Hotel e rifugi: le ultime novità da prenotare per l'inverno in Tirolo

Il Tirolo, con la sua posizione strategica tra Austria e Italia, è una delle mete per vacanze e gite più ambite tra gli amanti della natura: famoso per i suoi paesaggi montuosi, le tradizioni culturali e le possibilità di svago all'aria aperta, questa zona è particolarmente popolare per chi apprezza la montagna, grazie alle Alpi che offrono numerose opportunità per escursioni, sci, arrampicate e ciclismo.

Adea Suites

Sono diverse le attrazioni naturalistiche, come il Parco Nazionale della Stubai, ideale per escursioni estive e sci invernale, offre panorami spettacolari e una vasta rete di sentieri. O il Lago di Achensee, un lago alpino perfetto per nuotare, navigare e fare escursioni nelle vicinanze. Famosissime e molto in voga la Val Pusteria e la Val Venosta, luoghi famosi per i loro paesaggi pittoreschi e i caratteristici villaggi tirolesi, oltre che una proposta enogastronomica varia, con tanti piatti tipici come gli spätzle, i canederli e i dolci a base di mele. In inverno sci e snowboard la fanno da padrone: località sciistiche famose come Solda, Ischgl e Kitzbühel offrono piste per tutti i livelli e un'atmosfera vivace. È la stagione perfetta per scoprire locande storiche, mercatini di Natale e festival folkloristici che sono comuni in tutta la regione. La regione è ben attrezzata con strutture per accogliere turisti, dalle famiglie alle coppie, con una vasta offerta che include hotel di lusso, rifugi montani e alloggi più economici. Di seguito una serie di novità riguardanti hotel, alloggi e appartamenti per vacanze di nuova concezione nel Tirolo.

Hotel Grand Tirolia

Al Grand Tirolia Kitzbühel, l'attenzione alle esigenze delle famiglie è una priorità. Le 69 nuove camere e suite sono progettate per offrire comfort e spazio, creando un ambiente accogliente per adulti e bambini. In aggiunta, il ristorante ha ampliato la sua area per garantire una maggiore comodità durante i pasti, permettendo alle famiglie di godere di momenti conviviali. L'area piscina per bambini offre un ambiente sicuro e divertente per i più piccoli, mentre il nuovo parco giochi interno stimola la creatività e il divertimento. Per garantire un soggiorno dinamico, sono disponibili anche una varietà di attività di intrattenimento e tempo libero, assicurando che gli ospiti di tutte le età possano trovare qualcosa di piacevole da fare. Al Grand Tirolia Kitzbühel, ogni famiglia può sentirsi davvero a casa, immersa nel lusso e nella comodità.

Grand Tirolia (foto Kitzig Design Studios)

Grand Tirolia Kitzbühel | Eichenheim 10 - 6370 Kitzbühel, Austria | Tel. +43 5356 66615

Hotel Bichlhof

L'Hotel Bichlhof di Kitzbühel, gestito dalla famiglia Hopfner da tre generazioni, si prepara ad accogliere i propri ospiti con entusiasmanti novità per l'inverno 2024/25. Le nuove 11 camere e suite promettono di combinare lusso e intimità, arricchite da elementi di design moderni e materiali di alta qualità. Anche il bar dell'hotel subirà una trasformazione, diventando un vivace luogo di incontro per gli ospiti, ideale per socializzare e rilassarsi dopo una giornata sulle piste. Inoltre, l'hotel sta investendo in un impianto fotovoltaico, ponendo un forte accento sulla sostenibilità e offrendo così la possibilità di vivere una vacanza all'insegna del rispetto per l'ambiente. Queste migliorie renderanno l'esperienza al Bichlhof ancora più unica e coinvolgente, garantendo un soggiorno memorabile in un contesto alpino da favola.

