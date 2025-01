Un San Valentino da sogno: 4 ristoranti per innamorarsi a ogni portata

San Valentino. Il giorno in cui ti giochi tutto: o ti inventi qualcosa di romantico e speciale o ti rassegni al classico “mi aspettavo di più”. Ecco perché esiste la Casa degli Spiriti. Questo non è solo un ristorante, è un intero scenario da film, con tanto di tramonto sul Lago di Garda, candele accese e pianoforte in sottofondo. Sembra troppo perfetto? Aspetta di scoprire cosa c'è nel menù, perché anche il palato vuole la sua parte in questa festa dell’amore.

San Valentino 2025: cena romantica sul Garda alla Casa degli Spiriti

San Valentino non è solo una scusa per cioccolatini e fiori presi all’ultimo minuto (sì, stiamo parlando proprio di te): è il giorno in cui stupire diventa obbligatorio. E cosa c’è di meglio di una cena con vista sul Lago di Garda, in un posto che sembra uscito da un romanzo? La Casa degli Spiriti è quel luogo magico dove ogni dettaglio parla d’amore. Candele accese, un pianoforte che accarezza le orecchie e un tramonto che non si dimentica. Serve davvero aggiungere altro?

Il Maritozzo della "Casa del Spiriti"

Un menù che è poesia per il palato e lo chef Federico Chignola: l’amore passa dalla cucina

A San Valentino, la Casa degli Spiriti sfodera le sue armi migliori: due percorsi di gusto che sembrano scritti da un poeta innamorato. Pesce o carne? La scelta è tua, ma in ogni caso si vola alto. Dietro ogni piatto c’è Federico Chignola, chef e anima della Casa degli Spiriti. La sua cucina è un inno al territorio, fatta di ingredienti locali e sapori autentici, ma con un tocco di creatività che conquista.

Le sue creazioni? Piccole opere d’arte come le Capesante dorate con salsa beurre blanc, amaranto e tartufo nero, o gli Asparagi di Rivoli con zabaione al Parmigiano, jus di vitello e nocciole. Innovazione e tradizione si mescolano in un equilibrio perfetto, sempre con un occhio all’estetica. Ogni piatto racconta una storia.

Vista lago mozzafiato alla "Casa degli Spiriti"

I piatti del menù di San Valentino dello chef sono ancora una sorpresa, ma il suo stile e i suoi colori sono inconfondibili.

Preferisci il pesce?

Salmerino marinato con caviale di trota e salsa yogurt

Riso Carnaroli alla barbabietola rossa e salsa d’ostriche (romantico e pure rosa, ovviamente)

Fusilloni al beurre blanc allo zafferano, frutti di mare e bottarga

Scampo al limone, zucca al cardamomo, limone & lime

O adori la carne?

Tartare di manzo con tuorlo affumicato, Stravecchio e tartufo nero (un mix che conquista al primo assaggio)

Riso Carnaroli alla barbabietola rossa e spuma di formaggio Agrì

Fusilloni con crema di zucca e salsiccia brasata all’aceto balsamico

Filetto di manzo al Marsala con millefoglie di patate e champignon

Veduta del ristorante "Casa degli Spiriti"

Il gran finale: Cuori di Cioccolato, un dolce che gioca con i sapori e con le emozioni:

Cioccolato bianco con fragole e champagne (per chi vuole esagerare)

Cioccolato fondente con arancia e Cointreau (un abbraccio tra dolce e amaro)

E, come se non bastasse, ci sono anche le Coccole degli Spiriti. Perché quando si ama, si coccola. Prezzo del menù: 120 euro a persona. Sì, sono soldi ben spesi.

Un luogo dove l’amore vola alto

La Casa degli Spiriti non è solo un ristorante. È un sogno ad occhi aperti. Situata a San Zeno di Montagna, domina il Lago di Garda con una vista che lascia senza parole. Una villa dell’800 ristrutturata con eleganza, dove ogni dettaglio sembra pensato per far innamorare.

Pronti per un San Valentino perfetto alla "Casa degli Spiriti"?

C’è tutto: un giardino da fiaba, divani a baldacchino per rilassarsi e un'atmosfera che mescola romanticismo e natura. E se per caso l’amore sboccia così tanto da voler dire “Sì, lo voglio”, qui si possono organizzare matrimoni da favola, sia con rito civile in loco che religioso nelle chiesette romaniche nei dintorni. Un luogo che sa di magia.

Un San Valentino da ricordare

Se stai cercando un modo per rendere questo San Valentino veramente speciale, la Casa degli Spiriti è il posto giusto. Con un menù da sogno, un panorama che toglie il fiato e un’atmosfera romantica come poche, questa serata sarà difficile da dimenticare. E chissà, potrebbe essere l’inizio di qualcosa di ancora più grande.

