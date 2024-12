Vanda: autenticità e innovazione nel cuore di Trastevere

Nel cuore pulsante di Trastevere, a due passi da Piazza Trilussa, Vanda si è affermato come una tappa imperdibile per gli amanti della cucina romana autentica. Aperta nei primi mesi del 2021, Vanda è l’ultima creazione del gruppo Oste per Caso, già celebre per i successi nel centro storico con locali come La Buvette e Dillà, e ora protagonista delle nuove aperture trasteverine, tra cui Da Etta e Puntarella.

La sala interna di Vanda a Trastevere (Rm)

In questo spazio completamente rinnovato, una vecchia trattoria si è trasformata in un ambiente contemporaneo, dove la tradizione culinaria romana incontra l’innovazione. Ogni piatto racconta una storia fatta di sapori autentici e materie prime selezionate con cura. Vanda non è solo un ristorante, ma un’esperienza gastronomica che celebra la qualità e reinterpreta il passato con stile.

Vanda: la tradizione romana si rinnova nel cuore di Trastevere

A pochi passi da Piazza Trilussa, immersa nella vivace atmosfera di Trastevere, Vanda è diventato rapidamente un simbolo della cucina romana contemporanea. Il locale, nato nei primi mesi del 2021, rende omaggio a Vanda Colangeli, storica proprietaria e autentica incarnazione della romanità, con un concept che unisce la memoria del passato e lo sguardo al futuro. Gli arredi in legno, le ceramiche alle pareti e i dettagli vintage richiamano il calore delle case di una volta, trasformando l’ambiente in un rifugio accogliente dal caos cittadino.

Vanda è diventato rapidamente un simbolo della cucina romana contemporanea

Vanda: un viaggio tra sapori autentici e contemporanei

La cucina è nelle mani esperte di Francesca Ciasullo, chef del gruppo Oste per Caso da oltre dieci anni, affiancata dalla storica capo chef Alessandra Petrella. Il menu celebra i grandi classici della tradizione con fritti come supplì, fiori di zucca e carciofi alla giudia con fonduta di pecorino, ma sorprende anche con creazioni più contemporanee, come il carpaccio di spigola con puntarelle e tartufo o la battuta di manzo con burrata e granella di nocciola.

Alessandra Petrella

Tra i primi piatti spiccano le immancabili amatriciana, carbonara, gricia e cacio e pepe, insieme a proposte stagionali come gli gnocchi al ragù o le fettuccelle con tartufo nero fresco. I secondi raccontano storie di tradizione: coda alla vaccinara, trippa e polpette di vitella in salsa di pomodoro, ma non mancano le proposte del giorno a base di pesce o carne.

Le polpette di Vanda a Trstevere (Rm)
La trippa di Vanda a Trstevere (Rm)
I ravioli di Vanda a Trstevere (Rm)
La gricia di Vanda a Trstevere (Rm)
La carbonara di Vanda a Trstevere (Rm)
I carciofi alla giudia di Vanda a Trstevere (Rm)

I dolci portano la firma di Selene Coppotelli, pastry chef di Da Etta, con tiramisù, millefoglie e crostate che chiudono ogni pasto con un tocco di dolcezza. E il weekend comincia con stile: ogni sabato e domenica, Vanda apre già a colazione, offrendo una selezione speciale di cornetti, dolci fatti in casa e proposte salate con uova preparate al momento.

Vanda: una cantina da primato e un’accoglienza impeccabile

Con una carta dei vini che conta circa 1.200 etichette, curata dal sommelier Gaetano Di Maria, Vanda si distingue anche per la sua offerta enologica. La selezione, presentata con competenza da Emiliano Apa, spazia dalle eccellenze italiane a quelle internazionali, garantendo abbinamenti perfetti per ogni portata.

Vanda vanta carta dei vini con circa 1.200 etichette

Per chi cerca un’esperienza meno formale, la drink list ideata da Francesco Rovere e Aureo Diogo propone cocktail pensati per aperitivi e dopocena, che ben si sposano con l’atmosfera conviviale del locale.

Vanda: un luogo che racconta Roma

Il design del ristorante è il frutto di un progetto di recupero attento, curato da Carlos Giambruno, che ha saputo combinare elementi provenienti da mercatini storici con mobili e dettagli di design. Due le anime di Vanda: una zona bar e vineria, con tavoli in marmo e un bancone per gli aperitivi, e una sala più intima, impreziosita da bottigliere in ferro e legno.

Il dehors di Vanda a Trastevere (Rm)

Con 80 coperti interni e 30 esterni, Vanda è aperto tutto l’anno, tutti i giorni, pronta a far riscoprire i sapori autentici della vera Roma in un contesto moderno e accogliente. Un punto di riferimento per chi cerca il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, nel cuore di uno dei quartieri più affascinanti della città.