Hotel Der Bichlhof | Bichlnweg 153 - 6370 Kitzbühel, Austria | Tel +43 5356 64022

Naturhotel Outside

Il Naturhotel Outside della famiglia Ganzer continua a evolversi mantenendo saldi i principi della sostenibilità. La ristrutturazione e l'ampliamento della Nature Spa rappresentano un'eccellente opportunità per offrire ai propri ospiti un'esperienza di relax completamente immersa nella natura. La piscina esterna riscaldata non solo fornirà un'esperienza di benessere unica, ma contribuirà anche a un'esperienza più sostenibile, consentendo di apprezzare il paesaggio circostante in ogni stagione. L'introduzione del bagno salino Deferegger Heilwasser è particolarmente interessante, oltre a offrire benefici per la salute, rappresenta un ritorno alle radici delle tradizioni curative locali. Incorporare una risorsa così antica e preziosa non solo arricchisce l'offerta del Naturhotel, ma evidenzia anche il voler valorizzare il territorio e le sue risorse naturali. Gli ospiti possono sicuramente aspettarsi un soggiorno che combina benessere, natura e sostenibilità, elementi essenziali per una vacanza rigenerante.

Naturhotel

Naturhotel Outside | Virgener Str. 3 - 9971 Matrei in Osttirol, Austria | Tel +43 4875 5200

Juffing Hotel & Spa

A partire dall'inverno 2024/25, il Juffing Hotel & Spa, gestito da Elmar e Sonja Juffinger-Konzett, offrirà ai suoi ospiti un'esperienza rinnovata grazie a una completa ristrutturazione. Questo intervento non mira ad aumentare il numero di posti letto, ma si concentra significativamente sul miglioramento della qualità dei servizi offerti. Tra le novità della struttura ci sarà un ampliamento dell'area benessere, che includerà un'area relax potenziata con una nuova sala dedicata, una stanza per la ginnastica e una spaziosa sala yoga e fitness con vista panoramica. Inoltre, gli ospiti potranno godere di una vasca idromassaggio a sfioro con acqua calda e di una piscina biodinamica situata nel giardino dell'hotel. L'hotel non solo si impegna a offrire standard elevati di comfort e relax, ma sta anche facendo significativi passi avanti in termini di sostenibilità ecologica. Tra le iniziative green si segnalano l'ampliamento del parcheggio sotterraneo con nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici, la costruzione di una lavanderia interna eco-compatibile, l'espansione dell'impianto fotovoltaico, e il rinverdimento del tetto del ristorante e della sala relax. Questi interventi renderanno il Juffing Hotel & Spa una meta ideale per coloro che cercano un rifugio di relax, fornendo al contempo un'attenzione particolare per l'ambiente.

Juffing (foto West)

Juffing Hotel & Spa | Hinterthiersee 79 - 6335 Hinterthiersee, Austria | Tel +43 5376 55850

Neuhaus Zillertal Resort

Dal 1649, la famiglia Moigg è orgogliosa di accogliere gli ospiti del Neuhaus Zillertal Resort di Mayrhofen, che ha subito una significativa trasformazione nel corso degli anni, da fattoria a un moderno complesso alberghiero con 170 camere, suite, appartamenti e chalet. A partire dall'inverno 2024/25, il resort si arricchirà ulteriormente con l'apertura di un nuovo stabilimento balneare di ben 5.800 m², pensato anche per le famiglie. Questa nuova area benessere offrirà una serie di attrazioni per tutti gli ospiti, tra cui una piscina a sfioro di 25 metri e una piscina coperta di pari lunghezza. Inoltre, sarà presente un paradiso degli scivoli su tre piani, garantendo divertimento acquatico per tutta la famiglia. Gli spazi di relax comprenderanno un solarium con piscina relax, sale relax dedicate alle famiglie e una sauna per eventi. Particolare attenzione sarà riservata alla sostenibilità: la nuova area balneare utilizzerà fonti ecocompatibili come pompe di calore, acqua di sorgente e energia solare, rendendo il soggiorno non solo rilassante, ma anche responsabile nei confronti dell'ambiente.