Casa degli Spiriti Via Monte Baldo, 28 37010 Costermano sul Garda (VE) Tel +390456200766 Pranzo 12:00 - 14:00 | Cena 19:00 - 21:30

San Valentino 2025: una cena esclusiva all’Attico sul Mare

A San Valentino si osa, si sorprende e si conquista. E se lo si fa in una cornice magica come l’Attico sul Mare, allora il colpo è assicurato. Questo ristorante, che si affaccia direttamente sul Mare Adriatico, ha preparato una serata indimenticabile per gli innamorati, con un menù che è un viaggio tra sapori raffinati e creatività.

Il tavolo perfetto per una cena di San Valentino esiste ad Attico sul Mare

Cenare all’Attico sul Mare è un po’ come entrare in un film d’amore, con il mare che si stende davanti agli occhi e piatti che raccontano l’Adriatico con creatività. Semplicemente perfetto per chi cerca un San Valentino fuori dall’ordinario, in cui ogni dettaglio è pensato per emozionare e lasciare il segno.

Che sia per una serata intima nella Torretta o per un posto al ristorante con vista mare, Attico sul Mare trasforma la festa degli innamorati in un ricordo indimenticabile.

Un menù che parla d’amore

Per questa serata speciale, lo chef Melzi propone una sequenza di piatti che lasciano il segno. Dall’inizio alla fine, ogni portata è un omaggio al gusto, con un tocco di audacia e romanticismo. E non dimentichiamo la coccola finale, che rimane una sorpresa tutta da scoprire. I piatti di San Valentino dello chef sono una sorpresa della serata. Godiamoci intanto però qualche sua creazione.

Benvenuto dello chef

Baccalà in tempura e maionese di mandarino

Foie gras di merluzzo , gelatina di Campari e noccioline

Tacos di carciofi alla brace e ricotta salata

Oliva fritta di brodetto alla sambenedettese

Pane e burro… soffice alla pizzaiola

Piatti principali:

Carpaccio di ricciola dalla Sicilia al Piemonte, con capperi fritti, arancia e ricciola soffiata

Sottobosco al mare : bomboletti, finocchietto e pinoli

Fritto di scorfano con estratto di brodetto e cuore di pomodoro verde

Tagliatellina al verde , battuto di canocchie, salicornia e gamberi rosa

A tutto rombo: ciccioli di rombo e cavolo nero alla brace

I fratelli Sara e Simone Marconi proprietari di Attico sul Mare

Dolce conclusione:

Tiriamocisù : la nostra idea del tiramisù al caffè del marinaio

Coccola finale (top secret!)

Prezzo del menù: 95 euro a persona (vini esclusi).

Se si vuole impreziosire la serata, è possibile aggiungere ostriche Gillardeau o caviale Amur (10gr) per un tocco ancora più lussuoso.

Una location che profuma di storia e fascino

L’Attico sul Mare non è solo un ristorante: è un pezzo di storia, incastonato nel Palazzo Kursaal, un simbolo della Riviera delle Palme. Costruito nel 1870, questo edificio liberty ha ospitato generazioni di vacanzieri e ballerini, diventando uno dei dancing più famosi dell’Adriatico negli anni ‘50.

La sala del ristorante "Attico sul Mare"

Oggi, ristrutturato con eleganza, offre una vista mozzafiato sul mare e un’atmosfera che unisce romanticismo e raffinatezza. La Torretta, situata all’ultimo piano, è il fiore all’occhiello: un solo tavolo, riservato a una coppia, per una cena esclusiva tra le stelle e le luci delle barche che punteggiano l’orizzonte.

San Valentino all’Ada Gourmet: amore, cibo e un po’ di magia

San Valentino, il giorno in cui ci si ama un po’ di più e si spera che almeno per una sera nessuno faccia storie per il conto. E cosa c’è di meglio per celebrare questa festa che una cena all’Ada Gourmet, il ristorante che è riuscito a mettere insieme mura etrusche, piatti da sogno e una chef che non scherza? Se vuoi fare colpo, qui non si sbaglia: ti portano dritto nel firmamento Michelin, e magari pure un po’ nel cuore della tua dolce metà.

L'elegante sala di Ada Gourmet

Ada Stifani: la chef che cucina sogni

Ada Stifani è la prima donna chef in Umbria ad aver conquistato una stella Michelin. Ma non è solo per questo che è speciale: la sua cucina è un mix di tradizione umbra e influenze internazionali che ti fanno viaggiare senza mai lasciare il tavolo. I suoi piatti non sono solo buoni, sono storie da mangiare.

Chef Ada Stifani

«La cucina è come l’amore: intensa, imprevedibile e con qualche sorpresa», dice Ada. E noi non potremmo essere più d’accordo. I piatti di San Valentino dello chef sono una sorpresa della serata. Godiamoci intanto però qualche sua creazione.

Un menù che ti fa dire “wow”

Questa volta la chef Ada Stifani si è superata con un menù che non è solo cibo: è una dichiarazione d’amore in più portate. Ecco cosa c’è in serbo per te e il tuo partner:

Benvenuto della chef : sgombro e melone invernale, latte di baccalà bruciato, cialda di mare con cocktail alla carota e gin (sì, pure il drink è dentro il piatto, e no, non è un’allucinazione).

