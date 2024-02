Festa della donna, a ciascuna la sua esperienza di viaggio: ecco dove

Il mondo è bello perché è vario. Un vecchio adagio che non sbaglia mai e che, chiaramente, non fa eccezione quando si parla di donne. In vista dell'8 marzo, il giorno in cui in tutto il mondo si celebra la Giornata internazionale della Donna, c'è chi preferisce cercare relax, chi immergersi nella natura, chi fare nuove scoperte. E ancora, chi è innamorata del vintage e chi dello sport. Qualunque donna siate, non preoccupatevi, perché c'è una proposta su misura per voi. Ne abbiamo selezionate sei: scopriamole insieme.

Cosa fare per la Festa della Donna?

Cosa fare per la Festa della Donna? Ecco sei proposte

1- Per chi ama lo sport

È la top destination per le sciatrici, perché offre servizi su misura (come la ski room con accesso diretto alle piste del Plan de Corones e della Sellaronda, il deposito sci interno con scalda-scarponi, ski safari, escursioni e ciaspolate guidate) ma, soprattutto, perché il ritorno dalle piste è ancora più entusiasmante. L'Excelsior Dolomites Life Resort a San Viglio di Marebbe (BZ), vizia coi suoi 2500 metri quadrati dedicati al benessere (tra cui spicca l'esclusiva Dolomites Sky Spa sul rooftop dell'Excelsior Dolomites Lodge, con la suggestiva Infinity Pool con vista sulle Dolomiti, raffinate aree relax e saune panoramiche), la cucina gustosissima della pensione benessere ¾; i cocktail show dei barman per un aperitivo o dopocena in relax e raffinate camere full comfort. A marzo prezzi a partire da 222 euro a persona in camera doppia Fanes.

L'Excelsior Dolomites Life Resort

Excelsior Dolomites Life Resort | Str. Valiares, 44, 39030 S. Vigilio Bz | Tel. 0474501036

2- Per le gourmand

Tutte a cena sì, ma con classe! Non c'è che l'imbarazzo della scelta all'Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese (MO), perché entrambi i suoi ristoranti, Exè Restaurant al piano terra e ALTO sul rooftop, sono stati segnalati sulla Guida Michelin 2024. Tutti e due sono caratterizzati da raffinate atmosfere contemporanee e menu invitanti, da quello legato al territorio di Exè (menu degustazione a partire da 70 euro) a quello d'avanguardia del fine dining ALTO (menu degustazione a partire da 80 euro). Per prolungare i festeggiamenti ci si può concedere un aperitivo o dopocena sempre sul rooftop, ad ARIA, con favolosi cocktail o un percorso benessere nella spa (con sauna finlandese, bagno turco, doccia emozionale, cascata di ghiaccio, grotta di sale rosa dell'Himalaya).

Exè a Fiorano Modenese

Executive Spa Hotel | Circondariale S. Francesco, 2, 41042 Fiorano Modenese Mo | Tel. 0536832010

3- Per chi ama la natura

OLM - Nature Escape è l'innovativo eco-aparthotel armoniosamente integrato nell'ecosistema della Valle Aurina (BZ), con impatto zero sul clima, che ha appena ottenuto la prestigiosa certificazione GSTC (Global Sustainable Tourism Council) e fa parte della collezione Ecoluxury, Retreats of the World. È infatti la sostenibilità a guidarne il progetto, a partire da un design che si integra col territorio e dai principi della bioarchitettura. Un complesso circolare di 33 unità, del diametro di 110 metri, che evoca l'aspirazione all'infinito. In un luogo che vanta 35 laghi di montagna, 10 cascate, 120 sorgive di acqua potabile, torrenti e ghiacciai. Proprio nel punto in cui l'Alto Adige incontra l'Austria e svela tre comprensori sciistici con 120 km di piste e 32 impianti di risalita, è il principio della vita che scorre perennemente ad ispirare un nuovo concetto di ospitalità all'interno delle eco-apart suite di OLM, 25 delle quali dotate di sauna finlandese privata (90 gradi). Non un hotel, dunque, bensì un universo in cui anche la cucina è frutto di una concezione visionaria, con una prima colazione che è un tuffo nei sapori locali, un APÉRO Dinner interculturale e un OLM Dinner con menu a tema firmato dallo Chef Berni Aichner.