Neuhaus

Neuhaus Zillertal Resort | Am Marktpl. 202 - 6290 Mayrhofen, Austria | Tel +43 5285 6703

Hotel Neue Post

La famiglia Pfister è entusiasta di annunciare l'inizio della nuova stagione invernale con numerose e rilevanti innovazioni. Con l'aggiunta di quattro nuove suite per famiglie e otto nuove junior suite, l'hotel di Mayrhofen si propone di offrire un'esperienza ancora più confortevole e accogliente per tutti i suoi ospiti. La modernizzazione include anche una sala relax, ideale per ricaricare le energie dopo una giornata sulle piste. In linea con il proprio impegno verso la sostenibilità, l'hotel ha ampliato il proprio impianto fotovoltaico, che ora copre il 25% del fabbisogno energetico, contribuendo così a una gestione più ecologica delle risorse. Durante la ristrutturazione dell'edificio principale, sono stati adottati importanti accorgimenti in termini di efficienza energetica, recupero del calore e uso di energia solare. Inoltre, per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta alla salute e al benessere, il ristorante “Der Postwirt” introdurrà anche piatti vegani, arricchendo così la propria offerta gastronomica. La famiglia Pfister continua a valorizzare la tradizione, risalente al 1664, con un occhio attento alle esigenze moderne, creando un ambiente che unisce comfort, sostenibilità e innovazione.

Neue (foto Michael Huber)

Hotel Neue Post | Maximilianstraße 15 - 6020 Innsbruck, Austria | Tel +43 512 594760

Alpen Resort Schrofenblick

L'ex Hotel Schrofenblick di Mayrhofen, ristrutturato in pochi mesi, si è trasformato nel nuovo "Apart- und Aktivhotel Alpen Resort Schrofenblick". Questo moderno hotel offre 29 appartamenti, un'area benessere completa di sauna finlandese, biosauna, bagno turco, lettini a infrarossi e una fontana con acqua sorgiva. Gli ospiti possono anche gustare piatti al ristorante "GenussBlick", che promette un'esperienza culinaria deliziosa. Il resort è progettato per fondere natura, divertimento e comfort, creando un ambiente ideale per una vacanza memorabile. Inoltre, la sala "workation", dotata di moderne postazioni di lavoro, permette di unire lavoro e piacere, offrendo così la possibilità di lavorare in un contesto rigenerante.

Alpen Resort (Foto Jan Hanser - Mood Photography)

Alpen Resort Schrofenblick | Burgstall 373 - 6290 Mayrhofen, Austria | Tel +43 5285 62276

eriro - Tiroler Zugspitz Arena

Il nuovo eriro a Ehrwald, nell'affascinante Zugspitz Arena tirolese, è un luogo che incarna l'essenza della natura e del design puro. Situato a 1.550 metri di altitudine, questo resort offre nove lussuose suite che possono ospitare fino a quattro persone. Ogni suite è un rifugio di eleganza, caratterizzato da interni raffinati, un camino aperto e l'uso di materiali naturali come pietra, legno antico e fibre naturali, il tutto arricchito da un panorama mozzafiato. Le ampie finestre dal pavimento al soffitto non solo offrono una vista spettacolare sulle montagne circostanti, ma creano anche un'atmosfera luminosa e accogliente. Destinato esclusivamente agli adulti, l'eriro vanta un'area benessere esclusiva, completa di piscine, saune e sale relax, dove gli ospiti possono rigenerarsi e ritrovare il proprio equilibrio. Inoltre, il ristorante dell'hotel, con una grande area barbecue all'aperto e un'isola di cottura, promette un'esperienza gastronomica indimenticabile, immersi nella bellezza del paesaggio alpino. Il viaggio per arrivare all'eriro è un'avventura già di per sé: gli ospiti possono raggiungere la struttura prendendo la funivia fino alla malga Ehrwalder Alm, un'esperienza che prepara al relax e al benessere che li attende. Un soggiorno qui non è solo una fuga dalla quotidianità, ma un'opportunità per connettersi con la natura e ritrovare se stessi.

