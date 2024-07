Ecco 9 ristoranti con cucina e carta dei vini da non perdere a New York

Nel cuore pulsante della scena gastronomica mondiale, New York City continua a dettare le tendenze nel settore della ristorazione gourmet. Con la sua diversità culturale e il costante fermento creativo, la metropoli offre un palcoscenico unico dove chef di fama internazionale si sfidano a colpi di innovazione e raffinatezza culinaria. In questo contesto vibrante, l'attenzione si sposta sempre più sulle carte dei vini, che assumono un ruolo centrale nell'esperienza gastronomica complessiva.

L'ultimo decennio ha visto un'esplosione di ristoranti gourmet a New York, sia nuovi che consolidati, che si distinguono per la loro dedizione alla qualità, alla sperimentazione e alla presentazione di piatti eccezionali. Questo fervore culinario è alimentato non solo dalla richiesta dei clienti sempre più sofisticati, ma anche dalla competizione tra chef e proprietari di ristoranti desiderosi di emergere in un mercato altamente competitivo.

Ma cosa rende veramente unico il panorama culinario di New York? Oltre alla qualità degli ingredienti e alla maestria culinaria, sono le carte dei vini ad aggiungere un tocco distintivo a molte esperienze gastronomiche. Il loro ruolo va oltre quello di semplice accompagnamento: sono un'opportunità per esplorare nuovi territori vinicoli, scoprire varietà rare e abbinamenti sorprendenti.

Tuttavia, dietro a queste esperienze lussuose si nasconde una realtà complessa. Con la pandemia che ha colpito il settore della ristorazione, molti ristoranti hanno dovuto affrontare sfide senza precedenti. Tuttavia, ciò non ha fermato l'innovazione. Al contrario, ha catalizzato una nuova ondata di creatività e adattamento, con molti chef che hanno reinventato i loro concetti culinari e ampliato le loro offerte di vini per attirare una clientela sempre più esigente.

Abbiamo selezionato nove indirizzi per godersi al meglio una settimana nella grande mela:

1) Cosme

Situato nel quartiere Flatiron, Cosme non è solo un ristorante, ma un'esperienza culinaria che incanta i sensi e soddisfa l'anima. Fondato nel 2014 da Enrique Olvera, il ristorante ha rapidamente conquistato la scena gastronomica di New York, guadagnandosi anche un posto tra i migliori 50 ristoranti al mondo nella “Fifty Best”. Quando si varca la soglia di Cosme, si è accolti da un'atmosfera accogliente e sofisticata, che fonde l'eleganza contemporanea con tocchi di calore messicano. Il design minimalista, arricchito da dettagli artistici e colori vivaci, crea un ambiente che invita gli ospiti a esplorare e assaporare ogni istante. Ma è la cucina che ruba veramente la scena. Guidata dalla visione innovativa dello chef , la proposta gastronomica di Cosme si distingue per la sua raffinatezza, equilibrio e profondità di sapori.

Il ristorante Cosme di New York

Le sue creazioni prendono vita con ingredienti freschi e di alta qualità, celebrando le tradizioni culinarie messicane con una rinnovata eleganza. Il consiglio è quello di affidarvi alla condivisione, in modo da assaporare più piatti possibili, senza lasciarvi scappare uno dei piatti firma per eccellenza: l’anatra carnitas, cipolle, ravanelli e sedano. Ogni boccone è un'esplosione di gusto e creatività, un tributo alla maestria culinaria e all'ingegno dello chef. Ma non è solo il cibo a fare di Cosme una destinazione gastronomica imperdibile. La carta dei vini, curata con attenzione e passione dall’head sommelier Ian Garrity , offre una selezione eclettica di bottiglie provenienti da tutto il mondo, progettata per completare e arricchire l'esperienza. Dai vini tradizionali sud americani alle etichette internazionali di prestigio, Ian saprà soddisfare ogni gusto e desiderio.

Cosme | 35 E. 21st St. - New York | Tel +1 315-512-4131

2) Nudibranch

Situato in un angolo tranquillo dell’Est Village, questo locale gastronomico sta attirando l'attenzione degli intenditori di tutto il mondo con la sua combinazione avventurosa di cucina e design. Nato come ristorante Pop Up durante il periodo del Covid-19 , dalle sapienti conoscenze degli chef Matthew Lee e Jeff Kim , è diventato un vero punto di riferimento per chiunque voglia scoprire una cucina eclettica con forti contaminazioni asiatiche, scandinave e, pensate un pò, anche italiane.

