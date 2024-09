Un autunno da scoprire: l’£$Indian Summer$£ trasforma l’Engadina in un paradiso di colori e gusto

L'Engadina, in Svizzera, con le sue montagne imponenti e valli incantevoli, si trasforma durante l'autunno in un vero spettacolo della natura. È il momento in cui i pendii si tingono di arancione e oro grazie ai larici, regalando ai visitatori uno scenario mozzafiato: è l'Indian Summer in Engadina, un fenomeno naturale che si verifica in autunno, caratterizzato da un periodo di bel tempo e da colori autunnali intensi. Questo fenomeno, che avviene tra la fine di settembre e ottobre, attira escursionisti, famiglie e appassionati di attività all'aria aperta. Tra le mete più amate troviamo Corviglia, Corvatsch e Muottas Muragl, ciascuna con caratteristiche uniche che rendono l'autunno in Engadina indimenticabile.

Autunno in Engadina - Corviglia: escursioni panoramiche e favole

Situata tra i 2.486 e 3.056 metri, Corviglia è la montagna di St. Moritz e uno dei punti di riferimento per chi ama immergersi nella natura senza troppi sforzi fisici. Con una funicolare si può risalire fino alla Chantarella, per poi proseguire in funivia fino al Piz Nair, una delle vette più alte della regione, e godere di una vista spettacolare sulla valle e i laghi dell'Engadina.

La funivia del Piz Nair, una delle vette più alte della regione Foto: Engadin St. Moritz Mountains Fabian Gattlen

I boschi autunnali di cembri offrono facili percorsi, come il sentiero “Schellenursli”, ispirato a una delle favole per bambini più amate in Svizzera, a St. Moritz porta da Salastrains al rifugio Heidi e poi a St. Moritz Dorf. Un'escursione di 45 minuti che conduce attraverso immagini e sculture in legno, regalando ai più piccoli e alle famiglie una gita piacevole e istruttiva. Lungo questo percorso si può seguire la storia di Schellenursli, "una campana per Ursli", una delle storie per bambini più amate in Svizzera.

Autunno in Engadina - Corvatsch: escursioni e sapori a 3.303 metri

In cima al Corvatsch, a 3.303 metri, si aprono scenari maestosi su tutta l'Alta Engadina. Questa montagna è famosa per lo sci, ma anche in autunno offre esperienze indimenticabili.

In cima al Corvatsch, a 3.303 metri, si aprono scenari maestosi su tutta l’Alta Engadina Foto: CorvatschAG Steve Hadron 1/3 Ristorante 3303 Foto: CorvatschAG SteveHadorn 2/3 Distilleria Orma, la più alta al mondo. CorvatschAG Steve Hadorn 3/3 Previous Next

La funivia principale conduce dalla stazione a valle di Surlej/Silvaplana fino alla vetta, dove si può gustare un pranzo con vista nel Ristorante 3303, che vanta una vista panoramica da togliere il fiato. In questo angolo di paradiso, la polenta non è solo un contorno, ma un vero e proprio piatto principale, declinato in mille sfumature e abbinamenti. Dai classici della tradizione, come la polenta bianca ticinese e la taragna valtellinese, a creazioni più innovative e gourmet, ogni boccone è un viaggio alla scoperta dei sapori autentici delle Alpi. A rendere unica la visita c'è anche la Distilleria Orma, la più alta al mondo, che produce whisky e gin di altissima qualità grazie a un processo di distillazione che risente dell'altitudine.

Ristorante 3303 | 7513 Silvaplana Corvatsch | Tel +41 81 838 73 60

Distilleria Orma | Bergstation, Via dal Corvatsch 73 7513 Silvaplana - Tel +41 81 868 82 81

Un'escursione classica porta da Surlej fino al rifugio Alpetta, dove si può partecipare alla tradizionale Grilleda Alpina, una festa della grigliata con carni grigionesi: da non perdere il baby back ribs, lo spider steak di vitello e l'hamburger BBQ, ma per chi non ama la carne c'è anche l'hamburger vegano e altri piatti vegetariani. Questo rifugio, aperto fino al 18 ottobre, è l'ideale per chi desidera coniugare natura e gastronomia.