Rombo e agrumi : pesce e freschezza che si incontrano in un tango sensoriale.

Radici e tuberi : la terra come non l’hai mai mangiata.

Cappelletto di vitello e stracciatella : cremosità da farci un tuffo.

Tagliatelle di cardoncello e scampi : quando il mare e il bosco decidono di fare pace.

Rapa rossa e yogurt di pecora : un dolce che ti sorprende quando meno te l’aspetti.

Predessert e piccola pasticceria: dolcezze che ti fanno dire “ancora un po’”.

Prezzo: 130 euro a persona, acqua e coperto inclusi. Sì, non è economico, ma nemmeno l’amore vero lo è.

Dove il romanticismo incontra la storia

Mangiare all’Ada Gourmet è un po’ come vivere un’avventura. Sei tra mura costruite dagli Etruschi, in un luogo che un tempo era una discoteca e oggi è un tempio del buon gusto. E che dire del design? Elegante, ma senza troppe pretese: è il tipo di posto che fa capire che hai buon gusto, senza sembrare uno snob.

La cantina di Ada Gourmet

Se vuoi fare le cose sul serio, prenota una cena all’Ada Gourmet. Tra un piatto che ti parla d’amore, una location che ti fa sentire in un film e un’atmosfera che sembra fatta apposta per i cuori innamorati, questo San Valentino sarà difficile da dimenticare.

Ada Gourmet via del Bovaro, 2 06121 Perugia (PG) Tel +393493130982 Giovedì, Martedì, Mercoledì 19:30 - 22:30 | Venerdì, Sabato 12:30 - 14:30, 19:30 - 22:30 | Domenica 12:30 - 14:30 | Lunedì Chiuso

San Valentino 2025: relax, coccole e un pizzico di magia a Habita79

San Valentino è l’occasione perfetta per staccare la spina, spegnere i telefoni e dedicarsi finalmente a chi ami. E Habita79 a Pompei sembra fatto apposta per far scattare quella scintilla in più. Un pacchetto che unisce romanticismo, relax e un pizzico di lusso, senza dover fare un mutuo (o quasi).

L'Hotel Habita79 a Pompeii

Un pacchetto che fa innamorare

Habita79 ha preparato un’esperienza che mette insieme tutto quello che serve per una giornata da ricordare:

Pernottamento in una camera esclusiva, dove ti sentirai coccolato e, diciamolo, anche un po’ speciale.

Accesso alla spa , perché non c’è niente di più romantico che rilassarsi insieme (mentre fai finta di sapere come si usa la sauna).

Cena romantica per due al ristorante Il Circolo, con musica dal vivo che fa atmosfera. Magari vi scappa pure un ballo improvvisato tra una portata e l’altra.

La vista di una suite di Habita79

Tutto questo per 249 euro. Sì, lo so: non sono bruscolini, ma ne vale decisamente la pena.

La cena che conquista (il cuore e lo stomaco)

La serata inizia col piede giusto grazie a un cocktail di benvenuto (offerto dalla casa, quindi rilassati). Il resto del menù è à la carte, così puoi scegliere cosa mangiare senza litigare sul secondo. E il gran finale? Un dolce creato apposta per San Valentino, a tema amore e passione. Più romantico di così, solo le rose sul tavolo. Il menù è ancora un segreto ma ecco alcuni piatti iconici de "Il Circolo Osteria", il ristorante di Habita79, che promettono un menù di San Valentino da farfalle nello stomaco.

Habita79: storia, stile e un rooftop da sogno

Parliamo un attimo di questa location. Habita79 è ospitato in un edificio del XIX secolo che mescola il fascino delle antiche domus pompeiane con un design contemporaneo che fa dire “Wow” a chiunque entri.

E poi c'è il rooftop: una terrazza panoramica da cui puoi goderti una vista spettacolare sul Vesuvio e sulla città di Pompei. Perfetto per scattare qualche foto e fare il pieno di like, o semplicemente per perderti nel panorama mentre sorseggi un drink.

La sala del ristorante Il Circolo Osteria all'hotel Habita79

Ah, e se ti stai chiedendo perché si chiama Habita79, il numero è un omaggio all’anno in cui il Vesuvio decise di farsi notare, il famoso 79 d.C. Insomma, un nome con una bella storia dietro.

Quest’anno lascia perdere cioccolatini e peluche. Porta chi ami a Habita79 e preparati a vivere una serata che ha tutto: romanticismo, relax e un pizzico di magia. E chissà, magari ti innamorerai di nuovo.

Habita79 Via Roma, 10 80045 Pompeii (NA) Tel +390815959625

San Valentino senza cliché

Se hai intenzione di trasformare questo San Valentino in una storia da raccontare per sempre (o almeno fino al prossimo), questi 4 locali sono il un asso nella manica. Ognuna di queste proposte unisce gusto e poesia, un panorama che lascia senza fiato e un’atmosfera che fa venire voglia di dire “perché non ci veniamo più spesso?”. Insomma, questi sono i posti dove il romanticismo si trasforma in arte – e la tua dolce metà nel partner dell’anno.