Il ristorante Nudibranch di New York

Forte è l’esperienza dello chef Jeff Kim, che può vantare nel suo palmares diverse stelle Michelin, tra cui Eleven Madison Park e Celler de Can Roca. Tra i piatti assolutamente da provare troviamo le cosce di rana in pastella di zenzero, lime e lemongrass e gli emozionanti Gamberi scottati in salsa Aioli con muesli e cavolfiori arrosto. Per quanto riguarda la carta dei vini, lasciatevi guidare dalla esperta sommelier, altissime competenze con forte orientamento verso i vini naturali e portoghesi. Piccolo spoiler: il locale adiacente nasconde un wine bar davvero intimo e suggestivo dove la sommelier vi guiderà in un percorso alla scoperta di vini di grande ricerca e qualità.

Nudibranch | 25 First Ave. - New York | Tel +1 646-918-7926

3) Chama Mama

Il cuore di Brooklyn, già celebre per la sua diversità culinaria, ha da qualche mese aggiunto un nuovo gioiello al suo tesoro gastronomico: il ristorante Chama Mama. Situato nel vivace quartiere di Williamsburg, Chama Mama porta in tavola i sapori e le tradizioni culinarie della Georgia, offrendo ai suoi clienti un viaggio indimenticabile attraverso le delizie della cucina caucasica.

Per qualche ora potrete dimenticarvi di essere a New York, perchè grazie alla calorosa accoglienza della chef, del sommelier, e dell’impeccabile team di sala, verrete catapultati in Georgia. Dalle pareti colorate, alle decorazioni sui tavoli, nulla è lasciato al caso, un vero tuffo nella cultura georgiana. I piatti sono a dir poco perfetti: dallo spiedo di carne alla griglia ai colorati piatti di verdure, ogni piatto è preparato con ingredienti freschi e di alta qualità, seguendo ricette tramandate di generazione in generazione. Tra i piatti più amati del Chama Mama ci sono il khachapuri, un pane ripieno di formaggio fuso (preparato direttamente al tavolo con uno show pazzesco), e il khinkali, grandi ravioli ripieni di carne o verdure. Ma il vero punto di forza del ristorante è il suo barbecue georgiano, con carni succulente marinate in spezie e erbe aromatiche e cotte lentamente sulla griglia.

Il ristorante Chama Mama di New York

Ma ciò che rende veramente speciale il Chama Mama è la sua impressionante selezione di vini georgiani. Con oltre 50 varietà provenienti da diverse regioni vinicole del paese, il ristorante offre ai suoi ospiti l'opportunità di scoprire la ricca storia e la complessità dei vini georgiani, considerati tra i migliori al mondo. Qui potrete scegliere tra una vasta selezione di vini georgiani, tra cui varietà rosse come Saperavi e Tavkveri, e bianche come Rkatsiteli e Mtsvane. Ogni bottiglia racconta una storia unica, con profumi e sapori che evocano le colline ondulate della Georgia e le sue antiche tradizioni vinicole. Ma non è solo la qualità dei vini che rende l'esperienza al Chama Mama così speciale; è anche l'attenzione al dettaglio e alla presentazione. Il personale del ristorante ed in particolare il wine manager Lasha Tsatava è ben preparato sui diversi vini disponibili e può consigliare il perfetto abbinamento per ogni piatto del menu. Lasha è un vero e proprio conoscitore, curioso ed appassionato, capace di trasmettere emozioni ad ogni calice in abbinamento.

Il Chama Mama è molto più di un semplice ristorante; è un'autentica esperienza gastronomica e culturale che porta i sapori e le tradizioni della Georgia nel cuore di Brooklyn. Con la sua straordinaria selezione di vini georgiani e la sua deliziosa cucina, il Chama Mama è diventato un punto di riferimento per gli amanti del buon cibo e del buon vino in tutta la città. Se siete alla ricerca di un viaggio culinario indimenticabile, non c'è posto migliore del Chama Mama.

