Londra Palace Venezia è ancora più bello: ecco cosa è cambiato

Può un hotel già bello diveltarlo ancora di più? Sì, se stiamo parlando del Londra Palace Venezia, splendido albergo 5 stelle in Riva degli Schiavoni, da 10 anni l'unico Relais & Châteaux della Laguna. Il Londra Palace Venezia è, infatti, pronto ad accogliere gli ospiti dopo un'accurata ristrutturazione totale degli spazi della Lounge, l'LPV Restaurant e LPV Bar. Il design è ispirato all'Art Déco.

Londra Palace Venezia, atmosfera luminosa e geometrica

L'idea stilistica - progettuale sviluppata dallo studio veneziano di architettura Ruberti & Cutillo, rende, infatti, omaggio al periodo in cui il Londra Palace Venezia raggiunse l'attuale volumetria e importanza, grazie all'unione dei due edifici, l'Hotel d'Angleterre e l'Hotel Beau Rivage - nei primi decenni del XX Secolo. Partendo dallo studio della storica facciata in Pietra d'Istria bianca - che dal 1853 si staglia su Riva degli Schiavoni - due sono gli elementi distintivi, il fil rouge del nuovo lifestyle dell'hotel: la luminosità e la geometria - rombi e cerchi - riportati negli ambienti interni grazie alle decorazioni delle pareti (boiserie, tessuti e mosaici) che ridefiniscono l'intero piano terra della dimora, creando continuità tra gli ambienti outdoor & indoor.

La nuova Lounge è un vero e proprio gioiello di design, con boiserie, lesene, cornici e grandi specchi che creano un'atmosfera raffinata ed elegante. Un'ampia vetrata regala una vista privilegiata su Riva degli Schiavoni e sul bacino di San Marco.

Il Salotto Zecchin, all'interno della Lounge, ospita una selezione d'arte e di libri storici della collezione privata della famiglia Babini, creando un ambiente perfetto per immergersi nel ricco patrimonio storico-artistico di Venezia.

LPV Restaurant: sapori autentici in un ambiente Art Déco

L'LPV Restaurant sorprende con un nuovo design che coniuga tradizione e modernità. Tessuti preziosi come il Salomè, disegnato da Ruberti & Cutillo e realizzato in esclusiva per l'hotel dalla Tessitura Rubelli (una delle più importanti realtà dell'artigianato veneziano dal 1800), e mosaici geometrici realizzati da SICIS rivestono le pareti, creando un'atmosfera elegante e raffinata. In particolare, il tessuto Salomè trae ispirazione dall'iconico Vaso Salomè di Vittorio Zecchin, celebre manufatto di Art Déco veneziana, enfatizzando il simbolo del Pavone che si ritrova anche nelle decorazioni presenti nella Basilica di San Marco.

Tessuti e mosaici rifrangono l'inconfondibile luce di Venezia, grazie all'elegante palette declinata nelle sfumature dell'oro, rosa, bronzo e del rame. Tra gli arredi diventano protagonisti il grande tavolo nero “Boboli” di Cassina e le sedute di Gallotti e Radice.

Qui l'executive chef Daniele Galliazzo porta in carta nuove creazioni gastronomiche chiare ed autentiche, in tre diversi menu che raccontano il territorio: “Pescaria” in onore alla storica zona del mercato di Rialto dedicata alla vendita del pescato locale; “Beccaria” per le carni della tradizione regionale, ad omaggio del Vicolo dei Macellai ed alla loro filosofia senza scarti; “Erbaria” che interpreta le ricche tradizioni orticole e di foraging di Venezia e delle isole-giardino della laguna.

Tra i piatti signature: “Spaghetti Vitello e Tartufo”, pasta fatta in casa trafilata al bronzo, ragù di spalla di vitello, tartufo nero a julienne e salsa allo zafferano; entrano in carta anche nuove proposte come "I Garusoli", lumaca di mare servita con una calamarata, crema peperone rosso ed olio al coriandolo.

A completare la proposta, la carta dei dessert a cura della nuova pastry chef Sara Gambino che propone sapori delicati e freschi, con un twist di ricercatezza estetica come la “Mousse del Pavone”, semifreddo al mirtillo, salsa alla pesca e vaniglia.

LPV Bar: un luogo glamour per un cocktail con vista

All'LPV Bar il nuovo carattere è glamour e scintillante; il nuovo bancone satinato accoglie gli ospiti nelle alte sedute, diventando il palcoscenico perfetto per le creazioni dell'head bartender Marino Lucchetti, con la sua mixology d'autore, da oltre 18 anni reinterpreta in chiave personale le famose miscele dei cocktail e mocktail veneziani, nel nuovo stile dettato dall'interior design caratterizzato da superfici laccate come seta, vetri antichi e ottimi naturali, oltre che da lampadari di Murano e dai cuscini “Salomè”.

Entrano in carta nuove proposte come il "Peacocktail", ad omaggio del Pavone rappresentato sul tessuto Salomè: a base di Gin Mermaid Pink, liquore di Lychee, liquore alla Violetta e Passoa, frullato di lamponi, dal colore rosa deciso.

Oltre agli spazi interni, gli ospiti possono scegliere di ammirare Venezia dall'altana, la più alta della laguna che domina tutte le isole fino alle Dolomiti, o dal dehors, entrambi aperti anche agli ospiti esterni dell'hotel, da mattino fino a tarda sera, per una colazione, una cena o un cocktail al tramonto.

Dormire al Londra Palace Venezia

L'iconica dimora veneziana “dalle cento finestre” continua, da oltre 170 anni, ad accogliere i viaggiatori di tutto il mondo nelle sue 52 camere, tutte diverse l'una dall'altra, la più parte con vista mozzafiato sull'Isola di San Giorgio.

Dalle accoglienti Camere Classic alle spaziose Suite, ogni ambiente è pensato per offrire un soggiorno personalizzato e indimenticabile. Gli elementi veneziani scelti possono sembrare sfarzosi - broccati, sete, pregiati legni e marmi - ma l'effetto finale è un'atmosfera naturalmente elegante, leggera, accogliente e allegra. I decori presi in prestito dalle antiche ville venete si riflettono sulle pareti e danzano un pas de deux sulle pavimentazioni.

Riva degli Schiavoni 4171 - 30122 Venezia

Tel 041 522 8888