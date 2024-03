Si alza il sipario su Fase, cucina spontanea a Roma

Si è alzato il sipario su una nuova insegna a Roma: siamo nel Quartiere Prati, in via Muggia, e il ristorante che ha da poco aperto i battenti è Fase - Cucina spontanea, un progetto giovane e ambizioso.

Fase - Cucina spontanea a Roma (tutte le foto sono di Alberto Blasetti)

Fase apre a Roma, nel Quartiere Prati

Ferro, legno e arte diventano il palcoscenico della cucina spontanea di Federico Salvucci - classe ‘95 - che parla il linguaggio del mare di Amalfi e della tradizione norcina di Norcia, con accenti sulla tradizione asiatica, tra umami e fermentazioni nordiche. Fase è un ristorante di cucina moderna e “spontanea”. Il nome nasce dall'acronimo delle sillabe iniziali del nome dello chef e lo ritroviamo anche nelle fasi dell'esperienza a tavola.

La squadra di Fase - Cucina spontanea

Un progetto fresco e giovane nella proposta, negli interni e nell'attitudine, che offre un ambiente rilassato e un percorso dai sapori autentici che uniscono gusto e tecnica a tradizioni di diversi Paesi del mondo. Nato in Belgio nel 1995, Federico Salvucci, sangue misto tra Belgio, Norcia e Amalfi, cresciuto a Roma, dopo gli studi tecnici, inizia a lavorare in un'osteria storica in via Muggia 14, esattamente dove, dopo diverse esperienze al fianco di importanti chef in Italia, nel dicembre 2023, quasi 10 anni dopo, inaugura il suo Fase.

La cucina di Fase e di chef Salvucci

La cucina di Fase non è del tutto tradizionale, né del tutto fusion, ma tutto questo e molto altro. Lo chef Federico Salvucci e la sua brigata riescono a diversificare spontaneamente tra gusti, tecniche e approcci diversi, con l'unico obiettivo di soddisfare a pieno chi siede alla loro tavola. La tradizione romana si mescola a quella asiatica, a volte in qualche tipo di fermentazione, altre incrociando gusti tipici delle regioni italiane da cui lo chef arriva. Ciascuna Fase del menu presenta alternative di carne – bianca, rossa o da selvaggina -, di pesce e vegetali, spesso da erbe spontanee, lasciando spazio a qualsiasi preferenza alimentare o intolleranza. I prodotti arrivano da aziende agricole il più possibile locali, frutta e verdura vengono selezionate personalmente dallo chef.

L'amatriciana di Fase 1/3 Le ribs di Fase 2/3 Tortelli alla picchiapò 3/3 Previous Next

Gli interni, curati da SDB Architettura, in particolare dall'architetto Gianmarco Del Tutto, nascono da un confronto diretto con lo chef, con lo scopo di ritrovare il comfort dell'esperienza anche negli spazi, mantenendo un approccio minimal ed elegante.

Fase - Cucina spontanea

Via Muggia 14 - 00195 Roma

Tel 3311264351