Chama Mama | 121 Montague St - Brooklyn, New York |

4) Sushi Amane

Nel panorama culinario di New York City, dove la competizione è feroce e le aspettative sono alte, emergono poche eccellenze che si distinguono per la loro qualità, creatività e impegno nell'eccellenza. Uno di questi gioielli culinari è il ristorante Sushi Amane, insignito di una stella Michelin, che offre un'esperienza di omakase senza pari che delizia e stupisce i palati più esigenti.

Omakase, che significa “lasciare al cuoco” in giapponese, è una forma di degustazione guidata in cui il cliente si affida completamente al talento e alla creatività dello chef per creare un'esperienza gastronomica unica e indimenticabile. E nessuno incarna meglio questa filosofia di Sushi Amane, dove il sushi chef Shion Uino, con la sua maestria e la sua passione per il pesce, trasforma il semplice atto di mangiare sushi in un'arte. Situato nel cuore di Manhattan, Sushi Amane accoglie i suoi ospiti in un ambiente intimo e raffinato, dove il lusso è definito dalla qualità degli ingredienti e dall'attenzione ai dettagli. Con soli otto posti a sedere intorno al bancone del sushi, il ristorante offre un'esperienza esclusiva e personalizzata in cui ogni cliente è coccolato e trattato come un ospite d'onore. Il viaggio culinario inizia non appena ci si siede al bancone del sushi, dove lo chef Shion Uino accoglie i suoi ospiti con un sorriso caloroso e un'aria di tranquilla fiducia. Con maestria e precisione, inizia a preparare e servire una serie di piatti che celebrano la freschezza e la purezza del pesce.

Il ristorante Sushi Amane di New York

Ogni pezzo di sushi è un capolavoro di equilibrio e armonia, con sapori che si fondono delicatamente in bocca e texture che si sciolgono come burro. Dal sashimi tagliato al momento al nigiri perfettamente modellato, ogni morso è un'esplosione di gusto che rivela l'amore e la dedizione che lo chef mette nel suo lavoro. Ma ciò che veramente distingue Sushi Amane è l'attenzione ai dettagli che permea ogni aspetto dell'esperienza. Dall'arte del taglio del pesce alla selezione dei condimenti e degli accompagnamenti, ogni decisione è guidata dalla ricerca dell'eccellenza e della perfezione.

Inoltre, il servizio impeccabile e discreto dei camerieri aggiunge un tocco di raffinatezza all'esperienza complessiva, assicurandosi che ogni cliente si senta trattato con la massima cura e rispetto. Interessante la selezione di vini, ma il consiglio è quello di affidarvi alla sake experience. Un abbinamento preciso e puntale del sushi con selezionati e pregiati sake.

In un mondo in cui la cucina diventa sempre più una forma d'arte, Sushi Amane si distingue come un faro di eccellenza e creatività. Con la sua esperienza esclusiva di omakase e la sua attenzione ai dettagli senza paragoni, il ristorante continua a conquistare i cuori e le menti degli amanti del buon cibo in tutto il mondo. Se cercate un'esperienza gastronomica che va oltre il semplice mangiare, Sushi Amane è il posto giusto per voi.

Sushi Amane | 245 E 44th St - New York | Tel +1 212-986-5300

5) Novità

Nel cuore pulsante di New York City, tra le strade affollate e i grattacieli che si ergono verso il cielo, dopo aver gustato per diversi giorni cucine internazionali provevienti da ogni angolo del mondo, non è raro essere assaliti da una fortissima voglia di un buon piatto di pasta o semplicemente di dialogare piacevolmente in italiano assaporando i piatti della tradizione del nostro Belpaese. Il ristorante Novità rappresenta a pieno l’essenza dell’italianità nella grande mela. Situato in un quartiere vibrante e in continua evoluzione, questo locale promette un'esperienza gastronomica che sorprende e delizia in ogni boccone.

Novità non è solo il suo nome, ma anche la promessa dello chef e fondatore Marco Fregonese: la promessa di rimanere una costante novità, che, vista anche la difficoltà di trovare un tavolo in qualsiasi giorno della settimana, è stata ampiamente rispettata. Nata oltre 25 anni fa, novità e ancora oggi una tavolozza di sapori innovativi e accattivanti che si fondono armoniosamente per creare piatti unici e indimenticabili. Guidato da un team di cucina composto da creativi e appassionati, il menu di Novità celebra la cultura gastronomica italiana, attraverso piatti della tradizione, arricchiti da un tocco di internazionalità.