Eriro (foto Alex Moling)

eriro Alpine Hide | Ehrwalder Alm 4 - 6632 Ehrwald, Austria

Hotel Lärchenhof

La nuova torre del benessere del Lärchenhof rappresenta un importante passo avanti nell'offerta di spa e benessere, che sarà accessibile agli ospiti a partire dall'inverno 2024/25. Con una superficie complessiva di 2.500 m² distribuiti su tre piani, il nuovo spazio promette di trasformare l'esperienza di relax e rigenerazione. All'interno, gli ospiti potranno godere di un'area wellness che comprende una piscina sia interna che esterna, offrendo la possibilità di nuotare immersi nella natura. La sauna panoramica, pensata per eventi speciali, permetterà di apprezzare la vista circostante mentre si beneficia dei momenti di benessere. Non mancheranno, inoltre, una piscina fredda e un'elegante vasca idromassaggio a sfioro situata sul tetto, ideale per rilassarsi sotto il cielo stellato. Infine, una terrazza attrezzata offrirà un ulteriore spazio per il relax all'aria aperta, completando un'offerta che si preannuncia già molto ricca e invitante. Questa nuova struttura è destinata a diventare un punto di riferimento per gli amanti del benessere e della spa, contribuendo a fare del Lärchenhof una delle mete preferite per una fuga rilassante.

Larcenhof, area wellness

Hotel Lärchenhof | Gries 16 - 6631 Lermoos, Austria | Tel +43 5673 2197

Mount Med Resort

Il Mount Med Resort, inaugurato nel dicembre 2023 nel suggestivo Wildschönau, rappresenta un'innovativa fusione tra storia e benessere. Situato su un antico sito monastico risalente a 850 anni fa, questo resort termale di alta gamma punta a migliorare la qualità della vita dei suoi ospiti attraverso il suo esclusivo concetto MOUNT MEDolutions. Il resort dispone di 46 camere e junior suite, oltre a 14 eleganti suite chalet, offrendo un'accoglienza lussuosa e confortevole. La sua Holistic Spa & Health si estende su 3.500 m², offrendo una vasta gamma di trattamenti dedicati al benessere fisico e mentale. Con 38 sale per trattamenti, gli ospiti possono godere di esperienze personalizzate che mirano alla rigenerazione e al relax. Il Mount Med Resort non si limita però al benessere del corpo; include anche un'area Fitness & Gym di 340 m², ideale per coloro che desiderano mantenere uno stile di vita attivo. Infine, con 7 sale ristorante storiche, il resort promette un viaggio culinario che unisce tradizione e innovazione, offrendo piatti preparati con ingredienti freschi e locali. Questa struttura non è solo un luogo dove trascorrere del tempo, ma un vero e proprio rifugio per la salute e il benessere, dove ogni ospite può trovare soluzioni su misura per le proprie esigenze e desideri.

Mount Med Resort (foto Michael Huber)

Mount Med Resort | Kirchen, Oberau 72, 6311 Wildschönau, Austria | Tel +43 5339 29300

Hotel Almhof

L'Almhof, gestito dalla famiglia Gruber, si prepara a un'ulteriore evoluzione con l'ampliamento dell'hotel principale attraverso la creazione del nuovo Al-mLODGE, previsto per l'inverno 2024/25. Questa nuova struttura offrirà suite e camere doppie in grado di ospitare fino a sei persone, caratterizzate da un design moderno e accattivante. Gli ospiti beneficeranno di tutti i servizi dell'edificio principale, inclusi il trattamento di mezza pensione, il centro benessere e una piscina coperta. Questo progetto di ristrutturazione e ampliamento riflette l'impegno della famiglia Gruber nel migliorare continuamente il comfort e la qualità del soggiorno, garantendo un'esperienza ancora più piacevole sia per gli ospiti che per il team. L'attenzione al design contemporaneo e ai servizi di alta qualità promette di rendere l'Al-mLODGE una meta ambita per coloro che cercano relax e comfort in un ambiente di montagna.

