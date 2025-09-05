[[Capitale della Cultura... a tavola]]: il “Semifreddo alle mandorle” e il Tempio di Eracle

C’è tutta la poesia di un territorio unico al mondo, ma anche tutta la dolcezza dei ricordi d’infanzia, nel dessert che la pastry chef Concetta Marino ha ideato, creato e dedicato ad “Agrigento capitale italiana della cultura 2025”. Il suo “Semifreddo alle mandorle”, infatti, è dedicato non solo all’intero sostrato archeologico agrigentino e, in particolare, al Tempio di Eracle, ma anche a quel velo di poesia che le nostre vite conservano per sempre. E non sono un caso, in questo prelibatissimo dolce, neanche gli ingredienti che la professionista della Federazione Italiana Cuochi ha selezionato e utilizzato.

Il Tempio di Eracle all'interno della Valle dei Templi di Agrigento

La storia della pastry chef Concetta Marino

Titolare da quasi tre anni della “Pasticceria Barone” a Palma di Montechiaro, suo paese d’origine nell’Agrigentino, 49 anni e tantissima voglia di creare dolcezze studiate e raffinate, Concetta Marino i sapori autentici siciliani li ha conosciuti già da bambina, quando a 8 anni e mezzo entra nel Monastero delle suore benedettine. Qui apprende che la cucina dell’isola non è semplicemente cibo e pasti, pranzi e cene, ma vera e propria cultura, anima stessa di questa terra meravigliosa e strumento intramontabile per conoscere se stessi e gli altri, i siciliani e i numerosi popoli del Mediterraneo.

Impara a fare i dolci e a farli bene, tanto che, una volta uscita dal Monastero, si reca per una decina d’anni a Palermo, dove studia e frequenta corsi di specializzazione con nomi importanti della pasticceria siciliana, come ad esempio la famiglia Cappello, storici maestri pasticceri dell’isola. Poi, torna nel suo paese e avvia l’attività della pasticceria, mentre a breve festeggerà il 10° anniversario di iscrizione alla Federcuochi.

La pastry chef Concetta Marino

«Un ricordo che ho indelebile, come se queste scene si svolgessero proprio adesso - ci racconta la pastry chef - è quando arrivavano i camion carichi di mandorle al Monastero e le suore, allora, erano intente a sbucciarle, lavarle, asciugarle con cura, per poi preparare i loro dolci».

Il “Semifreddo alle mandorle” di Concetta Marino

Di queste scene quasi da film storico Concetta ha “registrato” ogni azione ed oggi, anche da brava cake designer, può definirsi tranquillamente esperta di alcuni ingredienti, tra cui proprio le mandorle. «Per questo dessert - dice - ho utilizzato le mandorle agrigentine, che hanno la caratteristica di essere più piccole e più dolci rispetto ad altre varietà, e con maggior presenza di olio e di essenza. Così, attraverso esse, sono voluta andare anche all’essenza stessa del nostro territorio e dei nostri ricordi».

A rendere ancor più sublime questo dolce, poi, è l’abbinamento con altri ingredienti essenziali, che parlano di Sicilia in ogni loro espressione, come la mousse di ricotta e i fiori d’arancio, mentre tocchi di eleganza appaiono ad esempio nell’impiattamento, a cominciare dalle colonne greche e dai resti archeologici riprodotti, assieme al caviale all’arancia e alla ricercatezza nella presentazione. E se le chiediamo quali siano i suoi progetti per il futuro, Concetta Marino risponde così: «Fare andare avanti la mia attività, a cui tengo moltissimo, e avere sempre nuovi spunti per creazioni dolciarie. Ad esempio, sto già preparando un nuovo dolce, che si chiama Bedda Sicilia, con mousse di ricotta e gelée di arancia, con biscotto di pastafrolla alle mandorle. Spero tanto che piaccia al nostro pubblico».

Il “Semifreddo alle mandorle”

Il nuovo dessert, infatti, sarà presentato dalla nostra pastry chef il prossimo 13 settembre a Gela (Cl), in occasione della nuova tappa di Sicilia regione gastronomica europea, progetto portato avanti con le istituzioni regionali e con il supporto prezioso dell’Unione regionale cuochi siciliani, guidati dal presidente Rosario Seidita e da tutto il direttivo regionale.