Il ristorante Novità di New York

Il successo di Novità non si limita solo alla sua proposta culinaria. È il suo servizio impeccabile e la sua atmosfera accogliente che catturano veramente l'essenza dell'ospitalità newyorkese. Il team di sala, capitanato dall’impeccabile general manager Michelangelo, garantisce un’esperienza indimenticabile. Ogni ospite è accolto con calore e cortesia e ciò che colpisce è che ognuno di loro conosce i nomi dei ragazzi di sala, e torna a sedere a questi tavoli soprattutto per il valore aggiunto di questo luogo, rappresentato dal calore umano.

La carta dei vini è una vera e propria chicca, caratterizzata dai più importanti vini italiani e da etichette di ricerca, che vanno ben oltre il confine. Non lasciatevi scappare un buon calice dell’Aglianico di Taurasi Don Mario, del vigneto Filosa, una vera perla enologica.

Novità | 102 E 22nd St - New York | Tel +1 212-677-2222

6) Crown Shy

Situato nel cuore del Distretto Finanziario, questo ristorante di prima classe si distingue per la sua combinazione di eleganza moderna, cucina raffinata e una carta dei vini che incanta e delizia i palati più esigenti. Fondato da un team di professionisti del settore, tra cui il rinomato chef James Kent e l'imprenditore Jeff Katz, il Crown Shy è un omaggio all'artigianato culinario e all'ospitalità di lusso. La loro visione ambiziosa era quella di creare un luogo dove l'arte del mangiare bene si sposasse con una cornice elegante e sofisticata, e il risultato è stato nulla meno che straordinario. Ma è la carta dei vini del Crown Shy che solleva l'esperienza culinaria a nuove vette.

Il ristorante Crown Shy di New York

Curata con passione e competenza da una squadra di sommelier esperti, offre una selezione eclettica di bottiglie provenienti da tutto il mondo. Dai grandi classici alle gemme nascoste, ogni vino è stato selezionato con cura per completare e arricchire i sapori dei piatti creati dallo chef Kent. Per i buongustai che desiderano un'avventura enologica, il Crown Shy offre anche un'ampia selezione di degustazioni guidate e abbinamenti vino-cibo, dove gli ospiti possono esplorare e scoprire nuove sfumature di gusto sotto la guida esperta del personale del ristorante.

Crown Shy | 70 Pine St - New York | Tel +1 212-517-1932

7) Altro Paradiso

Situato nel vibrante quartiere di SoHo, questo locale gastronomico ha catturato l'attenzione degli intenditori di tutto il mondo con la sua interpretazione audace e moderna della cucina italiana. Appena si varca la soglia di Altro Paradiso, ci si immerge in un'atmosfera di eleganza rilassata e raffinata. Il design degli interni è un mix equilibrato di modernità e tradizione, con pareti color crema, mobili in legno scuro e dettagli d'arte contemporanea che aggiungono un tocco di vivacità al contesto.

Il ristorante Altro Paradiso di New York

Ma è l'energia tranquilla e accogliente del luogo che cattura l'attenzione dei visitatori, creando un ambiente perfetto per gustare una cena romantica o condividere un pasto con amici e familiari. La cucina di Altro Paradiso è guidata dallo chef Ignacio Mattos, un maestro nell'arte della cucina italiana reinterpretata in chiave moderna. Il menu del ristorante è un tripudio di sapori e aromi che celebra le tradizioni culinarie regionali dell'Italia, con piatti che spaziano dalle classiche paste fresche alle innovative creazioni di mare e terra.

Uno dei piatti più amati del ristorante è il cacio e pepe, una rivisitazione moderna di un classico romano preparato con spaghetti fatti in casa e una generosa dose di pecorino e pepe nero appena macinato. Ma anche i piatti di pesce, come il branzino alla griglia con salsa al limone e prezzemolo, e le insalate fresche e aromatiche, come la panzanella con pomodori e basilico, sono da leccarsi i baffi. Lo chef Ignacio Mattos è noto per la sua abilità nel combinare ingredienti e tecniche culinarie in modi inaspettati, creando piatti che sorprendono e deliziano i commensali.Inoltre, il ristorante offre una selezione eccezionale di vini italiani, scelti con cura per abbinarsi perfettamente ai piatti del menu e arricchire l'esperienza culinaria complessiva.