Autunno in Engadina - Muottas Muragl: filosofia e panorami romantici

Con la storica funicolare che risale i 700 metri di dislivello, Muottas Muragl è un'altra delle mete più amate in Engadina, soprattutto per chi desidera una pausa contemplativa. Una volta in cima, si apre un panorama straordinario, spesso immortalato nei quadri del celebre pittore Giovanni Segantini. Da qui parte il Philosophenweg. Un percorso circolare di circa due chilometri, tra boschi e pascoli, che conduce in un mondo di pace e tranquillità. Lungo il cammino, citazioni di grandi pensatori accompagnano in una profonda riflessione. Un'esperienza unica per ritrovare te stesso e connetterti con la natura.

Muottas Muragl è un’altra delle mete più amate in Engadina Foto: Engadin St. Moritz Mountains - Federico Sette 1/3 Romantik Hotel Muottas Muragl Foto: Engadin St. Moritz Mountains - Federico Sette 2/3 Philosophenweg Foto: Engadin St. Moritz Mountains Foto: Fabian Gattlen 3/3 Previous Next

Alla fine dell'escursione, ci si può rifugiare nel ristorante del Romantik Hotel Muottas Muragl, per un pranzo o un aperitivo prima di tornare a valle. Oppure, per chi desidera prolungare l'esperienza, si può prenotare il pacchetto speciale Golden Autumn, che include soggiorno, cena romantica e un'escursione in carrozza nella vicina Val Roseg.

Dormire in Engadina - sogno ad alta quota: al Romantik Hotel Muottas Muragl

Incastonato tra le maestose Alpi svizzere, a 2456 metri sul livello del mare, il Romantik Hotel Muottas Muragl, è un'oasi di pace e tranquillità che incanta i visitatori con la sua posizione privilegiata e l'atmosfera romantica. Raggiungibile con la storica funicolare, l'hotel offre un panorama mozzafiato sui laghi dell'Alta Engadina, un'esperienza che lascia un segno indelebile nel cuore di chi lo visita.

Romantik Hotel Muottas Muragl Foto: Engadin St. Moritz Mountains - Federico Sette 1/4 Il ristorante del Romantik Hotel Muottas Muragl. Foto: Facebook Romantik Hotel Muottas Muragl 2/4 Una delle stanze del Romantik Hotel Muottas Muragl. Foto: Facebook Romantik Hotel Muottas Muragl 3/4 Il bagno del Romantik Hotel Muottas Muragl. Foto: Facebook Romantik Hotel Muottas Muragl 4/4 Previous Next

Immagina di svegliarti circondato dalle maestose Alpi svizzere, con una vista mozzafiato che si estende fino all'orizzonte. L'Hotel Muottas Muragl è proprio questo: un rifugio romantico dove il tempo sembra fermarsi. Le 16 camere, arredate con gusto e ispirate alla tradizione alpina, offrono un ambiente accogliente e raffinato. Gestito con passione da Anne-Pierre, l'hotel è un vero e proprio tempio del benessere. Il personale multilingue è sempre attento a soddisfare ogni esigenza, garantendoti un soggiorno indimenticabile. Inoltre, l'hotel è stato il primo nelle Alpi svizzere a ottenere la certificazione di azienda a energia positiva, a dimostrazione del suo impegno per la sostenibilità ambientale. Il ristorante panoramico dell'hotel delizierà con piatti della cucina regionale preparati con ingredienti freschi e di stagione. Assolutamente da provare il luccioperca con velouté al vino bianco, un vero capolavoro culinario. Se preferisci qualcosa di più leggero, lo Scatla, il ristorante self-service, offre una vasta scelta di spuntini e insalate.

Romantik Hotel Muottas Muragl | Punt Muragl 3 - 7503 Samedan (Svizzera) | Tel +41 81 842 82 32

Scoprire l'Engadina in autunno

L'autunno in Engadina è il periodo perfetto per vivere appieno le montagne di Corviglia, Corvatsch e Muottas Muragl. Le valli si accendono dei colori dell'Indian Summer, offrendo attività per tutti: dagli escursionisti esperti alle famiglie in cerca di relax. Le escursioni si combinano perfettamente con esperienze gastronomiche uniche, in cui la cucina locale diventa protagonista di momenti indimenticabili.