi

Nel cuore del paesino tirolese di Stumm, il Rissbacher Natur Resort è la risposta perfetta per chi desidera un soggiorno all’insegna del benessere e della natura. Con una posizione strategica vicino alla Zillertal Arena e uno skibus che parte proprio davanti all’hotel, questa struttura a conduzione familiare offre una combinazione irresistibile di comfort, ospitalità e paesaggi mozzafiato.

Il Rissbacher Natur Resort

La Sky Spa del Rissbacher Natur Resort

La vera perla del Rissbacher è la sua Sky Spa: una piscina riscaldata sul tetto con vista a 360° sulle maestose montagne circostanti. Qui potrete immergervi nell'acqua calda e dimenticare ogni preoccupazione. Perfetto dopo una giornata trascorsa sulle piste da sci, questo spazio esclusivo è un invito a ritrovare il proprio equilibrio interiore.

Se pensate che la piscina sia tutto, vi sbagliate: il centro wellness del Rissbacher offre anche una sauna finlandese, una biosauna panoramica, bagni di vapore e una vasta gamma di trattamenti a base di ingredienti naturali. Non mancano i massaggi rigeneranti e le aree relax, dove i toni caldi del legno e l’atmosfera intima vi avvolgeranno in un abbraccio rilassante.

Camere e Suite del Rissbacher Natur Resort

Le camere e suite del resort sono pensate per garantire il massimo del comfort. Realizzate con materiali naturali e tanto legno, trasmettono immediatamente una sensazione di calore e tranquillità. Ogni stanza offre una vista incantevole sulle montagne, permettendovi di svegliarvi ogni giorno in un piccolo angolo di paradiso.

Erlebnistherme Zillertal: tuffo nel relax e nel divertimento

Per chi desidera portare l’esperienza wellness a un livello superiore, le Erlebnistherme Zillertal di Fügen rappresentano una tappa obbligata. Questa piscina termale, riscaldata tutto l’anno a 34°, offre una serie di esperienze indimenticabili: dalle grotte illuminate con cascate ai canali di acqua corrente, fino alla piscina esterna riscaldata.

L’area saune è un autentico paradiso con opzioni per ogni gusto, tra cui la sauna a infrarossi, quella finlandese e i bagni di vapore. Per chi cerca un po’ di adrenalina, invece, c’è il celebre scivolo Black Hole, il più lungo dell’Austria occidentale, oltre a trampolini, onde artificiali e persino una parete da arrampicata.

Cucina gourmet al Rissbacher Natur Resort

La cucina del Rissbacher Natur Resort punta tutto sulla qualità e la sostenibilità. Ogni piatto è preparato utilizzando materie prime locali, garantendo un’esperienza culinaria autentica e indimenticabile. Dai piatti tradizionali tirolesi alle proposte gourmet, ogni boccone è un viaggio tra i sapori del territorio.

Non può mancare una selezione di vini pregiati che accompagnano alla perfezione le specialità del ristorante. Il personale sarà lieto di guidarvi nella scelta, per rendere ogni pasto un momento speciale.

Tante attività al Rissbacher Natur Resort

Se siete amanti dello sci, il Rissbacher è la base perfetta per esplorare le otto aree sciistiche della regione, con chilometri di piste per tutti i livelli. Ma non è tutto: gli ospiti possono anche avventurarsi con le ciaspole, divertirsi con le slitte o semplicemente passeggiare immersi nella quiete della natura.

Per chi visita il resort in estate, le possibilità non sono da meno: escursioni a piedi o in bici e incontri ravvicinati con gli adorabili alpaca del Rissbacher renderanno la vostra vacanza indimenticabile.

Calda ospitalità tirolese al Rissbacher Natur Resort

La famiglia che gestisce il Rissbacher Natur Resort porta avanti una tradizione di ospitalità autentica e calorosa. Qui non sarete solo ospiti, ma parte di una comunità che valorizza ogni piccolo dettaglio per rendere il vostro soggiorno speciale.

Sala camino del Rissbacher Natur Resort

Che siate alla ricerca di relax, avventura o una combinazione di entrambi, il Rissbacher Natur Resort è il posto giusto per ricaricare le batterie e creare ricordi indimenticabili.