Altro Paradiso | 234 Spring St - New York | Tel +1 646-952-0828

8) Masseria dei Vini

Situato nel vivace quartiere di Midtown, questo ristorante incarna l'autenticità e il calore della cucina meridionale italiana, offrendo ai suoi clienti un'esperienza gastronomica indimenticabile. Appena si varca la soglia della Masseria dei Vini, ci si trova avvolti da un'atmosfera di calore e ospitalità che ricorda le tradizionali masserie del Sud Italia. Il design degli interni è un omaggio alla rusticità e alla semplicità, con pareti in pietra, travi di legno a vista e dettagli d'arredo che evocano il fascino rurale del Mediterraneo. L’imponentente cantina a vista lascia pensare immediatamente che, qualsiasi cosa accadrà, siete sicuri che bevrete divinamente. Ma è l'energia vivace e accogliente del luogo che cattura veramente l'attenzione dei visitatori, trasformando ogni pasto in un'occasione per festeggiare la gioia della convivialità e dell'amicizia.

Il ristorante Masseria dei Vini di New York

La cucina della Masseria dei Vini è guidata dallo chef Pino Coladonato, un maestro nell'arte della cucina meridionale italiana. Il menu del ristorante offre una vasta selezione di piatti tradizionali, dalla pasta fatta in casa alle specialità di carne e pesce, preparati con ingredienti freschi e di alta qualità che celebrano la ricchezza e la diversità del Sud Italia. Imperdibile qui è l’ossobuco alla milanese con gremolada allo zafferano, uno dei migliori mai mangiati. La carta dei vini, neanche a dirlo, è da standing ovation, caratterizzata da importante verticali di vini italiani ed internazionali, oltre che una magnifica selezione di vini al calice.

Con la sua cucina straordinaria, il suo ambiente accogliente e il suo impegno per l'autenticità, il ristorante continua a conquistare i cuori e i palati degli amanti del buon cibo in tutto il mondo. Se cercate un'esperienza gastronomica autentica a New York City, la Masseria dei Vini è il posto giusto per voi.

Masseria dei Vini | 887 9th Ave - New York |

9) El Fish Marisqueria

Ultima impresa dello chef/patron Julian Medina e del ristoratore Louis Skibar. Lo chef Medina ha intrapreso un'odissea culinaria nella capitale messicana della pesca, Ensenada, in cerca di ispirazione per il menu. Durante questo viaggio ha visitato i mercati del pesce e degli agricoltori, scoprendo gli ingredienti perfetti per elaborare piatti nuovi e tradizionali della regione.

Appena si varca la soglia di El Fish NYC, ci si trova avvolti da un'atmosfera di vivacità e freschezza che evoca l'aria salmastra del mare. Ci si trova immersi nella sala da pranzo da 60 posti con un oyster bar che ancorano lo spazio progettato su misura. L'arredamento interno incarna il tema costiero, incorporando una rilassante combinazione di colori blu e verde pallido per creare un dialogo tra il ristorante e il mare. Il bar vintage è realizzato in mogano con finiture in ottone dorato e si trova al centro dello spazio, in contrasto con le piastrelle blu decorative circostanti.

Il ristorante Fish Marisqueria di New York

Ma è l'energia accogliente e familiare del luogo che cattura veramente l'attenzione dei visitatori, trasformando ogni pasto in un'occasione per celebrare la bellezza e la bontà del pesce. Creatività e maestria nel preparare piatti che deliziano i sensi e soddisfano i palati più esigenti. Il menu del ristorante offre una vasta selezione di piatti a base di pesce, dai crudi e carpacci alle grigliate e fritture, preparati con ingredienti freschi e di alta qualità provenienti dai mercati locali e da pescatori selezionati.

Uno dei piatti più amati del ristorante è il ceviche misto, una deliziosa miscela di pesce fresco marinato in succo di lime e condito con peperoncino, coriandolo e cipolla rossa. Ma anche le grigliate di pesce fresco, come il salmone al rosmarino e la spigola alla griglia, e le fritture croccanti, come le cozze fritte e le calamari, sono da leccarsi i baffi.

El Fish Marisqueria | 155 Amsterdam Ave/Corner of 67th St - New York | Tel +1 212-874-2000