OLM (foto Hannes Niederkofler)

OLM - Nature Escape | Via Unterwalburgen 21 - 39032 Campo Tures BZ | Tel 0474430900

4- Per chi cerca il benessere

Acqua e natura si fondono e si trasformano per ritrovare l'armonia ai Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania, nata dalla rigenerazione ambientale di 50 ettari di ex cave di sabbia, sul Litorale Domizio (CE). Fra le lingue di terra che abbracciano tre ampi specchi d'acqua galleggiano tende e lodge deluxe. La Tenda Safari, ideale per accogliere un piccolo gruppo di amiche (fino a 4 persone), vanta una spiaggia riservata con accesso diretto al lago, un grande patio esterno con vasca idromassaggio, divano e poltroncine, il letto da cui ammirare una vista mozzafiato. Al relax è votata la Nabi Water Spa con la splendida piscina a sfioro sul lago riscaldata a 35°, il percorso spa (con bagno turco, doccia emozionale, sauna, terapia del sale), area relax e un'ampia gamma di massaggi e trattamenti per il viso e il corpo. Per la Tenda Safari prezzo a partire da 287 euro per due persone, in settimana, e da 379 euro nel weekend.

Laghi Nabi

Laghi Nabi | via Occidentale - Castel Volturno CE | Tel 081 18658108

5- Per le esploratrici

Alla scoperta del Molise più autentico. Nel cuore dell'Appennino abruzzese-molisano sorge Borgotufi, l'albergo diffuso di Castel del Giudice (IS), punto di partenza ideale per immersioni nella natura, esperienze vibranti di riconnessione con se stessi, trekking, relax e cucina gourmet. Il questo luogo strategico (tra il Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise e la Riserva della Biosfera MaB UNESCO Alto Molise, da percorrere a passo lento), ci si può dedicare a escursioni esperienziali praticando il forest bathing, partecipando a passeggiate sensoriali nel bosco, ai trekking guidati alla scoperta della Sorgente di Acqua Sulfurea di Castel del Giudice e di Monte Campo a Capracotta, ai tour nella biodiversità dei meleti biologici dell'azienda agricola Melise. E ancora prendere parte a degustazioni di tè multisensoriali e a esperienze di yoga in volo, oppure rilassarsi nel centro benessere con vista panoramica sull'Appennino e concludere con un gustoso viaggio tra le rivisitazioni della cucina locale. A marzo 2 notti in camera Junior Suite, 2 cene al Ristorante del Borgo e 1 ingresso Spa a persona, a partire da 360 euro per 2 persone.

Borgotufi Albergo Diffuso

Borgotufi Albergo Diffuso | Via Borgo Tufi 80 - 86080 Castel del Giudice IS | Tel 0865 946820

6- Per le amanti del vintage

Affascinanti come Grace Kelly in “Caccia al Ladro”, coi capelli al vento e gli occhiali da sole al volante di una fiammante spider, on the road per un'avventura con l'amica del cuore. È l'originale idea di Slow Drive - azienda specializzata nel noleggio d'auto d'epoca senza conducente - per una gita divertente alla guida di Porsche, Alfa Duetto spider o Triumph Spitfire… basta cliccare su www.classiccartour.eu e si riceverà un elegante cofanetto, con il buono per l'auto d'epoca (valido 2 anni), i guanti da guida in rete per la pilota, gli occhiali da sole vintage per la navigatrice, la scheda descrittiva del veicolo, le mappe e gli itinerari.

Slow Drive per la Festa della Donna

E poi pronte, partenza, via: dalla sede bresciana di Padenghe sul Garda o da quella a pochi km da Firenze. Per l'8 marzo sconto del 10% con il codice SLOWDRIVEDONNA.