Almhof

Hotel Almhof | Jaufenstraße, 9 - 39038 Innichen, Autonome Provinz Bozen – Südtirol | Tel 0474 966755

Nuovi appartamenti per le vacanze in Tirolo

sil132 - Osttirol

Sillian, situato in Osttirol, è il luogo ideale per una vacanza all'insegna del relax e dell'avventura. Gli eleganti appartamenti di sil132 offrono un'accogliente soluzione per famiglie e gruppi, con spazi ben studiati per garantire comfort e stile. Ogni appartamento è dotato di giardino, terrazza o balcone, permettendo di godere della bellezza naturale circostante. La posizione strategica, a pochi passi dal centro del paese, rende facile esplorare le attrazioni locali, mentre la fermata dello skibus direttamente davanti all'ingresso è un vantaggio imperdibile per gli amanti degli sport invernali. Con un design minimalista e moderno, gli appartamenti non solo rispondono alle esigenze contemporanee, ma creano anche un'atmosfera di tranquillità e benessere. Che si tratti di una vacanza attiva o di una fuga rilassante, questi appartamenti sono la scelta perfetta per un soggiorno indimenticabile in Osttirol.

sil132 apartments | Sillian 132 - 9920 Sillian, Austria | Tel 335 803 9900

Lebe'scharnitz - Regione Seefeld

Il Lebe'scharnitz è una scelta eccellente per chi cerca un rifugio confortevole e moderno immerso nella natura. I dieci nuovi appartamenti sono progettati per offrire un'atmosfera accogliente, utilizzando materiali di alta qualità e un design contemporaneo che favorisce il benessere. La loro ampia capacità li rende perfetti non solo per coppie in cerca di romanticismo, ma anche per famiglie e gruppi di amici che vogliono condividere momenti speciali insieme. La posizione privilegiata, vicino al Parco Naturale del Karwendel, offre un accesso immediato a una varietà di attività all'aperto. Gli ospiti possono godere di emozionanti escursioni con le ciaspole, avventurarsi nel sci alpinismo o praticare sci di fondo e slittino, rendendo ogni soggiorno un'opportunità per esplorare la bellezza naturale della zona.

Scharnitz

Lebe Scharnitz | Schanzweg 255 - 6108 Scharnitz, Austria | Tel +43 512 239932402

August träumt - Wipptal

L'appartamento “August träumt” a Matrei am Brenner offre un'esperienza unica grazie alla sua atmosfera accogliente e ai dettagli particolari che lo caratterizzano. La combinazione di elementi storici, come gli sci vintage, e design creativo, come la lampada in piatti smaltati, contribuisce a creare un ambiente caldo e invitante. La sua posizione vicina al centro della città è un ulteriore vantaggio, rendendolo ideale per esplorare la zona. Gli ospiti potranno sicuramente apprezzare un soggiorno in un luogo che unisce comfort e originalità.

August Traumt (foto Klemens+Artnagl)

August träumt - das tiroler apartment im blauen | Matrei 96 - 6143 Matrei am Brenner, Austria | Tel +43 664 3937922

Jagglinghof

Il Jagglinghof a St. Ulrich am Pillersee offre un'opportunità unica per una vacanza all'insegna del comfort e del relax, grazie alla disponibilità di otto nuovi appartamenti, alcuni dei quali dotati di sauna privata. Questa storica azienda agricola, gestita dalla famiglia Danzl, è stata completamente ristrutturata per trasformarsi in moderni appartamenti per le vacanze, con un'attenzione particolare al design esclusivo e alla funzionalità. Gli appartamenti possono ospitare da due a sei persone, rendendoli ideali per coppie, famiglie o gruppi di amici. Ogni unità è dotata di una cucina completamente attrezzata, perfetta per preparare i propri pasti, e si distingue per la cura nei dettagli e per l'atmosfera accogliente. La posizione privilegiata dell Jag-glinghof, immerso nella natura e circondato da splendidi paesaggi montani, rappresenta una base ideale per esplorare la regione e godere delle numerose attività all'aria aperta. Che si tratti di sci in inverno o escursioni in estate, il Jag-glinghof è il luogo perfetto per una fuga rigenerante.

