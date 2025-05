 Un viaggio nella filiera del grano: tutto pronto per Molini a Porte aperte 2025

Appuntamento per il prossimo sabato 24 maggio con la quarta edizione di “Molini a porte aperte”, l’iniziativa promossa da Italmopa - Associazione Industriali Mugnai d’Italia (FederPrima/Confindustria) nata con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere il processo di trasformazione del frumento tenero e duro nella produzione di farine e semole. Prodotti che sono fondamentali per la realizzazione di alimenti simbolo dell’agroalimentare italiano: pane, pasta, pizza, dolci e prodotti da forno.

Un’occasione per entrare nei molini italiani

Durante la giornata, numerosi molini italiani apriranno le proprie porte al pubblico offrendo visite guidate gratuite a studenti, famiglie, rappresentanti istituzionali, foodblogger, fornitori, clienti e a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza del settore molitorio. Sarà possibile osservare da vicino le tecniche di lavorazione del grano, comprendere il valore della qualità e sicurezza alimentare e apprezzare la professionalità con cui le aziende operano ogni giorno.

Sicurezza e qualità nella filiera del grano

L’iniziativa si conferma un momento di confronto aperto e trasparente tra aziende molitorie e visitatori. Permette a questi ultimi di vedere da vicino un mestiere di eccellenza spesso poco conosciuto. Le visite rappresentano una rara opportunità per comprendere come dietro ogni prodotto alimentare di uso quotidiano vi sia una filiera controllata e certificata che parte proprio dal grano italiano.

Come partecipare a “Molini a porte aperte”

Sul sito ufficiale di Italmopa è possibile consultare l’elenco completo dei molini aderenti suddivisi per regione, insieme ai contatti utili per prenotare la propria visita, che sarà totalmente gratuita.

Il 24 maggio la giornata Molini a porte aperte

Agugiaro e Figna, visite e degustazione di pizze

Il Molino Agugiaro e Figna propone nei suoi due stabilimenti di Curtarolo (Pd) e Collecchio (Pr) una giornata ricca di iniziative. Si partirà con una presentazione dell'intero gruppo e della sua storia, così come del mercato attuale del frumento e dei progetti legati alla sostenibilità che l'azienda ha in corso.

Il molino Agugiaro e Figna

Dopodichè a piccoli gruppi, e rispettando alti standard di sicurezza, i presenti verranno guidati in una visita interna allo stabilimento, per conoscere da vicino il mestiere del mugnaio, tra tradizione, tecnologia e impegno quotidiano per la qualità. Si potrà quindi scoprire come nascono le farine che ogni giorno arrivano sulle tavole italiane, frutto di una lunga tradizione molitoria e di un costante investimento in ricerca, sicurezza alimentare e sostenibilità.

Le farine Sinfonie di Agugiaro

Al termine della visita, i presenti si recheranno nella locale sede della Scuola italiana pizzaioli, per conoscere i segreti di questo piatto e le tante iniziative proposte in termini di corsi di formazione dedicati a una platea amatoriale. La giornata si concluderà con una degustazione di pizze. Per partecipare è necessario prenotarsi qui.

Dallagiovanna racconta due secoli di storia della farina

Il Molino Dallagiovanna di Gragnano Trebbiense (Pc) accoglierà i visitatori della giornata “Molini a porte aperte” in tre slot alle 9.00, 11.30 e 14, previa prenotazione tramite il sito dell'azienda. I gruppi potranno visitare lo stabilimento in un tour della durata di circa un’ora. Qui avranno l'opportunità di osservare il processo di trasformazione del grano in farina, che per Molino Dallagiovanna è l'espressione di una tradizione che dura da quasi due secoli di storia.

Molino Dallagiovanna

Un aspetto distintivo di questo processo è l'accurata selezione dei migliori grani e il loro lavaggio, un passaggio unico in Italia per garantire una pulizia ottimale e una bagnatura uniforme del grano. Successivamente, i visitatori potranno approfondire la macinazione lenta e delicata, che preserva le caratteristiche organolettiche di ogni chicco.

Le farine Magenta e Arancio della linea Uniqua di Molino Dallagiovanna

Il percorso si concluderà con una degustazione di prodotti realizzati con le basi per pizza mordiQUA,100% a base di prodotti naturali. Si offrirà così una prova concreta di come la farina di Molino Dallagiovanna possa diventare protagonista della tavola.

Molino Dallagiovanna Località Pilastro 2 29010 Gragnano Trebbiense (Pc) Tel +39 0523 787155

Percorsi per tutte le età da Molino Grassi

Per Molino Grassi la giornata “Molini a porte aperte” è un'ottima occasione per instaurare un dialogo più profondo col proprio territorio. Per questo l'iniziativa andrà oltre la semplice visita della sede di Fraore (Pr), diventando un momento di confronto e condivisione dei valori.

Una veduta aerea di Molino Grassi

Nelle iniziative proposte, i visitatori verranno coinvolti attivamente, attraverso una partecipazione diretta e coinvolgente ai processi produttivi all'interno delle strutture della realtà parmigiana. Si vuole far comprendere come ogni fase della produzione sia legata a qualità e attenzione alla materia prima, senza dimenticare la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente.

La linea di farine di Molino Grassi

Ma non è tutto, perchè Molino Grassi ha in serbo anche un evento particolare dedicato ai più piccoli. Nelle due sessioni di visita per gli adulti, alle 10.30 e alle 15.00, verranno infatti organizzati anche dei laboratori creativi per bambini e bambine dai 4 ai 13 anni. I piccoli potranno creare con le proprie mani dei prodotti speciali a partire dalla farina, seguendone passo dopo passo la lavorazione. I laboratori per bambini avranno la durata di circa due ore.

Per iscriversi a questi laboratori, così come alle visite guidate per adulti, si può visitare il sito di Molino Grassi per verificare la disponibilità dei due turni.