Ferienwohnung Jaggling St. Ulrich am Pillersee | Schartental 32 - 6393 St. Ulrich am Pillersee, Austria | Tel +43 5354 88374

ADEA Lifestyle Suites Fieberbrunn

Situato direttamente presso la stazione a valle degli impianti di risalita di Fieberbrunn, il complesso offre 124 spaziose suite e lodge, perfetti per una vacanza all'insegna dello sci. Gli ospiti possono approfittare di un'area benessere per rilassarsi dopo una giornata sulle piste e gustare piatti deliziosi al ristorante guidato dal rinomato chef Stefan Marquard. Questo luogo è ideale per chi cerca un'esperienza sia sportiva che gastronomica, immersa nella bellezza delle Alpi.

Adea Suites

ADEA Lifestyle Suites Fieberbrunn | Lindau 15 - 6391 Fieberbrunn, Austria | Tel +43 5354 20660

Grünwald Resort Sölden

Situati direttamente sulle piste da sci, gli eleganti monolocali e chalet rappresentano la scelta perfetta per una vacanza ski in ski out. Oltre alla comodità di essere a pochi passi dalle piste, gli ospiti possono godere di una piscina esterna riscaldata che offre un'esperienza rilassante dopo una giornata di sci. La baita Panorama Alm, con la sua accogliente atmosfera, è il luogo ideale per rifocillarsi e socializzare, completando così l'esperienza in montagna.

Grünwald Resort Sölden

Grünwald Resort Sölden Appartements | Panoramastraße 43- 6450 Sölden, Austria | Tel +43 650 2366487

Explorer Hotel Stubaital

L'hotel eco-sostenibile di Neustift nella valle dello Stubai offre un'esperienza unica per gli amanti della natura e del comfort. Le camere moderne sono progettate per garantire il massimo del relax, con arredi contemporanei e tecnologie all'avanguardia. Gli ospiti possono iniziare la giornata con una ricca colazione a buffet, che include prodotti locali e biologici. Il centro benessere sportivo è il luogo ideale per ritrovare energia dopo una giornata sulle piste, grazie a strutture che comprendono saune, piscine e aree relax. Per gli appassionati di sci, la vicinanza al comprensorio sciistico offre opportunità per praticare sport invernali in un contesto paesaggistico mozzafiato. Inoltre, l'hotel è attrezzato con stazioni di ricarica elettrica, dimostrando un impegno concreto verso la sostenibilità e il rispetto per l'ambiente. Questo rende la struttura ideale non solo per gli sportivi, ma anche per chi è attento all'ecologia e desidera trascorrere una vacanza all'insegna della sostenibilità. Scopri un soggiorno indimenticabile nel cuore delle Alpi.

Explorer Hotel

Explorer Hotel Stubaital | Wiesenweg 5 - 6167 Neustift im Stubaital, Austria | Tel +43 5558 20333445

Zugspitz Suites Lermoos

Gli appartamenti, che possono ospitare fino a sette persone, offrono un'ottima soluzione per famiglie o gruppi di amici. Con ampie terrazze, gli ospiti possono godere di panorami spettacolari e di momenti di relax all'aperto. L'area benessere è un ulteriore vantaggio, perfetta per rigenerarsi dopo una giornata di attività all'aria aperta. Le cucine completamente attrezzate rendono le sistemazioni ancora più pratiche e consentono di preparare pasti in totale autonomia. Inoltre, la posizione comoda per accedere all'impianto di risalita è ideale per gli amanti della neve e delle attività in montagna. Questo resort potrebbe essere il punto di partenza perfetto per esplorare la bellezza naturale della zona e godere di una varietà di sport e avventure all'aria aperta.

Zugspitz Suites Lermoos by ALPS RESORTS | Oberdorf 7 - 6631 Lermoos, Austria | Tel +43 3537 2005034